Doanh nhân review VinFast VF 9: ‘Ngồi trên xe vẫn làm việc thoải mái’

Sở hữu loạt tiện nghi ở cả 3 hàng ghế, khả năng vận hành ấn tượng ở phân khúc SUV full size cùng dịch vụ hậu mãi 5 sao, VinFast VF 9 biến người sở hữu thành “ông chủ”.

Sau khi trải nghiệm VinFast VF 9, nhiều doanh nhân dành lời khen cho tiện ích và khả năng vận hành mạnh mẽ của xe.

Dịch vụ hậu mãi đặc quyền

Sử dụng VinFast VF 9 Plus từ năm 2024, anh Trần Hoàng, doanh nhân tại Hà Nội, đánh giá cao quy trình chăm sóc dành riêng cho dòng xe này tại hệ thống xưởng dịch vụ của hãng.

“Nói riêng về dịch vụ cho VF 9 thì trải nghiệm quá khác biệt. Xe của tôi được đánh giá, tư vấn, triển khai sửa chữa bởi nhân viên giàu kinh nghiệm, được xếp lịch bảo dưỡng ưu tiên. Tất cả mang lại trải nghiệm tích cực cho chủ xe”, anh Hoàng nhận xét.

Theo anh Hoàng, VinFast có hotline riêng hoạt động 24/7 để tiếp nhận phản hồi, yêu cầu của khách hàng bất cứ lúc nào. Khi có yêu cầu, VinFast hỗ trợ giao nhận VF 9 miễn phí trong giờ hành chính tại địa điểm chỉ định của khách hàng, trong phạm vi bán kính tối đa 30 km tính từ xưởng sửa chữa gần nhất.

Nhiều khách hàng ấn tượng với quy trình chăm sóc riêng cho VinFast VF 9 tại hệ thống xưởng dịch vụ.

Trong khi đó, anh Phạm Giang, chủ sở hữu VF 9 tại Hà Nội, có dịp trải nghiệm khả năng hỗ trợ khách hàng của VinFast sau chuyến xuyên Việt dài khoảng 5.000 km vào cuối năm 2024. Khi xe phát sinh sự cố nhỏ trong thời gian dừng chân tại Đà Lạt, anh liên hệ với hãng và chiếc xe nhanh chóng được đưa đến xưởng dịch vụ VinFast gần nhất để kiểm tra, xử lý.

“Tôi ấn tượng với tốc độ xử lý và thái độ phục vụ của đội ngũ nhân viên. Trong thời gian chờ sửa chữa, quản lý xưởng thường xuyên cập nhật tình trạng xe và chủ động hỗ trợ vấn đề phát sinh”, anh Giang cho biết.

Tạo “phòng làm việc” ngay trên xe

Với lịch trình di chuyển dày đặc, anh Hoàng xem hàng ghế thứ hai của VF 9 Plus 6 chỗ như không gian làm việc trên đường. Tùy chọn ghế cơ trưởng tích hợp thông gió và massage giúp anh thoải mái xử lý công việc trong hành trình dài.

“Do lịch di chuyển khá dày, tôi thường tranh thủ họp trực tuyến, duyệt tài liệu và xử lý công việc ngay trên xe. Tôi làm việc rất hiệu quả nhờ không gian hàng ghế sau yên tĩnh, tư thế ngồi thoải mái, không bị rung lắc khó chịu”, anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh, hệ thống treo sau liên kết đa điểm kết hợp giảm chấn khí nén và nền tảng khung gầm vững chắc giúp thân xe duy trì độ ổn định khi di chuyển. Trong khi đó, hệ thống hỗ trợ lái xe nâng cao giúp tài xế kiểm soát hành trình, mang lại cảm giác an tâm hơn cho hành khách phía sau.

VinFast VF 9 sở hữu khả năng vận hành mạnh mẽ.

Không chỉ mang đến sự thoải mái cho người ngồi sau, VF 9 còn tạo cảm hứng cho người cầm lái nhờ khả năng vận hành mạnh mẽ. Mẫu xe nhà VinFast sở hữu động cơ có công suất ấn tượng, lên đến 402 mã lực, sức kéo 620 Nm. Nhờ vậy, VF 9 mang đến cảm giác bứt tốc lanh lẹ và thể thao.

Chuyên gia Mạnh Thắng (trang tin WhatcarVN) đánh giá cao VinFast VF 9 khi nhìn vào trang bị và sức mạnh động cơ mà xe đang sở hữu, cùng tầm giá khoảng 1,5 tỷ trở xuống.

Đánh giá này càng gây chú ý khi đặt trong tương quan giữa giá bán và giá trị mà VF 9 mang lại. Mức giá niêm yết của xe từ 1,348 tỷ đồng . Tuy nhiên, khách hàng sở hữu xe xăng VinFast được áp dụng voucher tri ân lên đến 80 triệu đồng khi mua VF 9. Qua đó, chi phí lăn bánh của VF 9 hiện hơn 1,2 tỷ đồng . Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng chính sách miễn phí sạc đến hết ngày 10/2/2029 (10 lần/tháng), giúp tối ưu chi phí vận hành.

Từ trải nghiệm mang lại, cảm giác cầm lái đến hiệu quả kinh tế trong quá trình sử dụng, VF 9 cho thấy khả năng đáp ứng kỳ vọng của khách hàng ở phân khúc SUV cao cấp cỡ lớn.