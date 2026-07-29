Đây có thể là mẫu xe Hyundai hợp nhất từ Kona và Creta

Thế hệ tiếp theo của Hyundai Kona nhiều khả năng là dòng xe hợp nhất từ Creta và chính Kona, trở thành duy nhất mẫu xe toàn cầu.

Hyundai Kona thế hệ mới lộ diện. Ảnh: EWVexillary.

Theo Carscoops, thế hệ thứ hai của Hyundai Kona chỉ mới ra mắt hồi tháng 12/2022. Gần đây, hãng xe Hàn Quốc đang chuẩn bị cho một cuộc đại tu toàn diện mẫu SUV cỡ B vào năm 2027, thay vì chỉ là một đợt nâng cấp giữa vòng đời.

Sau nhiều lần chạy thử, Hyundai Kona thế hệ thứ ba đã lộ diện hoàn toàn tại Hàn Quốc, sở hữu nhiều điểm khác biệt về ngoại hình so với thế hệ tiền nhiệm.

Thậm chí, nhiều báo cáo cho thấy Hyundai đang muốn gộp chung Kona và Creta thành mẫu xe toàn cầu duy nhất. Chuyên trang Carscoops nhận định đây là nước đi hợp lý nếu xét đến định vị hiện tại của Hyundai Kona và Hyundai Creta trên các thị trường quốc tế.

Cũng có nguồn tin cho rằng Hyundai Kona thế hệ tiếp theo sẽ chia sẻ nền tảng khung gầm với Chevrolet Tracker, thông qua thỏa thuận hợp tác giữa Hyundai với General Motors.

Loạt hình ảnh do tài khoản @EWVexillary đăng tải trên mạng xã hội cho thấy Hyundai Kona thế hệ mới vay mượn các đường nét hầm hố từ mẫu xe ý tưởng Crater. Thiết kế bề mặt thân xe trở nên liền khối hơn giúp Hyundai Kona dường như có sự tương đồng dải sản phẩm Hyundai Ioniq thuần điện.

Hyundai Kona bản hiện tại sẽ sớm được thay thế bởi thế hệ mới. Ảnh: Hyundai.

Đầu xe vẫn duy trì cấu trúc đèn pha tách rời của các thế hệ trước, dù kích cỡ cụm đèn chính đã được thu nhỏ, còn dải đèn full LED chạy ngang sở hữu thiết kế dày dặn hơn. Cản trước cơ bắp tích hợp các hốc hút gió nhỏ, kết hợp với một chi tiết dường như là lưới tản nhiệt dạng kín.

Việc loại bỏ phần ốp nhựa đen nhám ở hốc bánh giúp thân xe trở nên hiện đại hơn. Các trụ màu xám và thân xe màu bạc nhám tạo ra hiệu ứng 2 tông màu càng làm tăng thêm tính hiện đại cho Hyundai Kona thế hệ mới.

Các đường gân dập chéo của thế hệ tiền nhiệm được thay bằng những bề mặt liền khối. Khoang cabin được thiết kế lại, đường chân kính kéo thẳng về đuôi xe - khu vực nay đã được tạo hình vuông vức và dựng đứng hơn.

Hyundai Kona mới được cho là lấy cảm hứng từ concept Crater. Ảnh: Hyundai.

Hãng xe Hàn Quốc chưa xác nhận kích thước Kona thế hệ mới, nhưng Carscoops cho rằng mẫu xe này có thể sẽ tăng chiều dài lên thành 4.430 mm, tương đương Kia Seltos bản hiện tại. Để dễ so sánh, Hyundai Creta hiện hành có chiều dài 4.330 mm, trong khi Kona nhỉnh hơn một chút với chiều dài tổng thể 4.350 mm.

Việc tiếp tục gia tăng kích thước có thể giúp Hyundai Kona củng cố vị thế trong phân khúc SUV cỡ B/B+ tại châu Âu, lấp đầy khoảng trống hiện tại giữa Bayon và Tucson. Các đối thủ cạnh tranh của Hyundai Kona thế hệ mới vẫn là những cái tên quen thuộc như Volkswagen T-Roc, Toyota C-HR, Honda HR-V và Mazda CX-30.

Khoang lái Hyundai Kona nhiều khả năng được trang bị buồng lái kỹ thuật số với màn hình kích thước lớn hơn, giống với thiết lập trên Hyundai Ioniq 3. Hệ thống này chạy trên nền tảng thông tin giải trí Pleos Connect mới của Hyundai, được phát triển dựa trên hệ điều hành Android của Google.

Khoang lái Hyundai Ioniq 3 ứng dụng nền tảng Pleos Connect. Ảnh: Hyundai.

Hyundai cho biết sẽ không loại bỏ nút bấm vật lý, thay vào đó giữ lại để người dùng điều chỉnh các chức năng quan trọng. Tính thực dụng cũng được cải thiện khi kích thước tổng thể lớn hơn cho phép Hyundai Kona có thêm không gian cho hành khách và hành lý.

Tùy từng thị trường, Hyundai Kona có thể có các tùy chọn bao gồm động cơ 2.0L hút khí tự nhiên, động cơ tăng áp 1.6L hay động cơ HEV 1.6L, kết hợp hệ dẫn động cầu trước hoặc AWD. Hyundai cũng để ngỏ khả năng duy trì biến thể thuần điện, bên cạnh bổ sung thêm tùy chọn xe điện phạm vi mở rộng (EREV).

Thế hệ thứ ba, nhiều khả năng là mẫu xe hợp nhất Kona và Creta, dự kiến chính thức ra mắt khách hàng toàn cầu trong vài tháng tới.