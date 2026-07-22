Sau 100.000 km, ôtô điện Hàn Quốc ít 'chai pin' nhất

Kia e-Niro, Hyundai Kona EV cùng với Kia EV6 là ba mẫu xe ít "chai pin" nhất sau khi sử dụng khoảng 100.000 km.

Theo Carscoops, tuổi thọ gói pin cao áp từng là một trong những lý do khiến nhiều người cảm thấy ngần ngại chuyển đổi sang sử dụng xe điện. Tuy nhiên, công nghệ pin đã tiến những bước khá dài. Một nghiên cứu thực hiện gần đây tại Thụy Điển cho thấy mức độ “chai pin” trên phần lớn ôtô điện không quá đáng ngại sau 100.000 km sử dụng.

Nghiên cứu được thực hiện bởi nền tảng mua bán ôtô trực tuyến Carla, đã tiến hành 9.954 bài kiểm tra pin trên các xe điện bán ra tại Thụy Điển trong giai đoạn 2022-2026. Đơn vị này sử dụng công cụ chẩn đoán của Aviloo để đo lường “sức khỏe” thực tế của gói pin, thay vì chỉ dựa vào các ước tính hiển thị trên màn hình từng xe.

Sự khác biệt này rất quan trọng, bởi Carscoops cho rằng các thông số hiển thị trên xe thường có phần “lạc quan” hơn so với thực tế.

Theo kết quả nghiên cứu, Kia e-Niro là mẫu xe ít “chai pin” nhất, đã duy trì dung lượng khả dụng 97,25% sau quãng đường di chuyển 100.000 km. Hyundai Kona EV đứng thứ nhì khi duy trì dung lượng khả dụng ở mức 97,18%. Cả hai mẫu xe đều sử dụng chung gói pin dung lượng 64 kWh.

Mẫu xe điện ít chai pin thứ ba theo nghiên cứu của Carla tiếp tục là một mẫu xe điện của tập đoàn Hyundai. Sau 100.000 km, Kia EV6 vẫn có thể duy trì được 95,95% dung lượng khả dụng cho gói pin 77,4 kWh.

Volvo XC40 Recharge là mẫu xe châu Âu có thành tích tốt nhất trong nghiên cứu này, giữ được 94,7% dung lượng gói pin 69 kWh sau 100.000 km di chuyển. Dung lượng khả dụng của gói pin 78 kWh trên Polestar 2 đạt 94,35% sau cùng quãng đường. Cả hai mẫu xe đều sử dụng pin của CATL.

BMW i3 cùng với phiên bản dùng pin LG Chem của Polestar 2 đứng ngay sau, dung lượng khả dụng ghi nhận ở mức 93,77% và 93,53%.

Tesla Model 3 trang bị pin LFP dung lượng 60,5 kWh do CATL cung cấp là mẫu xe ít chai pin nhất của thương hiệu, duy trì dung lượng khả dụng ở mức 93,34%. Phiên bản dùng pin NMC do LG Chem cung cấp của cùng mẫu xe lại đứng ở vị trí thấp hơn, dung lượng khả dụng sau 100.000 km đạt 91,5%.

Top 20 mẫu xe dẫn đầu trong nghiên cứu của Carla còn có Audi e-tron 50 và Audi e-tron 55 với tỷ lệ lần lượt là 93,02% và 92,93%, Skoda Enyaq iV ở mức 92,88%, Tesla Model S đạt 92,80%, VW ID.4 đạt 92,77%, và Tesla Model X ở mức 92,52%.

Theo Carscoops, kết quả nghiên cứu nói trên cho thấy nỗi sợ về khả năng pin xe điện “chết yểu” gần như không còn cơ sở. Tất cả cái tên trong bảng xếp hạng đều giữ được dung lượng khả dụng trên 90% sau 100.000 km đã đi.

Phần lớn chủ xe thậm chí khó lòng đạt đến con số đó trên đồng hồ ODO cho đến năm sử dụng thứ ba hoặc thứ tư, cho thấy gói pin cao áp có thể sẽ bền bỉ hơn cả chiếc xe điện.