Pin không phải là chi tiết dễ hỏng nhất trên ôtô điện

Một nghiên cứu tại Anh cho thấy pin cao áp nằm ngoài top 5 hạng mục thường xuyên hỏng trên ôtô điện của người dùng.

Theo Carscoops, một nghiên cứu gần đây về các yêu cầu sửa chữa, bảo hành cho thấy pin cao áp không phải là vấn đề thường gặp nhất của chủ sở hữu ôtô điện.

Theo dữ liệu do Warrantywise thu thập tại Vương quốc Anh, loạt vấn đề khiến tài xế xe điện cảm thấy “đau đầu” nhất phần lớn lại tương đồng chủ xe xăng, dầu truyền thống. Các lỗi ở hệ thống điện, hao mòn hệ thống treo hay sự cố ở bình ắc-quy xuất hiện với tần suất cao hơn nhiều so với các hư hỏng ở cụm pin cao áp.

Đứng đầu danh sách là các lỗi về điện, bao gồm cảm biến và hệ thống khóa trung tâm. Chi phí sửa chữa trung bình cho các hạng mục này dao động 810-900 bảng Anh, tương đương 1.082- 1.202 USD . Cá biệt, đã có yêu cầu bồi thường với giá trị vượt 3.000 bảng Anh (hơn 4.000 USD ), hay thậm chí đến hơn 4.000 bảng Anh, tương đương xấp xỉ 5.345 USD tùy từng lỗi cụ thể.

Cảm biến là một trong những chi tiết thường xuất hiện sự cố hư hỏng trên ôtô điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Các chi tiết thuộc hệ thống treo, đặc biệt là càng chữ A cũng chiếm tỷ lệ đáng kể trong số vụ yêu cầu bồi thường. Giá trị sửa chữa trung bình ở hạng mục này vượt 1.200 bảng Anh (khoảng 1.600 USD ), cao nhất hơn 4.100 bảng Anh (khoảng 5.480 USD ).

Theo Carscoops, dữ liệu này cho thấy ngay cả khi không bao gồm động cơ và hộp số, ôtô điện vẫn sở hữu nhiều phần cứng cơ khí truyền thống có thể hao mòn theo thời gian. Đặc biệt với khối lượng bản thân khá lớn, hệ thống treo của xe điện sẽ chịu tình trạng mài mòn nghiêm trọng hơn nhiều.

Chi tiết “đặc trưng xe điện” duy nhất lọt top 5 trong nghiên cứu của Warrantywise là bộ phận On Board Charger (OBC). Khoảng yêu cầu bồi thường trung bình cho hạng mục này là 2.160 bảng Anh (khoảng 2.885 USD ), nhưng một trường hợp đã yêu cầu giá trị bồi thường đến 10.455 bảng Anh, tức gần 13.970 USD .

Chuyên trang Carscoops nhận định những hư hỏng loại này không diễn ra quá thường xuyên, nhưng sẽ khiến chủ xe phải chi một khoản tiền lớn để sửa chữa nếu không có bảo hiểm.

Pin cao áp không phải là chi tiết dễ hư hỏng trên ôtô điện. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

Kết quả nghiên cứu của Warrantywise cho thấy gói pin cao áp nằm ngoài top 5 những hư hỏng phổ biến nhất trên xe điện. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa sự cố về pin không bao giờ xảy ra, chỉ là tần suất gặp phải khá thấp trong dữ liệu bảo hành.

Pin xe điện dường như bền bỉ hơn nhiều so với suy nghĩ của phần đông khách hàng. Phụ tùng này cũng có thời hạn bảo hành dài hơn so với toàn bộ chiếc xe. Dẫu vậy, khi sự cố thực sự xảy ra, các yêu cầu sửa chữa có giá trị trung bình hơn 6.400 bảng Anh, tương đương 8.550 USD .

Dữ liệu của Warrantywise cho thấy giá trị trung bình của các yêu cầu sửa chữa xe điện đã tăng 10,7% trong giai đoạn 2024-2025. Thực trạng này không hẳn do độ tin cậy kém đi. Các yếu tố lạm phát, chi phí nhân công và giá phụ tùng đều có thể đã góp phần tạo nên chi phí cao hơn trên các hóa đơn.

Cần lưu ý rằng nghiên cứu nói trên chỉ phản ánh một phần thị trường, tạo nên từ nhóm phương tiện được chi trả theo các chính sách bảo hành, thay vì toàn bộ xe điện đang lưu thông trên đường.

Dù vậy, giá trị của nghiên cứu này nằm ở việc đã chỉ ra rằng cụm pin đắt đỏ - vốn được đề cập rất nhiều trong các bài đăng mua bán xe điện cũ - không phải là một khoản chi phí khổng lồ tiềm ẩn đáng lo như nhiều người vẫn nghĩ.