Nhà sản xuất ôtô Trung Quốc tung bảo hành trọn đời cho pin xe điện

Chery bảo hành trọn đời cho pin xe điện để chứng minh khả năng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn pin mới tại Trung Quốc.

Ảnh: Reuters.

Theo Car News China, nhà sản xuất ôtô Chery Automobile của Trung Quốc vừa thông báo triển khai chính sách bảo hành pin trọn đời, áp dụng cho chủ sở hữu đầu tiên của tất cả dòng xe năng lượng mới (NEV) trang bị pin Rhino tại Trung Quốc.

Chiến dịch này được cho là sẽ triển khai nhằm mục tiêu xây dựng niềm tin khách hàng, sau khi tiêu chuẩn an toàn pin bắt buộc “Không cháy hoặc nổ” chính thức có hiệu lực tại Trung Quốc.

Chery cho biết toàn bộ xe NEV sử dụng pin Rhino, bao gồm ôtô thuần điện, xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện phạm vi mở rộng (EREV) đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc gia mới nhất.

Để chứng minh, nhà sản xuất ôtô này triển khai chính sách bảo hành trọn đời với các chủ sở hữu lần đầu mua xe không kinh doanh dịch vụ vận tải. Phạm vi bảo hành bao gồm pin, motor điện cùng với bộ điều khiển ECU.

Lãnh đạo Chery nhấn mạnh nếu bất kỳ mẫu xe nào gặp phải hư hỏng do hiện tượng thoát nhiệt bắt nguồn từ lỗi pin nguồn và không ghi nhận lỗi con người, Chery sẽ đền bù bằng một mẫu xe mới tương đương. Hiện, có 4 thương hiệu thuộc Chery Automobile đang sử dụng pin Rhino trong xe điện, bao gồm Chery, Exeed, Jetour và iCar.

Trước đó, Chery từng triển khai chính sách bảo hành trọn đời cho toàn bộ dòng sản phẩm ôtô vào năm 2023. Bước đi mới nhất được cho là sẽ thắt chặt thêm cam kết của Chery về an toàn pin trong hệ thống bảo hành hiện tại.

Chery bảo hành pin xe điện trọn đời. Ảnh minh họa: Jetour.

Tại Trung Quốc, tiêu chuẩn an toàn pin bắt buộc GB38031-2025 vừa chính thức có hiệu lực vào ngày 1/7 vừa qua.

Tiêu chuẩn mới được đánh giá là bộ quy định về an toàn pin nghiêm ngặt nhất trong lịch sử, yêu cầu pin xe điện không được xảy ra cháy hoặc nổ trong vòng 2 giờ sau khi xảy ra hiện tượng thoát nhiệt.

Khói không được lọt vào khoang hành khách trong vòng 5 phút kể từ khi phát ra cảnh báo. Pin còn phải chịu được 3 lần va đập từ một viên bi thép kích thước 30 mm với năng lượng 150 J mà không bắt lửa hoặc phát nổ. Cuối cùng, tiêu chuẩn mới yêu cầu pin không phát sinh cháy nổ sau 300 chu kỳ sạc nhanh.

Theo Car News China, Chery đang tích cực thúc đẩy doanh số bán xe NEV tại Trung Quốc và đầu tư vào các công nghệ mới.

Nhà sản xuất ôtô này đặt mục tiêu thương mại hóa rộng rãi pin thể rắn vào năm 2027, song song với phát triển các loại pin khác. Chery hiện hợp tác chặt chẽ với CATL và Gotion trong lĩnh vực này.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, mẫu xe bán chạy nhất của Chery vào tháng 5 tại thị trường quê nhà là hatchback điện QQ3 EV, doanh số đạt 8.523 xe. Khách hàng toàn cầu sẽ sớm được giới thiệu mẫu xe này dưới tên gọi Chery Q.