Chery cho biết đang cân nhắc gia nhập thị trường Mỹ trong tương lai, dù các rào cản thuế quan và chính trị vẫn khiến xe Trung Quốc gặp nhiều khó khăn tại quốc gia này.

Chery đang cân nhắc tiến vào thị trường Mỹ trong tương lai, dù chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Phát biểu hôm 21/5, ông Zhang Guibing, Chủ tịch Chery International, cho biết công ty "hy vọng" sẽ gia nhập thị trường ôtô lớn nhất thế giới khi tìm được "thời điểm phù hợp".

Chủ tịch Zhang cho biết Chery từ lâu đã có tham vọng bán xe tại Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp cũng như chính sách ngành công nghiệp ôtô của cả Mỹ và Trung Quốc. Theo ông, quy mô khổng lồ của thị trường Mỹ khiến đây trở thành mục tiêu mà "ai cũng nghĩ tới".

Chủ tịch Chery International Zhang Guibing xác nhận Mỹ là thị trường tiềm năng của tập đoàn này, tuy nhiên còn phụ thuộc vào mức độ sẵn sàng của doanh nghiệp cũng như chính sách ngành công nghiệp ôtô của cả Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, con đường vào Mỹ của các hãng xe Trung Quốc hiện vẫn đầy rào cản. Washington đang áp mức thuế 100% đối với xe điện sản xuất tại Trung Quốc, đồng thời siết chặt các quy định liên quan đến công nghệ xe kết nối có nguồn gốc Trung Quốc.

Nhiều nhóm vận động ngành công nghiệp ôtô và các nghị sĩ Mỹ cũng đã kêu gọi Tổng thống Donald Trump không mở cửa thị trường cho xe Trung Quốc, dù ông Trump từng phát tín hiệu rằng có thể chấp nhận các hãng Trung Quốc nếu họ sản xuất xe ngay tại Mỹ.

Ông Zhang Guibing chia sẻ Chery có nhiều công ty con, hoạt động ngay cùng phân khúc với nhiều thương hiệu truyền thống như Mazda, Toyota, Hyundai, Kia hay Lexus...

Hiện tại, Chery chưa đưa Mỹ vào danh sách các thị trường xuất khẩu chính thức. Thay vào đó, hãng cũng như nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc khác đang tập trung mở rộng tại châu Âu, Mỹ Latin, Trung Đông và Đông Nam Á, những khu vực có nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe Trung Quốc giá rẻ.

Xu hướng hợp tác với các hãng xe truyền thống để tận dụng các nhà máy dư thừa công suất tại châu Âu cũng đang được nhiều doanh nghiệp Trung Quốc đẩy mạnh. Một số hãng đã xây dựng trung tâm nghiên cứu và thiết kế tại Mỹ, trong khi các công ty có liên hệ với Trung Quốc cũng mở rộng hiện diện sản xuất thông qua các thương hiệu không mang tên Trung Quốc.

Thay vì trực tiếp thâm nhập thị trường Mỹ trong hiện tại, các hãng xe Trung Quốc đã lựa chọn các quốc gia liền kề như Canada, Mexico... để mở rộng thị phần.

Volvo, vốn thuộc sở hữu của Geely, đang vận hành một nhà máy tại bang South Carolina (Mỹ). Tại triển lãm Consumer Electronics Show (CES 2026) ở Las Vegas, Giám đốc Truyền thông Ash Sutcliff của Chery cũng cho biết hãng đang xem xét kế hoạch mở rộng sang Mỹ và có thể đưa ra thông báo trong vòng 24 đến 36 tháng tới.

BYD đã hiện diện tại Mỹ thông qua mảng xe buýt điện nhưng khẳng định chưa có kế hoạch bán xe du lịch tại đây. Xiaomi cũng tuyên bố không có ý định gia nhập thị trường ôtô Mỹ ở thời điểm hiện tại.

Mỹ hiện là thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới, chỉ xếp sau Trung Quốc. Đây là một mục tiêu hấp dẫn với các hãng xe Trung Quốc, tuy nhiên hiện tại vẫn được "bảo vệ" bởi các rào cản thuế quan và phi thuế quan.

BYD, Chery, Geely và Great Wall Motor đang tăng cường hiện diện tại Mexico và khu vực Mỹ Latin, được xem là những bàn đạp tiềm năng hoặc giải pháp thay thế để tiếp cận thị trường Mỹ trong tương lai. Hiện tại, các hãng xe Trung Quốc đang thể hiện "sức mạnh" tại nhiều thị trường như châu Á, châu Âu, châu Đại Dương... khi mở rộng thị phần và "đánh bay" các thương hiệu xe truyền thống nhiều nhiều nước.