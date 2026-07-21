Xe điện Trung Quốc từng bán tại Việt Nam gặp lỗi pin nghiêm trọng

Nhiều chủ xe điện GAC Aion S thông báo tình trạng bất ngờ tắt máy, nứt cell pin, phồng pin trong những tháng qua tại Trung Quốc.

Cuộc khủng hoảng chất lượng nghiêm trọng liên quan đến dòng ôtô điện GAC Aion S đang bùng nổ tại Trung Quốc khi số lượng lớn chủ xe điện này đồng loạt phản ánh các lỗi nguy hiểm về pin. Các hiện tượng được ghi nhận bao gồm phồng pin, rò rỉ dung dịch điện phân và nứt vỡ cell pin, gây ra tình trạng ngắt nguồn đột ngột khi ôtô đang di chuyển trên đường.

Theo báo cáo từ Jiemian News, sự cố tập trung chủ yếu ở những chiếc xe điện đã vận hành trong khoảng quãng đường từ 150.000 km đến 300.000 km. Dữ liệu từ các nền tảng tiếp nhận phản ánh người tiêu dùng như 12365auto hay Mèo Đen ghi nhận 182 đơn khiếu nại chỉ trong vòng nửa tháng.

Tỷ lệ phát hiện lỗi đạt mức 4,7% trên tổng quy mô khoảng 213.000 xe bị ảnh hưởng. Nguồn gốc của sự cố được xác định xuất phát từ khối cell pin lithium iron phosphate (LFP) dung lượng 177Ah do hãng CALB cung cấp.

Trước áp lực dư luận gia tăng sau cuộc điều tra của truyền thông Trung Quốc, cả GAC Aion và nhà sản xuất pin CALB đã chính thức đưa ra lời xin lỗi cùng phương án khắc phục vào 18/7. Phía GAC Aion tuyên bố gia hạn thời gian bảo hành pin cho các xe thuộc diện ảnh hưởng lên thành 8 năm hoặc 300.000 km, đồng thời cam kết kiểm tra, thay thế miễn phí và hỗ trợ chi phí cho các chủ xe có thời gian sửa chữa kéo dài quá 5 ngày.

Về phần mình, hãng sản xuất pin CALB cũng cam kết cung cấp các dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng miễn phí cho người dùng.

Theo tờ Jiemian News, các chuyên gia trong ngành cho rằng đây không phải là những sự cố nhỏ lẻ mà là lỗi mang tính hệ thống trong quá trình sản xuất. Lỗi này có thể xuất phát từ việc thiết kế hệ thống dung dịch điện phân chưa phù hợp, độ chính xác trong khâu lắp ráp không đạt chuẩn hoặc bỏ qua các thử nghiệm lão hóa nghiêm ngặt trước khi xuất xưởng.

Dù GAC Aion và CALB lựa chọn giải pháp gia hạn bảo hành và sửa chữa thay vì phát lệnh thu hồi chính thức, quy mô ảnh hưởng vượt mốc 213.000 xe điện vẫn tạo ra một gánh nặng tài chính khổng lồ.

Các mẫu xe từng thương hiệu GAC Aion từng có thời gian được mở bán tại Việt Nam, sau đó âm thầm rời khỏi thị trường. Ảnh: Phúc Hậu.

Để so sánh, vụ tranh chấp liên quan đến chất lượng pin trước đây giữa thương hiệu VREMT thuộc tập đoàn Geely và Sunwoda từng dẫn đến khoản đền bù lên tới 2,314 tỷ NDT. Với số lượng phương tiện gặp sự cố lần này lớn hơn nhiều, chi phí xử lý thực tế có thể vượt qua con số nói trên.

Áp lực này giáng một đòn mạnh vào tình hình tài chính của cả hai đơn vị. Theo báo cáo tài chính, tổng lợi nhuận cả năm 2025 của CALB đạt 2,095 tỷ NDT. Trong khi đó, tập đoàn GAC cũng vừa đưa ra cảnh báo lợi nhuận cho 6 tháng đầu năm với mức lỗ ròng dự kiến từ 4 đến 4,5 tỷ NDT.

Hiện tại, CALB đang là nhà sản xuất pin lớn thứ 4 thị trường với 6,3% thị phần lắp đặt, xếp ngang hàng với Gotion High-tech và chỉ đứng sau 2 gã khổng lồ CATL và BYD. Sự cố lần này được dự báo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín của hãng pin này trên thị trường xe điện toàn cầu.