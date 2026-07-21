Trải nghiệm nhanh Jaecoo J5 - xe Trung Quốc lắp ráp có đáng mong chờ?

Jaecoo J5 sẽ sớm ra mắt thị trường Việt như là ôtô Trung Quốc lắp ráp trong nước, có đến 4 phiên bản cho 3 tùy chọn hệ truyền động khác nhau.

Thương hiệu Omoda & Jaecoo gần đây vừa "nhá hàng" dòng xe tiếp theo tại thị trường Việt Nam. Jaecoo J5 định vị trong phân khúc SUV đô thị, sẽ có 4 phiên bản cùng 3 tùy chọn hệ truyền động, từ thuần xăng, hybrid tự sạc cho đến thuần điện.

Đáng chú ý, Jaecoo J5 sẽ là mẫu xe thành phẩm từ nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam, trở thành dòng xe Trung Quốc đầu tiên được "nội địa hóa" ở quy mô lớn. Vậy mẫu xe Trung Quốc lắp ráp này có đáng để khách Việt mong chờ?

Ngoại hình vuông vắn, nội thất hiện đại

Thuộc dòng sản phẩm của thương hiệu Jaecoo, J5 sở hữu ngoại hình dạng hộp, nhiều đường nét vuông vắn tương đồng Jaecoo J7 - mẫu xe đàn anh định vị trong phân khúc SUV cỡ C.

Tuy nhiên, các thông số dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm giúp định vị Jaecoo J5 trong phân khúc SUV cỡ B. Phiên bản thuần điện của Jaecoo J5 có khoảng sáng gầm 184 mm, các bản chạy xăng sở hữu thông số này ở mức 176 mm.

Jaecoo J5 sở hữu ngoại hình dạng hộp, có sự khác biệt tại khu vực đầu xe giữa bản thuần điện và các bản trang bị động cơ xăng.

Nếu như bản thuần xăng và phiên bản SHS-H sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn, chiếm phần lớn diện tích đầu xe và tạo thành từ các thanh nan dọc màu bạc, thì phiên bản thuần điện của Jaecoo J5 lại có phần đầu xe kín, kết hợp một logo BEV đặt lệch trên cản trước.

Điểm chung của các phiên bản là cụm đèn chiếu sáng chính bóng LED, đặt nằm ngang và tích hợp đèn định vị ban ngày.

Thiết kế tổng thể Jaecoo J5 ở các phiên bản là giống nhau, vuông vắn ở đầu, kính chắn gió thoải, phần mái vuốt nhẹ về sau cùng cửa hậu gần như thẳng đứng. Hãng xe thuộc tập đoàn Chery lý giải thiết kế này cho phép tối ưu không gian sử dụng, đồng thời mang lại khoang hành lý phía sau rộng rãi hơn.

Thực tế cho thấy việc sở hữu thân xe gần như dạng hộp giúp không gian bên trong Jaecoo J5 khá rộng rãi. Tất cả chỗ ngồi trên xe đều thoải mái, bất kể là 2 ghế đơn ở hàng trước hay 3 vị trí ngồi ở hàng ghế thứ hai.

Đặc biệt ở hàng ghế thứ hai, thiết kế ngả về sau khá nhiều đã mang lại trải nghiệm ngồi thư giãn. Phần bệ đỡ đùi của 2 vị trí ngoài hàng ghế sau được kéo dài, kết hợp hõm lưng sâu giúp hành khách ngồi sau khá thoải mái.

Hàng ghế sau Jaecoo J5 cung cấp tư thế ngồi thoải mái.

Khoang lái Jaecoo J5 ở tất cả phiên bản chuẩn bị bán ở Việt Nam đều giống nhau, đặc trưng bởi sự tối giản phím bấm vật lý cùng sự xuất hiện của một màn hình cảm ứng cỡ lớn đặt dọc.

Ngay trung tâm táp-lô, Jaecoo J5 được trang bị một màn hình cảm ứng kích thước 13,2 inch, được thiết kế có độ dốc vừa phải và kết nối mượt mà vào khu vực yên ngựa giữa 2 hàng ghế trước. Màn hình này là nơi người dùng điều chỉnh phần lớn tính năng của xe như điều hòa, tính năng ADAS, đèn viền nội thất, camera toàn cảnh 540 độ... do vậy dễ gây bối rối nếu trước đó chưa dùng quá thường xuyên.

Bệ trung tâm khá thoáng với chỉ đế sạc không dây, khay đựng cốc do cần số điện tử đã được mang lên sau vô lăng. Nằm sau vô lăng tròn 2 chấu vát một đáy là nơi bố trí cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, đặt ẩn bên trong và tạo thành một dải đen bóng kết nối liền mạch hai đầu táp-lô.

Khoang lái tối giản phím bấm vật lý của Jaecoo J5.

Một số trang bị đáng chú ý khác của xe bao gồm trần kính toàn cảnh, hệ thống âm thanh loa Sony, kính cửa sổ cách âm 2 lớp. Thương hiệu ôtô Trung Quốc cho biết dòng Jaecoo J5 tại Việt Nam nhắm đến đạt tiêu chuẩn thân thiện với thú cưng, tức vật liệu có khả năng chống trầy xước, kháng khuẩn, chống bám bẩn và hạn chế lưu giữ mùi.

Nhìn chung, dù các mẫu xe sử dụng trong buổi lái thử đang ở phiên bản tiền thương mại, Jaecoo J5 vẫn sở hữu các đặc điểm về ngoại hình, nội thất dễ làm hài lòng khách hàng Việt Nam.

Vận hành là điểm cộng

Như đã đề cập bên trên, không gian nội thất Jaecoo J5 khá rộng rãi nhờ tổng thể dạng hộp đặc trưng thương hiệu, cùng với chiều dài cơ sở khá tốt ở mức 2.620 mm.

Hành khách bên trong xe cũng vì thế mà có được chỗ ngồi rộng rãi, thoải mái ở tất cả vị trí, từ ghế lái, ghế phụ cho đến cả ghế giữa băng sau.

Chỗ ngồi rộng rãi là điểm cộng của Jaecoo J5, nhưng có thể mang lại cảm giác không thoải mái trong vài trường hợp nhất định.

Tuy nhiên, việc bố trí không gian quá rộng ở ghế lái khiến tài xế có thể sẽ cảm thấy "chới với" phần thân dưới khi điều khiển mẫu SUV trong một số điều kiện giao thông. Chẳng hạn trên đường thử với các tình huống đánh lái liên tục hay vào cua ở tốc độ nhanh, tôi đã gặp phải đôi chút vất vả trong việc giữ thân mình cố định trên ghế lái vì cả 2 chân đều không có điểm tì phù hợp. Đây sẽ là tính huống thường gặp khi xe chạy đường đèo núi.

Hẳn nhiên đây không phải là điều kiện giao thông thông thường, mà J5 vẫn là một mẫu SUV hướng tới khách hàng đô thị. Sự rộng rãi thường gặp trên các mẫu SUV cỡ lớn vẫn là lợi thế của J5 trong phân khúc, khi người dùng Việt thường coi đây là điểm quan trọng để chọn mua xe.

Nhìn chung, khung gầm của Jaecoo J5 cùng với các tính năng hỗ trợ điện tử đi kèm giúp mẫu SUV cỡ B đáp ứng tốt trên đường thử. So với thể hình có phần cục mịch thì chiếc xe vẫn tỏ ra khá lanh lẹ.

Hai phiên bản BEV và SHS-H đáp ứng tốt các bài chạy thử trong sa hình.

Buổi chạy thử không có sự hiện diện của phiên bản thuần xăng. Tôi và những người cùng tham gia được trao cơ hội thử thách phiên bản SHS-H và biến thể thuần điện của Jaecoo J5.

Theo thông tin do hãng xe Trung Quốc công bố, Jaecoo SHS-H sử dụng thiết lập hybrid gồm động cơ xăng và motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 221 mã lực, mô-men xoắn cực đại 295 Nm. Trong khi đó, biến thể BEV được trang bị motor điện công suất 208 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 288 Nm.

Đáng chú ý, hệ thống treo sau độc lập đa điểm được xác nhận là trang bị tiêu chuẩn trên mọi phiên bản Jaecoo J5 lắp ráp và bán tại Việt Nam.

Thay vì hệ thống hybrid cắm sạc SHS-P như trên Jaecoo J7 ra mắt trước đó, 2 mẫu xe ra mắt gần đây của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam dùng hệ thống SHS-H, tức hybrid tự sạc và không đòi hỏi người dùng phải cắm điện để duy trì hoạt động hệ thống.

Hệ thống SHS-H trên Jaecoo J5 nhắm đến tối ưu sức mạnh và khả năng vận hành cho xe.

Qua trải nghiệm, hệ thống SHS-H ở Omoda C5 và Jaecoo J5 sử dụng phần điện hỗ trợ để tối ưu sức mạnh và khả năng vận hành, từ đó mang lại cảm giác lái "đã" hơn cho người dùng.

Cơ hội nào cho Jaecoo J5?

Phân khúc SUV cỡ B dường như là thị trường hấp dẫn trong mắt khá nhiều hãng xe, dẫn đến các quyết định ra mắt sản phẩm mới tập trung phần lớn vào phân khúc này. Trước Jaecoo J5, thị trường Việt đã có sẵn khoảng 20 mẫu SUV cỡ B/B+ cho khách hàng lựa chọn, từ thuần xăng cho đến hybrid và ôtô thuần điện, từ các hãng châu Á cho đến nhóm thương hiệu châu Âu.

Trong thông báo nhận đặt cọc Jaecoo J5, hãng xe Trung Quốc công bố giá bán không vượt quá 569 triệu đồng cho bản J5 Premium thuần xăng, và 629 triệu đồng cho bản J5 SHS-H Premium.

Các phiên bản cao cấp hơn gồm Jaecoo J5 SHS-H Flagship và Jaecoo J5 BEV được cam kết giá bán khi ra mắt chính thức không cao hơn 699 triệu đồng.

Jaecoo J5 có 4 phiên bản, 3 tùy chọn hệ truyền động kèm giá bán dự kiến 569-699 triệu đồng.

Các khoảng giá này nhìn chung có sự tương đồng với loạt SUV cỡ B đang có mặt trên thị trường Việt Nam. Chẳng hạn, Toyota Yaris Cross bán chạy nhất nhóm SUV cỡ B chạy xăng có giá khởi điểm 650 triệu đồng, Mitsubishi Xforce cũng có giá bán khởi điểm 605 triệu đồng.

Phiên bản HEV của Toyota Yaris Cross hiện có giá 728 triệu đồng. Một lựa chọn hybrid khác trong phân khúc SUV cỡ B là Honda HR-V e:HEV RS hiện có giá cao hơn, ở mức 835 triệu đồng.

Nhóm SUV đô thị trang bị hệ truyền động hybrid không thể bỏ qua sự hiện diện của Omoda C5 SHS-H với giá khởi điểm 669 triệu đồng - mẫu xe có thể tạo ra cuộc cạnh tranh nội bộ thú vị giữa 2 thương hiệu thuộc sở hữu tập đoàn Chery.

Trong nhóm SUV điện cỡ B, Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp VinFast VF 6 (646-699 triệu đồng) và BYD Atto 2 (669 triệu đồng).

Lắp ráp trong nước được xem là lợi thế của Jaecoo J5, có thể còn giúp các mức giá nêu trên giảm xuống khi xe ra mắt chính thức. Với những thương hiệu ôtô Trung Quốc như Jaecoo, giá bán dễ tiếp cận sẽ là yếu tố đầu tiên giúp thuyết phục khách hàng, bên cạnh câu chuyện chất lượng xe, dịch vụ hậu mãi.

Jaecoo J5 có thể coi như quân bài chiến lược nhất của liên minh Geleximco của Việt Nam và Chery từ Trung Quốc, khi xe được chọn để lắp ráp đầu tiên khi nhà máy ôtô đi vào hoạt động. Thiết kế SUV hầm hố vuông vức và không gian rộng rãi bên trong có thể là ưu điểm ban đầu khiến mẫu xe này tiếp cận dễ dàng hơn với khách hàng Việt.

Đa dạng về lựa chọn từ xăng tới điện ngay từ khi ra mắt cũng có thể khiến J5 chạm tới nhiều đối tượng khách hàng. Một số trang bị mang tính cải thiện khả năng vận hành của J5 như hệ thống treo, kính cách âm 2 lớp có thể tạo nên tiêu chuẩn mới cho nhóm SUV đô thị. Vượt qua những cái tên bán chạy nhất nhóm xe này là điều không dễ dàng, nhưng tạo một doanh số ổn định có thể là thứ Jaecoo J5 hướng tới.