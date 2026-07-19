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Xe EV

Ôtô điện dưới 700 triệu đồng - so kè Jaecoo J5 BEV và BYD Atto 2

  • Chủ nhật, 19/7/2026 10:20 (GMT+7)
  • 29 phút trước

Hai mẫu SUV thuần điện của các thương hiệu Trung Quốc Jaecoo J5 BEV và BYD Atto 2 đều sẽ có giá bán dưới 700 triệu đồng.

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Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị chào đón thêm một "tân binh" gia nhập phân khúc SUV thuần điện cỡ B. Giữa hàng loạt đối thủ đang chờ, BYD Atto 2 là một trong những mẫu xe mà Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp.

Hiện, giá bán chính thức của Jaecoo J5 BEV chưa được công bố, nhưng hãng xe thuộc tập đoàn Chery xác nhận giá bán khi ra mắt sẽ dưới mức 700 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Atto 2 hiện có giá bán 669 triệu đồng.

Hai mẫu xe đồng hương cùng cạnh tranh trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, đâu là những điểm tương đồng và sự khác biệt nằm ở chi tiết nào?

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Jaecoo
J5 BEV
SO SÁNH
BYD
Atto 2

Jaecoo J5 BEV

BYD Atto 2
THÔNG TIN CƠ BẢN

Số phiên bản
1
1
Giá bán
Dưới 700 triệu đồng
669 triệu đồng
THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Công suất
208 HP

174 HP
Mô-men xoắn
288 Nm
290 Nm

Dẫn động
Cầu trước
Cầu trước
Dung lượng gói pin
58,9 kWh

45,12 kWh
Phạm vi hoạt động tối đa (NEDC)
461 km

380 km
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KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
4.380


4.310
Rộng
1.860


1.830
Cao
1.650


1.675
Chiều dài cơ sở
2.620


2.620
Khoảng sáng gầm
184


170
Kích thước mâm
18 inch
16 inch
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Cần số
Điện tử, sau vô lăng
Điện tử, trên yên ngựa
Màn hình giải trí trung tâm
Đặt dọc - 13,2 inch
Đặt ngang - 12,8 inch
Xoay màn hình
Điều hòa tự động
Đế sạc không dây
Trần kính toàn cảnh
Camera toàn cảnh
Gói trợ lái nâng cao ADAS
Nguồn: Omoda & Jaecoo, BYD
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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Phúc Hậu

Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh

Jaecoo J5 điện SUV BYD Atto 2 j giá

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