Ôtô điện dưới 700 triệu đồng - so kè Jaecoo J5 BEV và BYD Atto 2

Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị chào đón thêm một "tân binh" gia nhập phân khúc SUV thuần điện cỡ B. Giữa hàng loạt đối thủ đang chờ, BYD Atto 2 là một trong những mẫu xe mà Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp.
Hiện, giá bán chính thức của Jaecoo J5 BEV chưa được công bố, nhưng hãng xe thuộc tập đoàn Chery xác nhận giá bán khi ra mắt sẽ dưới mức 700 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Atto 2 hiện có giá bán 669 triệu đồng.
Hai mẫu xe đồng hương cùng cạnh tranh trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, đâu là những điểm tương đồng và sự khác biệt nằm ở chi tiết nào?
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