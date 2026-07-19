Ôtô điện dưới 700 triệu đồng - so kè Jaecoo J5 BEV và BYD Atto 2

Hai mẫu SUV thuần điện của các thương hiệu Trung Quốc Jaecoo J5 BEV và BYD Atto 2 đều sẽ có giá bán dưới 700 triệu đồng.

Thị trường ôtô Việt Nam chuẩn bị chào đón thêm một "tân binh" gia nhập phân khúc SUV thuần điện cỡ B. Giữa hàng loạt đối thủ đang chờ, BYD Atto 2 là một trong những mẫu xe mà Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp.

Hiện, giá bán chính thức của Jaecoo J5 BEV chưa được công bố, nhưng hãng xe thuộc tập đoàn Chery xác nhận giá bán khi ra mắt sẽ dưới mức 700 triệu đồng. Trong khi đó, BYD Atto 2 hiện có giá bán 669 triệu đồng.

Hai mẫu xe đồng hương cùng cạnh tranh trong phân khúc SUV thuần điện cỡ B, đâu là những điểm tương đồng và sự khác biệt nằm ở chi tiết nào?

Jaecoo J5 BEV SO SÁNH BYD Atto 2

Jaecoo J5 BEV Jaecoo J5 BEV

BYD Atto 2 BYD Atto 2 THÔNG TIN CƠ BẢN

Số phiên bản 1 1 Giá bán Dưới 700 triệu đồng 669 triệu đồng THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Công suất

208 HP 174 HP Mô-men xoắn 288 Nm

290 Nm Dẫn động Cầu trước Cầu trước Dung lượng gói pin

58,9 kWh 45,12 kWh Phạm vi hoạt động tối đa (NEDC)

461 km 380 km KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 4.380



4.310 Rộng 1.860



1.830 Cao 1.650



1.675 Chiều dài cơ sở 2.620



2.620 Khoảng sáng gầm 184



170 Kích thước mâm 18 inch 16 inch TRANG BỊ NỔI BẬT

Cần số Điện tử, sau vô lăng Điện tử, trên yên ngựa Màn hình giải trí trung tâm Đặt dọc - 13,2 inch Đặt ngang - 12,8 inch Xoay màn hình ✕ ✓ Điều hòa tự động ✓ ✓ Đế sạc không dây ✓ ✓ Trần kính toàn cảnh ✓ ✕ Camera toàn cảnh ✓ ✓ Gói trợ lái nâng cao ADAS ✓ ✕ Nguồn: Omoda & Jaecoo, BYD ĐỒ HỌA: ZNEWS