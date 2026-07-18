Cận cảnh Jaecoo J5 BEV - ôtô điện Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam

Ở nhóm SUV thuần điện cỡ B, Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như VinFast VF 6, BYD Atto 2. Thị trường SUV cỡ B trang bị động cơ thuần xăng hoặc hybrid còn có nhiều cái tên đáng chú ý như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, MG ZS, Geely Coolray, Lynk & Co 06... hay chính mẫu xe "cùng nhà" Omoda C5.