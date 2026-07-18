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Xe EV

Cận cảnh Jaecoo J5 BEV - ôtô điện Trung Quốc lắp ráp tại Việt Nam

  • Thứ bảy, 18/7/2026 16:16 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Jaecoo J5 BEV là ôtô thuần điện của thương hiệu Trung Quốc, được lắp ráp tại nhà máy ở Việt Nam với giá bán không cao hơn 699 triệu đồng.

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Omoda & Jaecoo Việt Nam thông báo bắt đầu nhận cọc dòng xe Jaecoo J5 tại Việt Nam. Mẫu SUV cỡ B được phân phối với 3 tùy chọn hệ truyền động, gồm thuần xăng, hybrid tự sạc SHS-H cùng một biến thể thuần điện. Mẫu xe trong bài là Jaecoo J5 BEV Flagship - phiên bản thuần điện dùng pin. Các phiên bản đều xuất xưởng từ nhà máy đặt tại Việt Nam, đang ở bản tiền thương mại.
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Jaecoo J5 BEV sở hữu thiết kế thân xe vuông vức đặc trưng thương hiệu. Hãng xe thuộc tập đoàn Chery cho biết thiết kế này cho phép tối ưu không gian sử dụng, đồng thời cung cấp khoang hành lý phía sau rộng rãi hơn.
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Jaecoo J5 BEV sở hữu các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.380 x 1.860 x 1.650 mm, chiều dài cơ sở 2.620 mm. Phiên bản thuần điện có khoảng sáng gầm 184 mm, các bản chạy xăng có thông số này ở mức 176 mm.
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Khu vực đầu xe Jaecoo J5 BEV có nhiều chi tiết nhấn mạnh yếu tố thuần điện, bao gồm mặt ca-lăng kín, logo BEV đặt lệch trên cản trước.
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Jaecoo J5 được trang bị cụm đèn chiếu sáng chính LED, thiết kế liền mạch với dải màu đen chứa logo thương hiệu ẩn bên trong.
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Đuôi xe gọn gàng với cụm đèn hậu LED, sở hữu thiết kế đồng bộ khu vực đầu xe. Logo thương hiệu thiết kế nổi, đặt trên dải màu đen nối liền cụm đèn hậu. Ở góc cửa hậu, logo EV thêm lần nữa nhấn mạnh đây là biến thể thuần điện của Jaecoo J5.

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Mẫu SUV thuần điện cỡ B có cấu hình 2 hàng ghế, 5 chỗ ngồi.
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Khu vực khoang lái Jaecoo J5 BEV tối giản phím bấm vật lý, hướng đến tính hiện đại.
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Vô lăng tròn 2 chấu vát đáy, tích hợp các phím chức năng. Nằm sau vô lăng là cụm đồng hồ kỹ thuật số kích thước 8 inch, hiển thị màu và khá dễ quan sát.
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Cần số điện tử bố trí sau vô lăng.
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Điểm nhấn của khoang lái là màn hình giải trí trung tâm 13,2 inch đặt dọc. Người lái có thể thông qua màn hình này điều chỉnh nhiều chức năng của xe như hệ thống điều hòa tự động 2 vùng, đèn viền nội thất, các tính năng trợ lái ADAS, camera toàn cảnh 540 độ...
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Trần kính toàn cảnh, đế sạc không dây cũng là những điểm nhấn trong khoang nội thất của mẫu SUV thuần điện. Jaecoo cho biết dòng J5 tại Việt Nam nhắm đến đạt tiêu chuẩn thân thiện với thú cưng, tức vật liệu có khả năng chống trầy xước, kháng khuẩn, chống bám bẩn và hạn chế lưu giữ mùi.
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Jaecoo J5 BEV được trang bị motor điện công suất 208 mã lực, cung cấp mô-men xoắn cực đại 288 Nm. Hệ thống treo sau độc lập đa điểm là trang bị tiêu chuẩn trên dòng Jaecoo J5 bán tại Việt Nam.
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Cung cấp năng lượng cho xe là gói pin dung lượng 58,9 kWh, cho phép Jaecoo J5 BEV vận hành trên quãng đường tối đa 461 km/lần sạc đầy, theo tiêu chuẩn NEDC.
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Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết giá bán của J5 phiên bản BEV khi chính thức ra mắt sẽ không vượt quá 699 triệu đồng.
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Ở nhóm SUV thuần điện cỡ B, Jaecoo J5 BEV sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như VinFast VF 6, BYD Atto 2. Thị trường SUV cỡ B trang bị động cơ thuần xăng hoặc hybrid còn có nhiều cái tên đáng chú ý như Toyota Yaris Cross, Mitsubishi Xforce, Kia Seltos, Hyundai Creta, MG ZS, Geely Coolray, Lynk & Co 06... hay chính mẫu xe "cùng nhà" Omoda C5.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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