Jaecoo J5 và Toyota Yaris Cross - đều là SUV cỡ B, khác nhau thế nào?

Cả 2 đều là mẫu SUV cỡ B đô thị ở phiên bản thuần xăng. Vậy Jaecoo J5 và Toyota Yaris Cross khác nhau thế nào?

Jaecoo J5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam, định vị trong phân khúc SUV đô thị. Ở phân khúc này, Jaecoo J5 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đại diện sừng sỏ, nổi bật là Toyota Yaris Cross. Vậy ở cùng phân khúc giá, 2 mẫu xe này khác nhau thế nào?

Jaecoo J5 SO SÁNH Toyota Yaris Cross

Jaecoo J5 Jaecoo J5

Toyota Yaris Cross Toyota Yaris Cross GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 7/2026 Bản thuần xăng 569 triệu đồng



650 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 4.380



4.310 Rộng 1.860



1.770 Cao 1.650



1.655 Chiều dài cơ sở 2.620



2.620 Khoảng sáng gầm 176



210 Kích thước mâm 17 inch



18 inch THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ 1.5TCI 2NR-VE Dung tích 1.5L Turbo 1.5L Công suất 145 HP



105 HP Mô-men xoắn 210 Nm



138 Nm Hộp số CVT D-CVT Chế độ lái Eco, Normal, Sport Eco, Normal, Power Hệ thống treo trước MacPherson MacPherson Hệ thống treo sau Đa điểm Thanh dầm xoắn TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình trung tâm

13,2 inch 10 inch Màn hình sau vô lăng 8 inch

7 inch Ghế lái chỉnh điện ✕

Màn hình HUD trên kính lái ✕

Hệ thống âm thanh 6 loa 6 loa Khởi động từ xa ✓ ✓ Camera RVC

360 độ Hệ thống ADAS ✕

Vô lăng nhựa

bọc da Nguồn: Omoda & Jaecoo, Toyota ĐỒ HỌA: ZNEWS