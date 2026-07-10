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Xe Ôtô

Jaecoo J5 và Toyota Yaris Cross - đều là SUV cỡ B, khác nhau thế nào?

  • Thứ sáu, 10/7/2026 15:00 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Cả 2 đều là mẫu SUV cỡ B đô thị ở phiên bản thuần xăng. Vậy Jaecoo J5 và Toyota Yaris Cross khác nhau thế nào?

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Jaecoo J5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam, định vị trong phân khúc SUV đô thị. Ở phân khúc này, Jaecoo J5 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đại diện sừng sỏ, nổi bật là Toyota Yaris Cross. Vậy ở cùng phân khúc giá, 2 mẫu xe này khác nhau thế nào?

Jaecoo
J5
SO SÁNH
Toyota
Yaris Cross

Jaecoo J5

Toyota Yaris Cross
GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 7/2026
Bản thuần xăng
569 triệu đồng


650 triệu đồng
KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
4.380


4.310
Rộng
1.860


1.770
Cao
1.650


1.655
Chiều dài cơ sở
2.620


2.620
Khoảng sáng gầm
176


210
Kích thước mâm
17 inch


18 inch
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THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
1.5TCI
2NR-VE
Dung tích
1.5L Turbo
1.5L
Công suất
145 HP


105 HP
Mô-men xoắn
210 Nm


138 Nm
Hộp số
CVT
D-CVT
Chế độ lái
Eco, Normal, Sport
Eco, Normal, Power
Hệ thống treo trước
MacPherson
MacPherson
Hệ thống treo sau
Đa điểm
Thanh dầm xoắn
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình trung tâm
13,2 inch

10 inch
Màn hình sau vô lăng
8 inch
7 inch

Ghế lái chỉnh điện

Màn hình HUD trên kính lái

Hệ thống âm thanh
6 loa
6 loa
Khởi động từ xa
Camera
RVC
360 độ

Hệ thống ADAS

Vô lăng
nhựa
bọc da

Nguồn: Omoda & Jaecoo, Toyota
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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