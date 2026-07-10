Jaecoo J5 và Toyota Yaris Cross - đều là SUV cỡ B, khác nhau thế nào?

Jaecoo J5 vừa được giới thiệu tại Việt Nam, định vị trong phân khúc SUV đô thị. Ở phân khúc này, Jaecoo J5 sẽ phải cạnh tranh với nhiều đại diện sừng sỏ, nổi bật là Toyota Yaris Cross. Vậy ở cùng phân khúc giá, 2 mẫu xe này khác nhau thế nào?
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.