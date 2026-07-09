Xe 5 chỗ Hàn Quốc, Nhật Bản đua giảm sâu mùa thấp điểm

Các mẫu xe gầm cao 5 chỗ từ Kia, Hyundai hay Mitsubishi, Honda đều đang được hưởng ưu đãi lớn trong tháng 7 lên đến hàng chục triệu đồng.

Để kích cầu người tiêu dùng trong tháng giữa năm và đua doanh số, các thương hiệu ôtô từ Nhật Bản đến Hàn Quốc đều triển khai loạt ưu đãi sâu hàng chục triệu đồng nhằm gia tăng doanh số.

SUV Nhật đua giảm phí trước bạ

Mẫu SUV cỡ B của Mitsubishi được ưu đãi phí trước bạ trong tháng 7 ở 2 bản GLX và Luxury. Nhờ đó, khách hàng mua xe có thể tiết kiệm khoảng 60-66 triệu đồng. Trong khi đó, bản Ultimate được giảm từ 720 triệu xuống còn 665 triệu đồng nhờ gói ưu đãi tài chính.

Honda HR-V bản L được ưu đãi 37,5 triệu đồng. Ảnh: Phúc Hậu.

Trong khi đó, Honda đang triển khai khuyến mại 50% phí trước bạ cho mẫu SUV HR-V bản L. Mẫu xe này đang được bán với giá dao động 750-758 triệu đồng tùy màu ngoại thất. Nhờ gói ưu đãi, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng 37,5 triệu đồng khi mua Honda HR-V bản L.

Ở dải sản phẩm của Suzuki, mẫu SUV đô thị giá rẻ là Fronx cũng đang được hưởng ưu đãi, áp dụng với cả 2 mẫu xe số VIN 2025 hoặc 2026. Phiên bản GL, GLX và GLX Plus của Suzuki Fronx số VIN 2025 được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ. Ngoài ra, khách hàng mua xe được tặng kèm gói bảo dưỡng thời hạn 4,5-5,5 năm cùng gói bảo hiểm vật chất trị giá một năm. Tổng giá trị khuyến mại cho mẫu xe này dao động 60-70 triệu đồng.

Đối với bản số VIN 2026, khách hàng mua xe Fronx bản GLX Plus được hưởng ưu đãi 50% phí trước bạ, tặng kèm gói bảo dưỡng xe thời hạn 2 năm, gói bảo hiểm vật chất một năm. Tổng giá trị khuyến mại sau quy đổi khoảng 45 triệu, đưa giá bán mẫu SUV về mức 604 triệu đồng.

Suzuki Fronx được khuyến mại cả bản số VIN 2025 và 2026. Ảnh: Phúc Hậu.

Jimny, mẫu xe chơi kiểu dáng off-road của Suzuki hiện được ưu đãi phí trước bạ và gói bảo dưỡng xe đến 6,5 năm. Tổng giá trị khuyến mại đến 120 triệu đồng. Chương trình này chỉ áp dụng với các mẫu xe số VIN 2024 đang còn tồn tại đại lý. Giá Jimny sau ưu đãi là 669-679 triệu đồng.

Xe Hàn Quốc giảm hàng chục triệu đồng

Ở nhóm xe Hàn Quốc, cả Kia và Hyundai đều đang triển khai ưu đãi tiền mặt cho các mẫu xe, đặc biệt là nhóm SUV 5 chỗ.

Hyundai Creta được giảm tổng 79 triệu, đưa giá bán về khoảng 520-636 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu SUV cỡ C Tucson được giảm tổng 85 triệu đồng, đưa giá bán về mức 684-904 triệu đồng. Mức ưu đãi này đã bao gồm toàn bộ khuyến mại giảm giá từ hãng và đại lý.

Hyundai Tucson được giảm đến 85 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Trong khi đó, loạt SUV 5 chỗ từ Kia như Sonet hay Seltos đang được hưởng ưu đãi tiền mặt. Cụ thể, khách mua Kia Sonet được giảm tổng 42 triệu, đưa giá bán về mức từ 464 triệu đồng. Mẫu SUV cỡ B Kia Seltos được hưởng khuyến mại 43 triệu đồng. Giá bán khởi điểm của Seltos sau ưu đãi còn khoảng 543 triệu đồng.