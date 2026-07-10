MPV mới của Xiaomi sẽ trông thế nào?

Mẫu MPV mới của Xiaomi dự kiến sở hữu hệ truyền động EREV với tầm hoạt động vượt mức 1.500 km mỗi lần sạc.

Ảnh: AI Generated.

Gã khổng lồ công nghệ Xiaomi vừa đẩy mạnh chiến dịch truyền thông cho thương hiệu con mới mang tên Sky Nomad trước thềm buổi ra mắt chính thức mẫu SUV cỡ lớn đầu tiên sử dụng hệ truyền động điện mở rộng phạm vi (EREV). Ngay sau khi công bố tên gọi tiếng Anh và tiếng Trung (Xiaomi Pengcheng), hãng xe này tiếp tục tung ra những hình ảnh hé lộ (teaser) đầu tiên về mẫu SUV N90.

Về kích thước, Sky Nomad N90 sẽ là mẫu xe có kích thước lớn nhất từ trước đến nay của Xiaomi với chiều dài dự kiến vượt ngưỡng 5.300 mm và chiều dài cơ sở đạt 3.100 mm. Khoang nội thất tùy biến cao của xe sẽ mang lại 2 lựa chọn cấu hình ghế gồm bản 5 chỗ (2+3) và bản 7 chỗ (2+3+2).

Thiết kế MPV hạng sang

Theo hình ảnh phác thảo của Sky Nomad N90 và ảnh render được tờ CarnewsChina đăng tải, xe mang nhiều đường nét thiết kế đặc trưng từ Xiaomi. Cụm đèn pha là một bước tiến hóa góc cạnh hơn từ kiểu dáng "giọt nước" của mẫu YU7, trong khi dải đèn hậu dạng vòng lặp có nhiều điểm tương đồng với chiếc Zeekr 9X.

"Chiếc SUV thông minh này sở hữu không gian có khả năng mở rộng linh hoạt", đại diện hãng xe đã chia sẻ khi nói về định hướng thiết kế cabin tối ưu của N90.

Khác biệt hoàn toàn với kiểu dáng thuôn mượt thể thao của chiếc sedan SU7 hay crossover YU7, phom dáng hông xe của N90 vuông vức và tập trung tối đa vào tối ưu không gian nội thất, mang kiểu thiết kế tương tự các đối thủ Li Auto L9 hay NIO ES8.

Thiết kế của MPV mới từ Xiaomi trông khá tương đồng chiếc Zeekr 9X. Ảnh: Phong Vân.

Mặc dù Xiaomi chưa công bố ảnh chụp thực tế khoang nội thất, những sơ đồ mặt bằng cabin được hãng đăng tải đã hé lộ một cấu trúc linh hoạt với hệ thống ghế ngồi có thể trượt và xoay thông minh. Sự kết hợp giữa bộ khung SUV và khoang lái dạng MPV cho phép chiếc xe biến đổi đa dạng cấu hình bao gồm phòng làm việc cho 1 người, quán cà phê không gian 2 người, phòng họp nhỏ cho 3 người và khu vui chơi cho cả gia đình.

Các hình ảnh chụp lén khoang lái của N90 trong quá trình thử nghiệm cũng xác thực phong cách MPV này. Khu vực bệ tỳ tay trung tâm ở hàng ghế trước được thiết kế dạng thông suốt, cho phép hành khách dễ dàng di chuyển qua lại giữa hai ghế lái và ghế phụ. Bản thân cụm trung tâm này cũng được đồn đoán là có khả năng di dời linh hoạt dọc theo sàn xe.

Được định vị hướng đến phong cách sống ngoài trời và xu hướng cắm trại sang chảnh (glamping), Sky Nomad N90 sở hữu một chiếc lều tích hợp sẵn gọn gàng trên nóc xe.

Chạy hơn 1.500 km/lần sạc?

Toàn bộ hàng ghế trong xe có thể gập phẳng hoàn toàn, kết hợp cùng các ổ cắm điện xoay chiều AC công suất cao. Sự xuất hiện của các trạm năng lượng EcoFlow ở hàng ghế thứ hai trong các bức ảnh rò rỉ càng khẳng định chiếc SUV này sẵn sàng cung cấp nguồn điện dồi dào cho các thiết bị gia dụng khi dã ngoại ngoài trời.

Bên dưới nắp ca-pô, xe trang bị khối động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L đóng vai trò thuần túy là bộ mở rộng phạm vi hoạt động (máy phát điện) ở phía trước.

MPV Sky Nomad N90 của Xiaomi có thể chạy hơn 1.500 km/lần sạc. Ảnh: Xiaomi.

Xe sử dụng hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AWD với 2 motor điện phối hợp. Khối pin dung lượng hơn 70 kWh do Sunwoda và CATL cung cấp mang lại tầm hoạt động thuần điện khoảng 400 - 500 km/lần sạc, trong khi tổng quãng đường di chuyển hỗn hợp khi đổ đầy bình xăng và sạc đầy pin có thể vượt mốc 1.500 km.

Hệ thống cảm biến LiDAR đặt ngay trên nóc xe cũng ngầm xác nhận Sky Nomad N90 sẽ được trang bị những công nghệ hỗ trợ lái tự động nâng cao thuộc hàng flagship của tập đoàn công nghệ Trung Quốc.

Các thông tin chi tiết và giá bán của xe dự kiến sẽ tiếp tục được Xiaomi bật mí thêm trước khi bước vào sự kiện ra mắt toàn cầu.