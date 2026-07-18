Trung Quốc kéo tụt lợi nhuận quý II/2026 của Volvo

Doanh số tại Trung Quốc giảm tới 35% khiến lợi nhuận quý II/2026 của Volvo sụt giảm mạnh, nhưng hãng xe Thụy Điển vẫn kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ khởi sắc trong nửa cuối năm.

Volvo Cars cho biết kỳ vọng kết quả kinh doanh sẽ cải thiện trong nửa cuối năm 2026, bất chấp quý II ghi nhận lợi nhuận suy giảm mạnh do doanh số tại Trung Quốc lao dốc và áp lực cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt. Thông tin này không đủ để trấn an nhà đầu tư khi cổ phiếu hãng giảm khoảng 8% sau khi công bố kết quả kinh doanh.

Lợi nhuận quý II/2026 của Volvo giảm mạnh

Trong quý II/2026, Volvo đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 82,8 triệu USD , giảm một nửa so với mức 165,6 triệu USD của quý trước. Biên lợi nhuận hoạt động cũng thu hẹp từ 1,6% xuống còn 1,1%. So với cùng kỳ năm trước, Volvo đã chuyển từ khoản lỗ hoạt động khoảng 1,03 tỷ USD trong quý II/2025 sang có lãi 82,8 triệu USD trong quý II/2026. Hãng cho biết kết quả của quý II/2025 chịu tác động từ các khoản chi phí một lần, khiến mức nền so sánh thấp hơn bình thường.

Trong quý II/2026, Volvo đạt lợi nhuận hoạt động khoảng 82,8 triệu USD , giảm một nửa so với mức 165,6 triệu USD của quý trước. Hãng gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển ở mức cao.

Trước đó, hãng xe Thụy Điển đã cảnh báo quý II/2026 sẽ gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu và chi phí vận chuyển ở mức cao, trong khi áp lực giảm giá trên thị trường vẫn rất lớn. Tuy nhiên, kết quả thực tế còn kém hơn dự báo khi doanh số tại Trung Quốc giảm tới 35%.

Ông Samuelsson trở lại vị trí CEO từ năm ngoái với nhiệm vụ cải thiện hoạt động kinh doanh và giá cổ phiếu của Volvo trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô toàn cầu chịu nhiều sức ép, bao gồm cả tác động từ cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

So với cùng kỳ năm trước, Volvo đã chuyển từ khoản lỗ hoạt động khoảng 1,03 tỷ USD trong quý II/2025 sang có lãi 82,8 triệu USD trong quý II/2026. Thông tin này không đủ để trấn an nhà đầu tư khi cổ phiếu hãng giảm khoảng 8%.

Khó khăn của Volvo cũng phản ánh bức tranh chung của các hãng xe quốc tế tại Trung Quốc. BMW cho biết doanh số tại thị trường này trong quý II/2026 giảm 30% và đã phải hạ dự báo lợi nhuận, trong đó nguyên nhân chính cũng đến từ sự suy yếu của thị trường này.

Volvo vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức trong năm 2026

Chuyên gia phân tích Hampus Engellau của Handelsbanken đánh giá kết quả quý II nhìn chung nhỉnh hơn kỳ vọng, đặc biệt lượng đơn đặt hàng là điểm sáng đáng chú ý. Tuy nhiên, điều này không ngăn được đà giảm của cổ phiếu Volvo, vốn mất khoảng 8% ngay khi thị trường mở cửa và đứng trước nguy cơ ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2/2026.

Volvo Cars, doanh nghiệp do tập đoàn Geely Holding của Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, vẫn giữ quan điểm lạc quan cho giai đoạn còn lại của năm. Hãng dự báo biên lợi nhuận sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ mẫu SUV điện chủ lực EX60.

Volvo, vốn do tập đoàn Geely của Trung Quốc nắm cổ phần chi phối, vẫn giữ quan điểm lạc quan cho giai đoạn còn lại của năm. Hãng dự báo biên lợi nhuận sẽ cải thiện trong nửa cuối năm nhờ mẫu SUV điện chủ lực EX60 bước vào giai đoạn tăng tốc sản xuất toàn diện. Đồng thời, Volvo kỳ vọng sản lượng xe bán ra trong 6 tháng cuối năm sẽ tăng khoảng 10% so với nửa đầu năm.

Song song đó, chương trình cắt giảm chi phí trị giá khoảng 1,86 tỷ USD được triển khai từ năm ngoái cũng đang mang lại kết quả tích cực. Volvo cho biết đã hoàn thành khoảng 517 triệu USD tiết kiệm chi phí gián tiếp, sớm hơn kế hoạch khoảng 6 tháng.

Tuy vậy, các chỉ số tài chính vẫn cho thấy áp lực đáng kể. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,5% trong quý I/2026 xuống còn 16,8% trong quý II, phản ánh những thách thức mà hãng vẫn phải đối mặt trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.

Tuy vậy, các chỉ số tài chính vẫn cho thấy áp lực đáng kể. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 18,5% trong quý I/2026 xuống còn 16,8% trong quý II, phản ánh những thách thức mà hãng vẫn phải đối mặt trong bối cảnh thị trường toàn cầu nhiều biến động.