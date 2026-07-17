Trung Quốc xuất khẩu hơn 1 triệu xe, bao nhiêu đến Việt Nam?

Lượng xe nhập khẩu từ Trung Quốc trong nửa đầu năm nay tăng cao so với cùng kỳ năm ngoái.

Dữ liệu từ Financial Times cho thấy riêng trong tháng 6, Trung Quốc đã hoàn thành xuất khẩu 1 triệu xe ra thị trường nước ngoài. Đây là con số kỷ lục, cũng là lần đầu tiên lượng ôtô xuất khẩu của quốc gia tỷ dân vượt mốc 1 triệu xe/tháng.

Trung Quốc "thăng hạng"

Còn theo báo cáo của Cục Hải quan - Bộ Tài chính, Trung Quốc trong tháng 6 đã cung cấp 5.699 xe theo dạng nhập khẩu nguyên chiếc cho thị trường Việt Nam, giá trị kim ngạch vượt 213 triệu USD .

Lũy kế từ đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu tổng cộng 34.748 ôtô từ Trung Quốc, tổng giá trị kim ngạch gần 1,26 tỷ USD . Như vậy trong 6 tháng đầu năm, ôtô Trung Quốc nhập khẩu vào Việt Nam có giá trị nhập khẩu trung bình 36.238 USD /xe, tương đương hơn 952 triệu đồng/xe.

Trung Quốc trở thành quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu nhiều thứ nhì thị trường Việt. Ảnh minh họa: Phúc Hậu.

So với cùng kỳ năm ngoái, lượng ôtô nguyên chiếc mà Việt Nam nhập khẩu từ Trung Quốc đã có dấu hiệu tăng trưởng, cả về số lượng lẫn giá trị kim ngạch.

Báo cáo chính thức từ Cục Hải quan cho thấy trong nửa đầu năm 2025, Việt Nam hoàn tất thông quan tổng cộng 22.860 ôtô từ Trung Quốc, tổng giá trị kim ngạch trên 744 triệu USD .

Quay trở lại năm 2026, Cục Hải quan cho biết lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 121.189 xe, giá trị kim ngạch hơn 2,87 tỷ USD . So với cùng kỳ năm ngoái, nhóm hàng này tăng trưởng 18% về sản lượng, giá trị kim ngạch cũng cao hơn gần 29%.

Trung Quốc vượt Thái Lan về ôtô nhập khẩu vào Việt Nam Ôtô nhập khẩu vào Việt Nam trong 6 tháng đầu năm, chia theo quốc gia xuất khẩu (Số liệu: Cục Hải quan) Nhãn Indonesia Trung Quốc Thái Lan Nhật Bản Mỹ Các nước khác

xe 49753 34748 30978 2575 204 2931

Indonesia tiếp tục là quốc gia cung cấp nhiều ôtô nhập khẩu nhất cho thị trường Việt với tổng cộng 49.753 xe hoàn tất thủ tục thông quan trong 6 tháng đầu năm.

Đáng chú ý, số lượng 34.748 xe nhập khẩu vào Việt Nam đã giúp Trung Quốc vươn lên vị trí thứ nhì trong danh sách các quốc gia cung cấp ôtô nhập khẩu nhiều nhất cho khách Việt.

Thái Lan rơi xuống vị trí thứ ba với 30.978 xe nhập khẩu vào Việt Nam. Lượng ôtô nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản cùng kỳ đạt 2.575 xe, trong khi cũng có 204 xe nhập khẩu từ Mỹ trong 6 tháng đầu năm.

Khách Việt mua nhiều xe nhập

Lượng ôtô nhập khẩu tăng mạnh cũng phù hợp với xu hướng hiện tại trên thị trường Việt Nam. Báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy ôtô nhập khẩu đang áp đảo doanh số so với nhóm xe lắp ráp.

Cụ thể, VAMA cho biết trong tổng cộng 187.833 ôtô các thành viên bán ra trong nửa đầu năm nay có đến 105.341 ôtô nhập khẩu, bên cạnh 82.492 xe lắp ráp.

Ôtô nhập khẩu đang được khách Việt chọn mua nhiều. Ảnh: Ford Việt Nam.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe lắp ráp tăng 7%, còn lượng tiêu thụ xe nhập khẩu của các hãng thành viên VAMA tăng đến 23%.

Cần lưu ý rằng thị trường Việt còn nhiều thương hiệu ngoài VAMA cũng đang cho nhập khẩu ôtô, tiêu biểu có BYD, Omoda, Jaecoo hay Geely, Lynk & Co... Phần lớn hãng xe cho nhập khẩu ôtô là các thương hiệu Trung Quốc, và các hãng này cũng cho nhập xe từ nhiều nơi khác, không riêng từ Trung Quốc.