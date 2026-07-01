Trung Quốc lập kỷ lục xuất khẩu hơn 1 triệu ôtô/tháng

Lượng ôtô Trung Quốc xuất khẩu trong tháng 6 lần đầu vượt mốc 1 triệu chiếc, góp phần đẩy kim ngạch thương mại tăng vọt và làm gia tăng căng thẳng với EU.

Ôtô Trung Quốc tiếp tục "làm mưa làm gió" thị trường xuất khẩu. Ảnh: Reuters.

Kim ngạch xuất khẩu xe hơi của Trung Quốc vừa có lần đầu tiên vượt mốc 1 triệu chiếc trong tháng 6, thiết lập kỷ lục mới giữa bối cảnh làn sóng bùng nổ thương mại tổng thể của quốc gia này đang làm gia tăng căng thẳng với các đối tác lớn như Liên minh Châu Âu (EU).

Cụ thể, lượng ôtô Trung Quốc xuất khẩu trong tháng đã tăng 71% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 1,06 triệu chiếc.

Theo Financial Times, tốc độ tăng trưởng này giúp nền kinh tế lớn thứ hai thế giới duy trì lộ trình xuất khẩu hơn 10 triệu xe trong năm nay. Con số này tăng mạnh so với mức 7,1 triệu chiếc của năm ngoái và cao gấp đôi quy mô 4,9 triệu chiếc được ghi nhận vào năm 2023.

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch xuất khẩu toàn quốc trong tháng 6 đã tăng 27% so với cùng kỳ, vượt qua mức tăng 19% của tháng 5 và mức dự báo 18% từ cuộc khảo sát của Reuters. Động lực chính đến từ việc gia tăng xuất khẩu các thiết bị phần cứng phục vụ "cơn sốt" AI. Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu của quốc gia này cũng tăng mạnh 36%.

Tính chung trong nửa đầu năm, thặng dư thương mại của Trung Quốc đạt mức 576 tỷ USD , giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Ông Wang Jun - Phó cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc (NBS) - nhận định làn sóng bùng nổ xe điện phù hợp với xu hướng chuyển dịch carbon thấp trên toàn cầu, thúc đẩy nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xanh của Trung Quốc.

Người phát ngôn Hải quan Trung Quốc Lyu Daliang bổ sung rằng quốc gia này không chỉ là nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới mà còn là nhà nhập khẩu lớn thứ hai toàn cầu.

Trái ngược với đà tăng trưởng chung, xuất khẩu đất hiếm của Trung Quốc trong tháng 6 đã giảm 34% so với cùng kỳ, đưa mức giảm trong nửa đầu năm lên trên 6%. Động thái này diễn ra sau khi Bắc Kinh siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với nhóm khoáng sản thiết yếu cho các sản phẩm công nghệ cao, vốn là nguồn cơn gây căng thẳng với các đối tác thương mại. Ngược lại, xuất khẩu các sản phẩm năng lượng xanh như pin lithium và tuabin gió trong nửa đầu năm vẫn tăng lần lượt 38% và 36%.

Nhu cầu nhập khẩu của nước này tăng mạnh chủ yếu do linh kiện bán dẫn. Trung Quốc đã nhập khẩu tới 53,7 tỷ mạch tích hợp trong tháng 6, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, lượng chip nhập khẩu của nước này tăng 8%. Việc các thương hiệu xe đại lục chuyển hướng mạnh mẽ sang thị trường quốc tế diễn ra khi doanh số nội địa giảm sâu do chính phủ ngừng trợ cấp xe điện và nhu cầu xe động cơ đốt trong truyền thống sụt giảm.

Tình trạng thị trường nội địa bão hòa buộc cả thương hiệu nội địa lẫn các liên doanh nước ngoài phải đẩy mạnh xuất khẩu, khiến EU và một số quốc gia khác áp mức thuế đè nặng lên xe nhập khẩu. Làn sóng xuất khẩu ôtô Trung Quốc được thúc đẩy nhờ lợi thế chi phí thấp và phần mềm thông minh vượt trội, tạo ra mối đe dọa trực tiếp đối với các nhà sản xuất từ Nhật Bản, Hàn Quốc, châu Âu và Mỹ.

Sự thay đổi cấu trúc xuất khẩu này diễn ra rất nhanh. Vào năm 2021, xe điện chỉ chiếm khoảng 15% tổng lượng ôtô Trung Quốc xuất khẩu sang các nước, thời điểm mà các doanh nghiệp nhà nước chủ yếu xuất khẩu xe xăng giá rẻ sang các thị trường đang phát triển như Nga và Mexico. Giờ đây, các hãng xe điện tư nhân đang dẫn đầu chiến dịch bán xe ra toàn cầu.

Trong số các doanh nghiệp dẫn dắt đợt bùng nổ này, BYD đã bán được 175.000 xe ra nước ngoài trong tháng 6, tăng 95% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm kỷ lục 43% tổng sản lượng của hãng trong tháng. Tập đoàn Geely cũng ghi nhận doanh số quốc tế đạt 102.874 chiếc, tăng 157% và là lần đầu tiên xuất khẩu tháng vượt mốc 100.000 xe. Hãng xe nhà nước Chery đạt doanh số xuất khẩu 191.062 chiếc, tăng 80%, thiết lập kỷ lục xuất khẩu tháng mới cho các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc trong tháng thứ tư liên tiếp.

Bên cạnh phương tiện giao thông đường bộ, ông Wang Jun cho biết thêm khối lượng xuất khẩu đầu máy xe lửa điện cũng tăng 45%, trong khi xe máy và xe đạp điện đều ghi nhận mức tăng 32%.