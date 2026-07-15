Lợi thế giúp Trung Quốc nhanh phủ sóng xe điện

Vòng đời sử dụng ngắn giúp ôtô tại Trung Quốc có thể được thay thế bởi xe điện nhanh hơn so với các quốc gia khác.

Ảnh: Reuters.

Theo Carscoops, Trung Quốc hiện sở hữu lượng xe năng lượng mới (NEV) lưu thông trên đường cao hơn bất kỳ quốc gia nào. Số này bao gồm ôtô thuần điện, xe hybrid cắm sạc (PHEV) và xe điện sử dụng pin hydro (FCEV).

Lý do Trung Quốc có thể đẩy mạnh điện hóa

Dù vậy, số xe NEV đang lưu thông tại Trung Quốc trên thực tế chỉ chiếm khoảng 12% tổng lượng xe cả nước. Trung Quốc kỳ vọng có thể nâng con số này lên thành 30% trong vòng 4 năm tiếp theo.

Số liệu từ Bộ Công an Trung Quốc cho thấy có gần 44 triệu xe NEV đang lưu hành trên đường phố nước này tính đến cuối năm 2025. Gần 69% trong số đó là các mẫu xe điện thuần dùng pin.

Dữ liệu bán hàng cũng cho thấy trong cả năm vừa rồi, khách Trung Quốc đã mua mới khoảng 34,2 triệu ôtô, với tầm 50% trong số này được phân loại vào nhóm xe NEV.

Trung Quốc sở hữu lượng xe điện, xe năng lượng mới đang lưu hành cao nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Chuyên trang Carscoops đánh giá việc nâng tỷ lệ NEV từ 12% lên thành 30% trong tổng lượng xe đang lưu thông vào năm 2030 là nhiệm vụ tương đối khó khăn.

Bản thân thị trường ôtô Trung Quốc cũng đang không có nhiều tín hiệu lạc quan phục vụ cho mục tiêu này.

Doanh số ôtô mới tại quốc gia tỷ dân đã sụt giảm trong nhiều tháng. Động thái chấm dứt một số ưu đãi thuế được cho là có thể kéo doanh số xuống mức thấp hơn.

Dù vậy, vòng đời của ôtô lại là một lợi thế tại Trung Quốc. Một chiếc xe tại nước này có “tuổi” sử dụng trung bình dưới 7 năm, giúp tốc độ thay mới ôtô nhìn chung nhanh hơn hầu hết thị trường khác. Đây là cơ sở để xe NEV dễ dàng thâm nhập và thay thế xe xăng trên đường phố Trung Quốc.

Để dễ hình dung, ôtô tại Mỹ có thời gian sử dụng trung bình 12,8 năm. So với tình hình tại Trung Quốc, cơ hội để xe năng lượng mới thay thế ôtô động cơ đốt trong ở Mỹ là thấp hơn đáng kể.

Kế hoạch lớn hơn

Tham vọng sở hữu 30% xe NEV trên đường phố của Trung Quốc nằm trong kế hoạch lớn hơn, nhắm đến cắt giảm lượng khí thải carbon cho cả quốc gia vào năm 2030. Trung Quốc kỳ vọng lượng khí thải CO2 trên mỗi đơn vị GDP sẽ giảm 17% so với mức của năm 2025.

Để đạt được điều này, Chính phủ Trung Quốc không chỉ nhắm vào ôtô hạng nhẹ, mà còn đặt mục tiêu NEV sẽ chiếm tỷ trọng 25% đội xe vận tải thương mại vào năm 2030.

Trung Quốc nhắm đến tỷ lệ 30% đội xe trên đường là xe năng lượng mới. Ảnh: Reuters.

Trước đó, hãng tin CnEVPost nhận định mục tiêu này phụ thuộc vào mức độ phổ biến của xe tải hạng nặng sử dụng nhiên liệu sạch. Phần lớn phương tiện giao thông loại này vẫn đang sử dụng nhiên liệu diesel.

Kế hoạch này không chỉ dừng lại ở bản thân các phương tiện mà còn mở rộng đến cơ sở hạ tầng giúp duy trì sự vận hành của chúng. Trung Quốc đang kêu gọi xây dựng mạng lưới các trạm sạc và trạm đổi pin mới trên toàn quốc để đáp ứng số lượng xe NEV ngày càng tăng.