Ford được hoàn thuế nhập khẩu, chủ xe kiện đòi chia phần

Ford cùng một số hãng xe lớn khác đang đứng trước làn sóng kiện tụng từ những khách hàng Mỹ từng phải mua xe với giá cao bị ảnh hưởng bởi quyết định thuế quan trước đó.

Đơn kiện tập thể nhắm trực tiếp đến hãng xe Ford vừa được ông Jason Bullock, một cư dân tại bang California, nộp lên tòa án liên bang ở Michigan.

Theo nội dung đơn kiện, ông Bullock đã phải mua một chiếc Ford Mustang Mach-E lắp ráp tại Mexico với mức giá bị thổi phồng. Lý do là bởi các chi phí liên quan đến thuế quan nhập khẩu đã bị hãng xe Mỹ tính gộp vào giá niêm yết lẫn chi phí vận chuyển.

Sau đó, Tòa án Tối cao Mỹ ra phán quyết bác bỏ các mức thuế được áp đặt trước đó theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Dù một số loại thuế linh kiện và nguyên vật liệu vẫn giữ nguyên, quyết định này của tòa án đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp từng nộp thuế nhập khẩu theo diện IEEPA giờ đây đứng trước cơ hội nhận lại những khoản hoàn thuế khổng lồ từ chính phủ liên bang.

Về phía Ford, hãng xe này cũng đã thông báo với các nhà đầu tư về việc dự kiến nhận được khoản lợi nhuận một lần trị giá khoảng 1,3 tỷ USD nhờ khoản hoàn trả thuế nhập khẩu đã nộp.

Theo đơn khiếu nại, đây chính là lý do những khách hàng, những người trực tiếp gánh chịu chi phí phát sinh, cũng xứng đáng nhận lại một phần tiền.

Phía nguyên đơn lập luận rằng Ford không thể vừa tránh thất thoát nhờ việc tăng giá bán trong thời kỳ áp thuế, vừa hưởng lợi số tiền được hoàn trả sau đó.

Chủ xe Ford Mustang Mach-e từng mua với giá cao tại Mỹ cho rằng họ xứng đáng nhận khoản tiền bồi hoàn thuế. Ảnh: Phúc Hậu.

"Nếu Ford giữ lại số tiền hoàn thuế trong khi vẫn thu tiền chênh lệch từ người tiêu dùng, họ sẽ được hưởng lợi kép và có một khoản lợi nhuận bất chính", trích nội dung đơn kiện được tờ Carscoops đăng tải.

Hiện tại, Ford vẫn từ chối bình luận sâu về vụ việc nhưng xác nhận đang tiến hành rà soát hồ sơ.

Chúng tôi đang xem xét lại đơn khiếu nại", ông Richard Binhammer, người phát ngôn của Ford đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Vụ kiện này đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ dư luận bởi Ford không phải là cái tên duy nhất sắp nhận tiền "bồi hoàn". Cả General Motors lẫn Stellantis đều từng đăng tải các tín hiệu cho biết họ kỳ vọng sẽ nhận lại các khoản hoàn thuế tương tự, mở ra khả năng về một làn sóng pháp lý bùng nổ trên diện rộng khắp ngành công nghiệp ôtô Mỹ.

Nếu tòa án đồng ý với lập luận rằng các chi phí thuế quan thực chất đã được chuyển dịch sang vai người mua, các nhà sản xuất ôtô rất có thể sẽ phải hoàn trả tiền cho khách hàng lên đến hàng nghìn USD.