Xe điện 'xấu' Tesla Cybertruck gãy đôi sau tai nạn liên hoàn

Vụ tai nạn liên hoàn vừa diễn ra tại Mỹ khiến một chiếc bán tải điện Tesla Cybertruck bị gãy đôi, may mắn chưa có thương vong về người.

Mẫu xe bán tải điện Tesla Cybertruck vừa gặp phải một tai nạn nghiêm trọng khi một chiếc xe tải chở hàng mất kiểm soát và tông vào hàng loạt phương tiện đang di chuyển trên đường.

Sự việc xảy ra tại khu vực Silver Spring thuộc bang Maryland (Mỹ). Chiếc xe tải của công ty vận chuyển đã mất lái rồi lao thẳng vào dòng xe đang lưu thông. Khi lực lượng cứu hộ đến hiện trường, hàng loạt ôtô đã bị hư hỏng nặng, trong đó chiếc Cybertruck bị gãy làm 2 phần tách biệt.

Theo cơ quan chức năng quận Montgomery, vụ tai nạn liên quan đến ít nhất 10 ôtô. Lực lượng cứu hộ đã phải cắt khung xe để giải cứu nhiều người bị kẹt bên trong các phương tiện biến dạng. Những hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy mảnh vỡ văng khắp mặt đường, nhiều chiếc xe nằm ngổn ngang sau cú đâm mạnh.

Chiếc Tesla Cybertruck bị gãy đôi sau vụ tai nạn. Ảnh: Montgomery County Police Dept.

Số người bị thương dự kiến vượt hơn 10 người, bao gồm cả trẻ em. Theo tờ Carscoops, vụ việc may mắn không có thương vong về người.

Một chiếc SUV màu đen bị lật ngửa ngay phía sau chiếc xe tải, trong khi một phương tiện khác nằm ngay trước đầu xe tải với phần hông bị biến dạng hoàn toàn.

Chiếc Cybertruck nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của vụ việc. Mẫu xe bán tải làm bằng thép không gỉ của Tesla vốn luôn nhận được nhiều ý kiến trái chiều kể từ khi ra mắt. Sau tai nạn này, phần khoang lái của xe đã rời hoàn toàn khỏi phần đuôi phía sau, làm lộ ra các đường dây điện cao áp treo lơ lửng giữa không trung.

Theo truyền thông Mỹ, cơ quan điều tra vẫn đang tích cực làm việc để xác định nguyên nhân chính xác khiến chiếc xe tải bị mất lái. Các quan chức địa phương hiện chưa công bố thêm thông tin về những yếu tố dẫn đến sự cố và quá trình điều tra vụ việc vẫn đang tiếp tục được tiến hành.