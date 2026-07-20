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Xe EV

VinFast Kyo, xe máy điện giá từ 30 triệu - cốp lớn, có thể đổi pin

  • Thứ hai, 20/7/2026 16:02 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

So với các mẫu xe cùng nhà, xe máy điện VinFast Kyo nổi bật hơn nhờ dung tích cốp lớn dù vẫn được lắp 2 pin trong cốp.

VinFast vừa giới thiệu 2 mẫu xe máy điện mới tại thị trường Việt là Kyo và Kinet. Trong đó, VinFast Kyo có giá bán dễ tiếp cận hơn.

Xe được bán với giá 30 triệu đồng cho bản không kèm pin. Nếu mua kèm một pin, giá của mẫu xe máy điện sẽ tăng lên mức 35,3 triệu đồng.

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VinFast Kyo có chiều cao yên 785 mm, nhỉnh hơn các đại diện cùng nhà. Ảnh: Phong Vân.

Xe có thiết kế khá tương đồng với Kinet. Số đo dài x rộng x cao của Kyo lần lượt là 1.999 x 694 x 1.130 mm, trục cơ sở 1.360 mm với khoảng sáng gầm 160 mm. Chiều cao yên của 785 mm, nhỉnh hơn so với đa số mẫu xe máy điện cùng thương hiệu.

Đầu xe vẫn sở hữu cặp đèn báo rẽ và cụm đèn pha/cos đặt ở trung tâm. Các trang bị quen thuộc như màn hình TFT, khóa thông minh Smartkey hay kết nối ứng dụng VinFast e-Scooter vẫn xuất hiện trên mẫu xe mới.

Điểm nhấn đặc biệt của Kyo là hộc pin dù vẫn có thể chứa 2 viên pin nhưng vẫn đảm bảo dung tích cốp ở mức 21 lít, đủ để đáp ứng mọi nhu cầu chứa đồ của người dùng. Nếu muốn mở rộng dung tích cốp, người dùng có thể chỉ cần mang theo một viên pin.

Kyo được trang bị động cơ In-hub công suất tối đa 3.000 W (công suất danh định 1.800 W), tốc độ tối đa 64 km/h. Khi lắp 2 pin, xe có thể đạt quãng đường di chuyển tối đa 160 km sau mỗi lần sạc đầy ở điều kiện tiêu chuẩn. Trải nghiệm thực tế khi lái trong đường thử, tốc độ tối đa của mẫu xe có thể đạt đến 70 km/h.

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Xe được lắp 2 pin trong cốp, linh hoạt dùng từng pin và vẫn dư khoảng trống trong cốp để chứa đồ. Ảnh: Phong Vân.

Với mức giá dao động 30-35,3 triệu đồng, đây sẽ là một đại diện mới cạnh tranh trong nhóm xe máy điện phổ thông. Giá bán này cũng đủ cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ như Yadea Vora, Dat Bike Era hay Quantum.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Đan Thanh

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