Xe thể thao mới của Mazda dùng cửa mở cánh bướm, không động cơ xoay

Hai bằng đăng ký sáng chế do Mazda nộp lên cho thấy hãng có thể đang phát triển một mẫu mui trần cỡ nhỏ, động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau với cửa mở dạng cánh bướm

Theo Carscoops, một cặp bằng sáng chế được Mazda nộp gần đây đã lan truyền trên Internet và thu hút sự quan tâm, dù không có bất kỳ mẫu xe với tên gọi cụ thể nào được đề cập.

Thông tin hiện tại chỉ cho thấy đây là mẫu mui trần cỡ nhỏ, với cấu hình động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau cùng cửa mở dạng cánh bướm. Chuyên trang Carscoops nhận định các yếu tố này nhắm đến chỉ 2 mẫu xe, gồm Mazda MX-5 và concept Iconic SP.

Trước đây, Mazda từng không hề giấu giếm hoạt động phát triển một thế hệ MX-5 hoàn toàn mới đang được triển khai. Mẫu xe này dự kiến duy trì triết lý xe thuần xăng, khối lượng nhẹ đã trở thành đặc trưng. Mazda đồng thời cho biết sẽ thương mại hóa mẫu concept Iconic SP, cho thấy những mẫu xe Mazda phục vụ người lái sẽ không bị “khai tử”.

Chuyên trang CarBuzz là nơi phát hiện ra những bản đăng ký này đầu tiên, cho thấy một mẫu xe mui trần với cấu hình động cơ 4 xy-lanh đặt dọc. Tài liệu chú trọng vào cột bản lề của một dòng xe chưa rõ tên, minh họa cách một chiếc xe động cơ đặt trước, dẫn động cầu sau có thể lắp cửa mở dạng cánh bướm.

Hồ sơ đăng ký cũng phác họa cách mà các kỹ sư Mazda đưa các cột A lại gần ụ giảm xóc hơn để tối đa hóa độ cứng vững của khung gầm. Hãng xe Nhật Bản chưa từng trang bị cửa mở cánh bướm trên bất kỳ dòng xe thương mại nào, nhưng dường như đang rất nghiêm túc trong việc hiện thực hóa thiết kế này.

Tài liệu mô tả cơ cấu này ở dạng cửa bên lật lên, với phần phía sau mở rộng ra ngoài và hướng lên trên, giống kiểu cửa cắt kéo hoặc mở cánh bướm.

Hình ảnh trong hồ sơ đăng ký cho thấy khả năng Mazda sẽ trang bị cửa mở cánh bướm cho một mẫu xe thể thao trong tương lai. Ảnh: Mazda.

Bộ hồ sơ cũng nhấn mạnh đến các thanh giằng chịu lực có thể được bổ sung, giúp truyền tải trọng từ bệ đỡ hệ thống treo vào cột gia cường đó - chi tiết mà Carscoops nhận định có thể giúp các bản lề kiểu này hoạt động trên một chiếc mui trần. Một chi tiết khác với tên gọi “apron frame” được cho là sẽ giúp cải thiện độ cứng cáp mà không làm tăng đáng kể khối lượng xe.

Bằng sáng chế thứ hai của Mazda đề cập đến cấu trúc chống đâm va của xe, cách các lực bên ngoài tác động lên cấu trúc này, truyền tải trọng đâm va qua vách ngăn khoang động cơ, ốp lườn xe và hướng về phía sau nhằm bảo vệ hành khách tốt hơn.

Các bản vẽ này mô tả khối động cơ khá giống kiểu 4 xy-lanh đặt dọc, cùng một “đường hầm hộp số” khá truyền thống. Cả 2 chi tiết này đều đã không xuất hiện trên mẫu concept Iconic SP - vốn từng được giới thiệu là mẫu xe sử dụng động cơ xoay làm máy phát điện, cung cấp năng lượng cho thiết lập EREV.

Mazda MX-5 đang trong quá trình phát triển thế hệ mới. Ảnh: Phúc Hậu.

Tổng kết lại, Carscoops cho rằng 2 bằng sáng chế của Mazda hoặc sẽ nhắm đến loạt thay đổi căn bản cho Mazda MX-5 thế hệ tiếp theo, hoặc thương mại hóa Iconic SP với khối động cơ 4 xy-lanh.

Tuy nhiên, Mazda MX-5 thường được biết đến với các yếu tố đặc trưng gồm khối lượng nhẹ và giá cả phải chăng, do vậy một kiểu cửa mới cầu kỳ gần như là điều khó xảy ra.

Cũng có một khả năng nhỏ hơn, rằng Mazda đang phát triển một cấu trúc để phục vụ cả 2 mẫu xe. Trong trường hợp này, những gì hồ sơ đăng ký sáng chế đang hé lộ trước thực ra là nền tảng khung gầm chung bên dưới, không phải chi tiết trên bất kỳ một mẫu xe riêng lẻ nào.