Tai nạn liên hoàn, xe PHEV từ BYD cháy trơ khung

Vụ tai nạn liên hoàn diễn ra tại Trung Quốc khiến chiếc xe PHEV BYD Qin Plus DM-i bốc cháy. Đến nay, truyền thông quốc gia này vẫn chưa xác định nguồn cháy xuất phát từ đâu.

Vụ tai nạn xảy ra trên làn đường chính tại Thành Đô (Trung Quốc), khiến chiếc xe PHEV Qin Plus DM-i bốc cháy dữ dội và chỉ còn trơ lại phần khung sắt. Lực lượng cảnh sát giao thông địa phương đã nhanh chóng có mặt để phân luồng, giải tỏa ùn tắc. Nhiều đoạn video ghi lại cảnh tượng này lập tức lan truyền chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính xác dẫn đến vụ hỏa hoạn vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Theo thông tin trên tờ The Paper, chủ sở hữu chiếc xe là ông Hà cho biết ông và người hành khách ngồi ở ghế phụ phía trước đều bị ngất đi một lát ngay sau cú đâm mạnh.

"Hệ thống túi khí phía trước và túi khí rèm đều đã bung ra, nhưng toàn bộ các cửa xe đều bị kẹt cứng không thể mở được sau va chạm", ông Hà đã chia sẻ với truyền thông Trung Quốc.

Hình ảnh vụ tai nạn được người dân xung quanh ghi lại tại Thành Đô (Trung Quốc). Ảnh: S.T/Weibo.

Trong tình thế nguy hiểm, cả hai người đã phải nhanh chóng trèo ra ngoài thông qua ô cửa kính sổ, chỉ vài khoảnh khắc trước khi ngọn lửa lan rộng toàn bộ cabin. May mắn vụ việc không ghi nhận bất kỳ thương vong nào về người, trong khi tình trạng của các hành khách trên 2 chiếc xe còn lại vẫn chưa được công bố.

Theo lời kể của người xung quanh, ngọn lửa bùng lên từ phía sau đuôi xe ngay sau khi chiếc sedan bị một phương tiện khác đâm mạnh từ phía sau. Phía cảnh sát giao thông vẫn chưa đưa ra thông tin về nguồn phát lửa, do đó chưa thể khẳng định vụ cháy xuất phát từ hệ thống nhiên liệu, các linh kiện điện tử hay hệ thống nào khác trên xe.

Dựa trên hình ảnh tại hiện trường, chiếc xe gặp nạn được xác định là mẫu BYD Qin Plus bản DM-i (hybrid cắm sạc) màu trắng với lưới tản nhiệt dạng ma trận giọt nước cỡ lớn để lấy gió làm mát cho động cơ đốt trong, phân biệt với phiên bản thuần điện Qin Plus EV sử dụng mặt ca-lăng đóng kín. Xe cũng mang biển số màu xanh lá cây đặc trưng của dòng xe năng lượng mới tại Trung Quốc.

Vụ tai nạn tại Thành Đô tiếp tục kéo dài chuỗi sự cố hỏa hoạn liên quan đến các dòng xe của BYD được truyền thông đưa tin rộng rãi trong thời gian qua, dù tính chất của mỗi vụ việc có sự khác biệt.

Trước đó, vào tháng 6, một vụ va chạm giữa chiếc BYD Qin L và một chiếc Mazda 3 đã khiến chiếc xe Mazda bốc cháy, trong khi bộ pin của chiếc xe BYD vẫn nguyên vẹn. Hồi tháng 3, một chiếc BYD Seal cũng bốc cháy sau tai nạn tại Hong Kong, tài xế kịp thoát thân trước khi lửa bao trùm xe.

BYD Qin Plus DM-i, chiếc PHEV được cho là đã bốc cháy trong vụ va chạm. Ảnh: BYD.

Bất chấp việc BYD liên tục mở rộng dải sản phẩm với nhiều cái tên mới, dòng Qin Plus vẫn đóng vai trò là một trong những sản phẩm chủ lực về mặt doanh số của hãng.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, tính riêng trong tháng 6/2026, phiên bản thuần điện Qin Plus EV đạt doanh số 13.726 xe, chiếm 7,7% tổng lượng xe bán ra của toàn thương hiệu. Con số này giúp mẫu sedan xếp vị trí thứ 4 trong danh mục các xe bán chạy nhất của hãng, đứng sau các mẫu Yuan UP, Song Pro DM-i và Sealion 06.