Siêu xe điện của Toyota lộ diện, thừa nhận gặp khó hút khách

Lexus LFA Concept đã có những đường lái thử đầu tiên tại Goodwood, khẳng định tiếp tục mục tiêu sản xuất siêu xe thuần điện của tập đoàn Toyota dù gặp nhiều rào cản.

Chiếc siêu xe điện đầu tiên của tập đoàn Toyota - Lexus LFA Concept - đã được mang đến lễ hội tốc độ lớn bậc nhất thế giới Goodwood năm nay.

Theo tờ Autocar, mẫu LFA thế hệ mới sẽ là dòng xe thương mại đầu tiên của Lexus được trang bị các cell pin thể rắn tiên tiến. Toyota đã dành nhiều năm nghiên cứu công nghệ này và hiện tại hệ thống pin thể rắn đang tiến rất gần đến giai đoạn thương mại hóa.

Ưu thế của pin thể rắn so với pin chất lỏng truyền thống nằm ở mật độ năng lượng cao hơn, cho phép tích trữ nhiều năng lượng hơn trong một không gian nhỏ gọn hơn.

Thiết kế tối giản của bản Concept được lấy cảm hứng từ nguyên bản LFA đời đầu, đề cao tính nghệ thuật dựa trên công năng cốt lõi của phương tiện. Ngôn ngữ thiết kế của mẫu siêu xe này được định hình để truyền tải thông điệp đó, thay vì theo các đường nét thiết kế hiện tại của thương hiệu Lexus.

Lexus LFA EV có thiết kế khá tương đồng mẫu xe LFA V10 huyền thoại. Ảnh: Lexus.

Các thông tin chi tiết về động cơ chưa được Toyota tiết lộ. Đại diện hãng cũng thừa nhận LFA Concept thuần điện không phải một dự án "dễ xơi".

Nhiệm vụ khó khăn nhất của dự án là thuyết phục những khách hàng giàu có lựa chọn một mẫu siêu xe thuần điện thay vì các lựa chọn động cơ đốt trong truyền thống.

Ông Yukihiro Yukita, Giám đốc chương trình phát triển LFA, thừa nhận nhu cầu yếu của thị trường đối với phân khúc xe điện hiệu năng cao giá thành đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất.

Theo ông, Lexus không cố gắng giả lập kiểu động cơ xăng, mà khiến cho người dùng yêu thích động cơ điện. Mục tiêu của đội ngũ kỹ thuật là tái thiết kế lại âm thanh vận hành, loại bỏ những rung động hay tạp âm không cần thiết.

Dù những định hướng công nghệ này nghe rất hấp dẫn, việc Lexus có thể tìm lại được cảm xúc mãnh liệt từ tiếng gầm của khối động cơ V10 huyền thoại năm xưa hay không vẫn là một dấu hỏi lớn đối với những người đam mê tốc độ.