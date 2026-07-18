Zoox triệu hồi toàn bộ dàn xe robotaxi tại Mỹ

Zoox vừa triệu hồi toàn bộ 105 xe tự lái tại Mỹ sau khi phát hiện phần mềm của robotaxi có thể không nhận diện được khói dày tại hiện trường hỏa hoạn.

Zoox, công ty phát triển xe tự lái thuộc Amazon, đã thông báo triệu hồi toàn bộ đội xe tự hành gồm 105 chiếc xe điện sau khi phát hiện phần mềm có thể không nhận diện được khói dày, làm gia tăng nguy cơ cản trở hoạt động của lực lượng cứu hộ tại các hiện trường khẩn cấp.

Thêm hãng robotaxi tại Mỹ phát lệnh triệu hồi

Đợt triệu hồi được công bố ngày 17/7, chỉ một tuần sau khi Cơ quan An toàn Giao thông Đường bộ Quốc gia Mỹ (NHTSA) cảnh báo các công ty phát triển xe tự lái robotaxi cần nhanh chóng khắc phục tình trạng phương tiện không người lái cản trở lực lượng thực thi pháp luật và các nhân viên ứng cứu khẩn cấp.

Zoox đã thông báo triệu hồi toàn bộ đội xe tự hành gồm 105 chiếc sau khi phát hiện phần mềm có thể không nhận diện được khói dày, làm gia tăng nguy cơ cản trở hoạt động của lực lượng cứu hộ tại các hiện trường khẩn cấp.

Sự cố xảy ra vào ngày 20/6, khi một chiếc robotaxi không chở khách di chuyển đến khu vực xảy ra hỏa hoạn có lượng khói dày đặc che khuất tầm nhìn. Phương tiện đã đi vào hiện trường, sau đó phanh gấp và cố gắng đánh lái để tránh khu vực nguy hiểm trước khi dừng hẳn.

Dưới sự điều khiển từ xa của nhân viên hỗ trợ, chiếc xe sau đó lùi khỏi hiện trường. Lực lượng cứu hỏa tiếp tục đặt các cọc tiêu giao thông để phong tỏa 2 trong 3 làn đường nhằm đảm bảo an toàn.

Zoox cho biết bản cập nhật phần mềm mới sẽ tăng cường khả năng phát hiện và xử lý các tình huống có khói dày, giúp xe nhận biết tốt hơn các hiện trường khẩn cấp và phản ứng phù hợp.

Zoox cho biết bản cập nhật phần mềm mới sẽ tăng cường khả năng phát hiện và xử lý các tình huống có khói dày, giúp xe nhận biết tốt hơn các hiện trường khẩn cấp và phản ứng phù hợp.

Dịch vụ robotaxi liên tục gặp sự cố

Trước đó, NHTSA đã gửi thư tới các doanh nghiệp phát triển xe tự lái, cho biết cơ quan này đã ghi nhận nhiều trường hợp robotaxi đi vào các hiện trường cứu hộ đang hoạt động, chặn đường xe cứu thương, xe cứu hỏa hoặc không nhận biết được các tín hiệu cảnh báo cơ bản như đèn ưu tiên, pháo sáng, khói, lửa và cọc tiêu giao thông.

NHTSA đã gửi thư tới các doanh nghiệp phát triển xe tự lái, cho biết cơ quan này đã ghi nhận nhiều trường hợp robotaxi đi vào các hiện trường cứu hộ đang hoạt động.

NHTSA cho biết sẽ tổ chức các cuộc họp với các nhà phát triển xe tự lái trước cuối tháng để yêu cầu đề xuất giải pháp khắc phục. Cơ quan này nhấn mạnh rằng một phương tiện tự hành không thể tương tác an toàn với lực lượng ứng cứu khẩn cấp sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Không chỉ Zoox, Waymo cũng liên tiếp vướng các sự cố tương tự. Truyền thông địa phương tại bang Texas từng đưa tin một xe tự lái Waymo ở thành phố Dallas đã chắn một phần tuyến đường mà xe cứu hỏa sử dụng để tiếp cận một tòa chung cư đang cháy vào tháng 5/2026. Nhiều đoạn video khác cũng ghi lại cảnh xe Waymo chặn đường xe cứu thương hoặc đi xuyên qua khu vực cảnh sát đang phong tỏa.

Không chỉ Zoox, Waymo cũng liên tiếp vướng các sự cố tương tự. Nhiều đoạn video khác cũng ghi lại cảnh xe Waymo chặn đường xe cứu thương hoặc đi xuyên qua khu vực cảnh sát đang phong tỏa.

NHTSA và Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ (NTSB) đều đang tiến hành các cuộc điều tra riêng liên quan đến Waymo, trong đó có các vụ xe tự lái robotaxi vượt qua xe buýt trường học đang dừng đón trả học sinh với đèn cảnh báo bật sáng, vi phạm luật giao thông bang Texas.