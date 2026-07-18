Ngắm Yadea Omee, xe máy điện từ 12 triệu đồng thiết kế cho nữ giới

Hai tùy chọn thấp là Omee và Omee H được bổ sung sức mạnh từ Ắc Quy Graphene, trong khi bản Omee P được lắp pin Lithium. Ở bản cao nhất, bộ pin này có thể di chuyển cao nhất 89 km mỗi lần sạc. Bộ pin cần được tháo khỏi cốp trước khi được sạc, với khối lượng khoảng 10 kg.