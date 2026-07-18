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Xe Xe máy

Ngắm Yadea Omee, xe máy điện từ 12 triệu đồng thiết kế cho nữ giới

  • Thứ bảy, 18/7/2026 17:59 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Yadea Omee là mẫu xe máy điện được thiết kế cho nhóm khách hàng nữ, với kiểu dáng nhỏ nhắn, giá khởi điểm 12 triệu đồng.

Yadea, xe máy điện ảnh 1

Yadea Omee là mẫu xe điện giá rẻ được hãng xe Trung Quốc ra mắt. Xe được bán với giá 12 triệu đồng, sở hữu thiết kế nhỏ nhắn, nhắm đến nhóm khách hàng nữ, mẹ bỉm.

Yadea, xe máy điện ảnh 2

Xe có chiều cao yên khoảng 760 mm, phù hợp với thể trạng người Việt.

Yadea, xe máy điện ảnh 3

Đầu xe với thiết kế tối giản theo phong cách retro quen thuộc, khá giống một vài cái tên chạy xăng từ Piaggio hay Honda.

Yadea, xe máy điện ảnh 4

Đuôi xe với phần cốp dạng bầu bĩnh.

Yadea, xe máy điện ảnh 5

Điểm nổi bật trên Yadea Omee là màn hình kích thước 4,3 inch, được thiết kế dễ thương với nhân vật hoạt hình.

Yadea, xe máy điện ảnh 6

Bên phải tay lái của xe có thêm một phím chỉnh đèn cảnh báo Hazzard, một chi tiết chỉ thường có trên ôtô.

Yadea, xe máy điện ảnh 7

Yadea Omee sử dụng chìa khóa cơ. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể tìm kiếm, định vị xe thông qua ứng dụng của hãng.

Yadea, xe máy điện ảnh 8

Bộ pin được lắp ở cốp, dung tích cốp khoảng 4 lít.

Yadea, xe máy điện ảnh 9

Ngay bên dưới yên xe là một hộc chứa adapter được Yadea thiết kế riêng.

Yadea, xe máy điện ảnh 10

Xe được bán với 3 phiên bản. Hai phiên bản thấp được trang bị động cơ điện đặt ở hub công suất 1.220 W, cho tốc độ cao nhất 40 km/h. Phiên bản cao nhất sở hữu motor điện công suất cao nhất 1.350 W, tốc độ cao nhất là 48 km.h.

Yadea, xe máy điện ảnh 11

Hai tùy chọn thấp là Omee và Omee H được bổ sung sức mạnh từ Ắc Quy Graphene, trong khi bản Omee P được lắp pin Lithium. Ở bản cao nhất, bộ pin này có thể di chuyển cao nhất 89 km mỗi lần sạc. Bộ pin cần được tháo khỏi cốp trước khi được sạc, với khối lượng khoảng 10 kg.

Yadea, xe máy điện ảnh 12

Giá bán của Omee 2 phiên bản tiêu chuẩn và Omee H dao động 15,99-18,99 triệu đồng. Trong khi ở bản P, giá xe lên đến 21,99 triệu đồng. Mức giá của tùy chọn này không quá cạnh tranh ở thời điểm này nếu đặt cạnh các cái tên như Honda Icon e: (15,5 triệu), VinFast Zgoo hay Amio S2 (giá khoảng 12 triệu đồng).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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