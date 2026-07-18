Ngắm Yadea Omee, xe máy điện từ 12 triệu đồng thiết kế cho nữ giới

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Yadea Omee là mẫu xe điện giá rẻ được hãng xe Trung Quốc ra mắt. Xe được bán với giá 12 triệu đồng, sở hữu thiết kế nhỏ nhắn, nhắm đến nhóm khách hàng nữ, mẹ bỉm.
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Xe có chiều cao yên khoảng 760 mm, phù hợp với thể trạng người Việt.
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Đầu xe với thiết kế tối giản theo phong cách retro quen thuộc, khá giống một vài cái tên chạy xăng từ Piaggio hay Honda.
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Đuôi xe với phần cốp dạng bầu bĩnh.
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Điểm nổi bật trên Yadea Omee là màn hình kích thước 4,3 inch, được thiết kế dễ thương với nhân vật hoạt hình.
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Bên phải tay lái của xe có thêm một phím chỉnh đèn cảnh báo Hazzard, một chi tiết chỉ thường có trên ôtô.
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Yadea Omee sử dụng chìa khóa cơ. Tuy nhiên người dùng vẫn có thể tìm kiếm, định vị xe thông qua ứng dụng của hãng.
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Bộ pin được lắp ở cốp, dung tích cốp khoảng 4 lít.
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Ngay bên dưới yên xe là một hộc chứa adapter được Yadea thiết kế riêng.
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Xe được bán với 3 phiên bản. Hai phiên bản thấp được trang bị động cơ điện đặt ở hub công suất 1.220 W, cho tốc độ cao nhất 40 km/h. Phiên bản cao nhất sở hữu motor điện công suất cao nhất 1.350 W, tốc độ cao nhất là 48 km.h.
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Hai tùy chọn thấp là Omee và Omee H được bổ sung sức mạnh từ Ắc Quy Graphene, trong khi bản Omee P được lắp pin Lithium. Ở bản cao nhất, bộ pin này có thể di chuyển cao nhất 89 km mỗi lần sạc. Bộ pin cần được tháo khỏi cốp trước khi được sạc, với khối lượng khoảng 10 kg.
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Giá bán của Omee 2 phiên bản tiêu chuẩn và Omee H dao động 15,99-18,99 triệu đồng. Trong khi ở bản P, giá xe lên đến 21,99 triệu đồng. Mức giá của tùy chọn này không quá cạnh tranh ở thời điểm này nếu đặt cạnh các cái tên như Honda Icon e: (15,5 triệu), VinFast Zgoo hay Amio S2 (giá khoảng 12 triệu đồng).
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.