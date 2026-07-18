Mitsubishi Xforce hybrid ra mắt Indonesia, liệu sẽ đến Việt Nam?

Sau Thái Lan, Indonesia là thị trường tiếp theo chào đón mẫu SUV cỡ B Mitsubishi Xforce hybrid.

Mitsubishi vừa chính thức trình làng mẫu Xforce HEV tại thị trường Indonesia. Sự kiện này đánh dấu cột mốc kép của hãng xe Nhật Bản khi đây vừa là mẫu xe lai điện (hybrid) đầu tiên Mitsubishi giới thiệu tại quốc gia vạn đảo, vừa là dòng HEV đầu tiên được lắp ráp nội địa tại nhà máy PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, nơi sản xuất chiếc Destinator phân phối ở Việt Nam.

Trước đó, phiên bản hybrid của dòng SUV hạng B này từng có màn chào sân khu vực Đông Nam Á tại Thái Lan vào tháng 3/2025.

Về mặt ngoại thất, người dùng có thể phân biệt phiên bản này qua dòng chữ Xforce nổi trên nắp capo, lưới tản nhiệt mạ chrome, bộ mâm 18 inch phối hai tông màu thiết kế riêng và các logo HEV điểm xuyết viền xanh dương. Tuy nhiên, do phải nhường không gian cho cơ cấu hybrid, khoảng sáng gầm xe bị hạ thấp từ mức 222 mm ở bản máy xăng xuống còn 183 mm.

Mẫu xe từng được ra mắt tại Thái Lan vào đầu năm 2025. Ảnh: Đan Thanh.

Mitsubishi Xforce HEV sở hữu hệ thống hybrid mã e:Motion tương tự dòng Xpander và Xpander Cross HEV. Khối động cơ điện công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 255 Nm đóng vai trò truyền động chính, nhận năng lượng từ bộ pin lithium-ion kết hợp động cơ xăng 1.6L MIVEC công suất 95 mã lực.

Động cơ xăng chủ yếu vận hành như một máy phát điện để sạc pin, nhưng vẫn có thể can thiệp truyền động trực tiếp đến bánh xe ở dải tốc độ cao để tối ưu hiệu suất, cơ chế tương tự hệ thống e:HEV của Honda.

Bên cạnh động cơ mới, biến thể hybrid còn được trang bị hệ thống kiểm soát vào cua chủ động AYC độc quyền, tận dụng khả năng điều tiết lực của môtô điện để phân bổ lực kéo linh hoạt giữa hai bánh trước.

Khác với bản máy xăng thông thường chỉ có 4 chế độ lái, Xforce HEV sở hữu tới 7 chế độ vận hành, bổ sung thêm các tùy chọn Ưu tiên chạy điện, Sạc pin và Đường Tarmac.

Tại các thị trường Đông Nam Á lân cận như Malaysia, phiên bản máy xăng của Xforce vừa ra mắt vào tháng 4 đã nhanh chóng gặt hái thành công lớn khi dẫn đầu doanh số phân khúc SUV cỡ nhỏ. Việc biến thể HEV liên tiếp được đưa lên dây chuyền sản xuất tại hai quốc gia trong khu vực gồm Thái Lan và Indonesia mở ra cơ hội lớn cho các thị trường khác, bao gồm cả Việt Nam, trong làn sóng chuyển dịch sang xe xanh.