AI chấm thi sát hạch lái xe, tất cả thí sinh đều trượt

Khi áp dụng AI vào việc chấm thi sát hạch giấy phép lái xe tại Ấn Độ, kết quả cho thấy gần như toàn bộ người thi đều trượt.

Ảnh minh họa: Khương Nguyễn.

Mới đây, một hệ thống sát hạch lái xe ứng dụng AI đã chính thức được đưa vào hoạt động tại bang Gujarat, Ấn Độ. Chỉ một ngày sau khi ra mắt, các báo cáo cho thấy tỷ lệ trượt của những người tham gia sát hạch chạm mức gần 100%.

Để phục vụ công tác chạy thử và giúp các sĩ quan làm quen với công nghệ mới, cơ quan chức năng chỉ cấp 30 suất hẹn trong ngày đầu tiên thay vì mức 250 suất như thường lệ.

Trong số này có 25 người thi bằng xe máy và 5 người thi bằng ôtô. Kết quả ghi nhận 12 người thi xe máy bị đánh trượt và không một ai trong nhóm thi ôtô vượt qua được thử thách của AI.

"Hệ thống dựa trên AI hoàn toàn tự động nên các sĩ quan ngồi trong phòng điều khiển không thể can thiệp hay thay đổi kết quả, mọi thao tác đều được ghi lại và đánh giá theo thời gian thực", ông B. R. Suryavanshi, đại diện cơ quan RTO, đã chia sẻ với truyền thông Ấn Độ.

Sa bàn thi, hay còn gọi là bài thi sa hình tại Việt Nam, được chia làm nhiều chặng với giới hạn thời gian nghiêm ngặt cho từng phần.

Đối với xe 2 bánh, thí sinh phải hoàn thành thử nghiệm chạy zic-zắc hình rắn lượn trong vòng 60 giây. Trong khi đó, người thi ôtô phải trải qua nhiều thử thách liên tiếp gồm bài thi lùi chữ S trong 150 giây, điều khiển xe qua phần đường hình số 8 trong 90 giây, ghép xe song song trong 130 giây và dừng xe trên dốc trong thời gian tối đa 120 giây.

Nguyên nhân chính khiến tỷ lệ trượt cao là do AI không bỏ qua bất kỳ lỗi nhỏ nào của thí sinh, đồng thời nhiều người đã chủ quan không tập trung theo dõi video hướng dẫn bắt buộc trước khi bước vào bài sát hạch.

Tại Ấn Độ, bài thi sa hình vừa được thử nghiệm chấm điểm bằng AI. Ảnh: Khương Nguyễn.

"Hầu hết người trượt đều không nghiêm túc xem video tập huấn, một số người thậm chí bị trừ điểm trực tiếp vì các lỗi vi phạm luật giao thông cơ bản như không dừng lại trước vạch quy định", đại diện RTO đã chia sẻ thêm.

Ông cũng khuyến cáo người dân chỉ nên đăng ký dự thi sau khi đã tập luyện và thực hành kỹ lưỡng bởi bài thi AI có độ chính xác và minh bạch cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Do đây là công nghệ mới, cơ quan chức năng đã phải xử lý một vài sự cố kỹ thuật nhỏ trong giờ nghỉ của ca đầu tiên. RTO xác nhận sẽ tiếp tục giới hạn số lượng lượt thi trong tuần tới trước khi mở rộng dần số lượng đăng ký hàng ngày nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao sang hệ thống AI diễn ra suôn sẻ.

Những thí sinh không đạt yêu cầu trong đợt này sẽ phải đợi ít nhất một tuần để được đăng ký thi lại.