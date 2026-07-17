Honda khai tử thêm xe điện

Honda Prologue là xe điện tiếp theo bị nhà sản xuất ôtô Nhật Bản cho khai tử.

Theo Carscoops, Honda Prologue sẽ là ôtô điện tiếp theo bị Honda “rút phích cắm”. Mẫu SUV điện sẽ sớm bị khai tử, nối dài danh sách các mẫu xe điện bị dừng bán hoặc dừng phát triển, bao gồm ZDX, 0 Sedan, 0 SUV, Acura RSX cũng như toàn bộ thương hiệu Sony Honda Mobility.

Honda trước đó từng đặt nhiều kỳ vọng vào ôtô điện, do vậy đã đầu tư hàng tỷ USD cho một loạt dự án phát triển các mẫu xe khác nhau. Sản phẩm chính hãng tự phát triển cần có thời gian để hoàn thiện, do vậy Honda đã hợp tác General Motors để đưa Prologue và ZDX ra thị trường

Về bản chất, cả hai đều là phiên bản thiết kế lại của Chevrolet Blazer EV và Cadillac Lyriq. Tuy nhiên, chúng lại không nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khách hàng Mỹ.

Nếu Honda Prologue vẫn được ưa chuộng ở một mức độ nào đó, Honda ZDX lại là một sự thất bại và đã bị khai tử vào năm 2025. Kể từ đó, nhà sản xuất ôtô Nhật Bản đã lần lượt loại bỏ các mẫu 0 Sedan, 0 SUV, và Acura RSX cũng như toàn bộ thương hiệu Sony Honda Mobility.

Honda Prologue là cái tên tiếp theo gia nhập danh sách xe điện bị khai tử của Honda. Chia sẻ với CarBuzz, Honda cho biết sẽ dừng bán Prologue vào cuối năm nay, sau đời xe 2026.

“Khách mua Prologue sẽ tiếp tục nhận sự hỗ trợ đầy đủ thông qua mạng lưới đại lý Honda, bao gồm dịch vụ bảo dưỡng, phụ tùng và các chính sách bảo hành”, đại diện Honda chia sẻ.

Năm ngoái, doanh số của Prologue tại Mỹ đã tăng 19,1% để đạt 39.194 xe. Kết quả này nhiều khả năng được thúc đẩy bởi cuộc chạy đua nhằm tận dụng khoản ưu đãi thuế liên bang trước khi chính sách này bị loại bỏ.

Sau khi chính sách hỗ trợ kết thúc, doanh số Honda Prologue đã sụt giảm nghiêm trọng, với chỉ 932 xe bán ra trong tháng 12/2025, tương đương với mức giảm 88,6%.

Bước sang năm 2026, tình hình cũng không mấy khả quan hơn. Các đại lý chỉ bán được 8.407 xe trong 6 tháng đầu năm, tương đương sụt giảm 48,5% với chỉ khoảng 1.400 xe/tháng.

Doanh số này đưa Prologue trở thành mẫu xe bán chậm thứ nhì của Honda tại Mỹ, chỉ sau Prelude. Thậm chí, bất kỳ mẫu xe Acura nào còn đang bán, bao gồm RDX sắp bị khai tử, đều sở hữu doanh số cùng kỳ tốt hơn Prologue.