Xe sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, truyền động điện 16 trong 1?

Lynk & Co 02, mẫu xe sắp ra mắt Việt Nam vừa được giới thiệu bản nâng cấp tại quê nhà, cùng lời quảng cáo hệ truyền động "16 trong 1".

Theo truyền thông Trung Quốc, Lynk & Co vừa xác nhận sẽ sớm ra mắt mẫu xe gầm cao thuần điện Lynk & Co 02 bản nâng cấp. Đây sẽ là sản phẩm đầu tiên của tập đoàn Geely được quảng cáo sở hữu hệ truyền động điện 16 trong 1 (16 in 1). Vậy hệ truyền động 16 trong 1 trên mẫu xe mới này có gì khác biệt?

Tối ưu năng lượng và ít tốn không gian

Hệ thống truyền động điện 16 trong 1 mới có tên mã Thunder, sở hữu cấu trúc đồng bộ khi tích hợp 12 thành phần phần cứng cốt lõi gồm động cơ điện, bộ điều khiển motor, hộp giảm tốc, bộ chuyển đổi DC-DC, bộ sạc phản hồi OBC, hộp phân phối điện PDU, các mạch quản lý pin cao áp và hạ áp HBMS/LBMS, bộ điều khiển trung tâm VCU, hệ thống quản lý nhiệt TMS, kiểm tra chủ động trước khi sạc và cổng kết nối miền năng lượng.

Đi kèm với đó là 4 giải pháp phần mềm quản trị thông minh phụ trách quản lý năng lượng, kiểm soát sạc, điều khiển chuyển động và giám sát sức khỏe hệ thống.

Theo công bố từ nhà sản xuất Geely, việc tích hợp giúp giảm 30% chiều dài hệ thống dây dẫn cao áp. Rút ngắn khoảng cách truyền tải điện giúp giảm điện trở và hạn chế hao hụt năng lượng đáng kể, từ đó nâng cao hiệu suất tổng thể của xe.

Cụm động cơ tên Thunder với kích thước nhỏ gọn dự kiến được lắp trên Lynk & Co 02 mới. Ảnh: Geely.

Chiều cao của khối động cơ Thunder được khống chế ở mức dưới 325 mm, tạo thêm không gian trống ở khu vực gầm xe để tích hợp các công nghệ mới như hệ thống lái điện tử, đồng thời tăng thể tích cho cả cốp trước lẫn cốp sau của ôtô.

Cải tiến lớn khác nằm ở tốc độ phản hồi khi hệ thống điều khiển trung tâm giảm thời gian trễ từ 40 miligiây xuống chỉ còn 2 miligiây. Nhờ khả năng tối ưu dòng điện, mẫu xe thử nghiệm Galaxy TT trước đó từng thiết lập Kỷ lục Guinness thế giới với mức tiêu thụ năng lượng chỉ 8,20 kWh/100 km.

Chi phí sửa chữa là điểm trừ

Tuy nhiên, cấu trúc tích hợp sâu trên Lynk & Co 02 mới này cũng mang lại rủi ro lớn về mặt dịch vụ khi chi phí sửa chữa hoặc thay thế nếu xảy ra hư hại sẽ cao hơn đáng kể, theo truyền thông Trung Quốc.

Thông thường, các module điện tử như bộ sạc OBC, bộ đổi nguồn DC-DC và hộp phân phối điện cao áp được thiết kế tách rời do có tuổi thọ linh kiện khác nhau. Cách bố trí truyền thống giúp kỹ thuật viên dễ dàng thay thế riêng cụm sạc bị hỏng mà không cần phải tháo rời toàn bộ khối động cơ xe lẫn hộp giảm tốc.

Tuy nhiên việc tích hợp tất cả vào một cụm khiến người dùng có thể phải chi trả nhiều hơn trong trường hợp xe gặp lỗi, cần thay thế và sửa chữa. Khi đó, cả cụm động cơ và pin sẽ được tháo rời và thay thế đồng bộ.

So với mẫu xe được rò rỉ hình ảnh ở đại lý Lynk & Co Việt Nam, 02 mới tại Trung Quốc có chút khác biệt về thiết kế. Ảnh: Lynk & Co.

Theo thông tin cấu hình, Lynk & Co 02 bản nâng cấp sẽ áp dụng khối động cơ 16 trong 1 này tại vị trí trục sau. Motor điện sản sinh công suất tối đa 245 kW với hiệu suất thực tế chạm ngưỡng 93%. Dòng xe mới cũng được trang bị nền tảng điện áp cao 800V đi cùng công nghệ sạc siêu nhanh 6C, dự kiến chính thức ra mắt thị trường vào quý III/2026.

Các thông số liên quan đến dung lượng pin, tầm hoạt động chi tiết và mức tiêu hao năng lượng vẫn chưa được công bố. Tại Việt Nam, mẫu xe Lynk & Co 02 từng được rò rỉ thông tin sớm ra mắt. Hình ảnh mẫu xe cũng đã được xuất hiện tại đại lý.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nhân viên một đại lý Lynk & Co tại TP.HCM từng dự đoán mẫu SUV Lynk & Co 02 sẽ được phân phối với 2 phiên bản là Pro và Halo, giá dự kiến từ dưới 900 triệu đồng.