VinFast hợp tác TUV Rheinland, nâng cao năng lực kiểm thử ngành ôtô

VinFast chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MOU) về việc hợp tác chiến lược với TUV Rheinland - đơn vị thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận kỹ thuật ôtô hàng đầu thế giới.

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ôtô trong khu vực tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ôtô toàn cầu.

Theo MOU, VinFast sẽ phối hợp cùng TUV Rheinland trong các lĩnh vực từ tư vấn kỹ thuật, kiểm thử, chứng nhận đến đào tạo chuyên sâu. Đồng thời, TUV Rheinland sẽ ưu tiên lựa chọn Trung tâm thử nghiệm VinFast là đơn vị cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho dự án phù hợp tại Việt Nam và khu vực ASEAN. Hai bên cũng sẽ phối hợp giới thiệu năng lực của trung tâm tới các nhà sản xuất ôtô quốc tế, phát triển cơ hội hợp tác kinh doanh, đồng thời tổ chức chương trình đào tạo và hội thảo chuyên ngành nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật.

Ông Nguyễn Mạnh Quân (phải) - Phó tổng giám đốc VinFast phụ trách Khối Kiểm soát chất lượng và ông Nguyễn Thế Anh - Tổng giám đốc TUV Rheinland Việt Nam tại buổi lễ ký kết.

Trước đó, VinFast và TUV Rheinland đã hợp tác trong nhiều hoạt động thử nghiệm và đánh giá kỹ thuật đối với các hệ thống, linh kiện và phương tiện ôtô điện, góp phần hỗ trợ quá trình phát triển sản phẩm đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của thị trường trong nước và quốc tế. Việc nâng tầm quan hệ hợp tác thông qua MOU chiến lược lần này không chỉ dừng lại ở dự án đơn lẻ, mà hướng tới mục tiêu dài hạn là hỗ trợ doanh nghiệp Việt tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ôtô toàn cầu.

Với trụ sở chính tại Đức và hơn 150 năm kinh nghiệm, TUV Rheinland là công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận. Doanh nghiệp hiện cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho nhiều nhà sản xuất ôtô và linh kiện nhằm đáp ứng yêu cầu, quy định pháp lý và tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến an toàn, hiệu suất, khả năng tương thích điện từ, an ninh mạng và nhiều lĩnh vực chuyên sâu khác.

Hợp tác bao gồm việc phát triển Trung tâm thử nghiệm VinFast theo tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp dịch vụ thử nghiệm và tư vấn kỹ thuật cho các nhà sản xuất ôtô trong khu vực tại Việt Nam, qua đó đưa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị ôtô toàn cầu.

Ông Nguyễn Mạnh Quân, Phó tổng giám đốc VinFast phụ trách Khối Kiểm soát chất lượng, nhấn mạnh: “Hợp tác với TUV Rheinland là bước đi trọng yếu trong chiến lược phát triển dài hạn của VinFast nhằm xây dựng năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm theo chuẩn quốc tế. Không chỉ góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm, hợp tác còn mở ra cơ hội để VinFast từng bước tham gia mạng lưới dịch vụ kỹ thuật của ngành ôtô khu vực và quốc tế, qua đó đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái công nghiệp ôtô Việt Nam”.

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Anh, Tổng giám đốc TUV Rheinland Việt Nam, chia sẻ về màn hợp tác: “Chúng tôi đánh giá cao sự đầu tư của VinFast vào nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm. Với kinh nghiệm toàn cầu trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận, TUV Rheinland mong muốn đồng hành cùng VinFast trong nâng cao kỹ thuật, thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường”.

Là nhà sản xuất xe điện hàng đầu Việt Nam với hệ sinh thái đa dạng gồm ôtô điện, xe máy điện và các giải pháp di chuyển thông minh, VinFast không ngừng đầu tư vào nghiên cứu, phát triển và hạ tầng thử nghiệm nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Việc mở rộng hợp tác với TUV Rheinland khẳng định chiến lược phát triển mạng lưới đối tác kỹ thuật hàng đầu thế giới của VinFast, qua đó nâng cao năng lực nghiên cứu, thử nghiệm và phát triển sản phẩm, đồng thời góp phần thúc đẩy đổi mới công nghệ và phát triển hệ sinh thái công nghiệp ôtô tại Việt Nam và khu vực.