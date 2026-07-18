Nhà máy BYD mất một năm để sản xuất 100.000 xe

Chỉ sau khoảng một năm kể từ thời điểm bắt đầu chính thức vận hành, nhà máy BYD ở Brazil đã cho xuất xưởng chiếc xe thứ 100.000.

Theo Car News China, nhà máy BYD ở Camaçari, Bahia (Brazil) vừa xuất xưởng chiếc xe thứ 100.000 vào ngày 16/7 vừa qua.

Hãng xe Trung Quốc chỉ mất hơn một năm để đạt cột mốc này, tính từ thời điểm bắt đầu hoạt động vào ngày 1/7. Đáng chú ý, BYD Brazil đã bổ sung ca làm việc thứ hai cho nhà máy từ cuối tháng 11/2025 để cải thiện năng suất.

BYD Dolphin Mini - hay còn được biết đến với các tên gọi khác như Seagull, Atto 1 hoặc Dolphin Surf - đã trở thành chiếc xe đánh dấu cột mốc 100.000 xe của nhà máy Brazil.

Trước đó, BYD thông báo đã bàn giao thành công 99.029 xe cho khách hàng Brazil trong nửa đầu năm nay.

Riêng trong tháng 6, lượng xe mà BYD Brazil bàn giao thành công là 21.254 xe. BYD Dolphin Mini nằm trong số những mẫu xe bán chạy nhất, doanh số đạt 6.457 xe.

BYD Seagull có tên gọi Dolphin Mini tại thị trường Brazil. Ảnh minh họa: Reuters.

Nhà máy của BYD ở Brazil đang sở hữu công suất thường niên khoảng 150.000 xe, nhưng mục tiêu dài hạn là nâng con số này lên thành 600.000 xe/năm. Hiện, quy mô nhân sự nhà máy đã vượt 5.500 người. BYD cũng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ nội địa hóa của xe sản xuất tại Brazil lên thành 50% trong tương lai.

Trước đó, Phó chủ tịch điều hành Stella Li của BYD cho biết nhà máy ở Brazil đã đảm bảo đáp ứng lượng đơn hàng xuất khẩu 100.000 xe cho các thị trường Argentina và Mexico. Vị này tiết lộ số lượng trên được chia đều, 50.000 xe dành cho Argentina và 50.000 xe khác gửi đến thị trường Mexico.

Nhà máy BYD Brazil đang lắp ráp 3 mẫu xe, gồm BYD Dolphin Mini thuần điện cùng với 2 mẫu hybrid cắm sạc BYD King (Chaser/Chazor/Destroyer 05) và BYD Song Pro (Sealion 5). Theo kế hoạch, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt các mẫu xe khác trong tương lai. Mục tiêu dài hạn của BYD là trở thành thương hiệu ô tô bán chạy nhất Brazil vào năm 2030.

Lúc này, BYD đang tích cực đẩy mạnh phát triển ở nước ngoài trong bối cảnh cạnh tranh tại thị trường nội địa ngày càng gay gắt. Theo China EV DataTracker, BYD đã bán được gần 1,78 triệu xe trên phạm vi toàn cầu, giảm 16,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản lượng bàn giao tại thị trường nội địa cũng giảm 45,9% xuống còn 795.169 xe.