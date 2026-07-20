Cận cảnh VinFast Kinet - xe máy điện thể thao cạnh tranh Air Blade

VinFast vừa cho ra mắt 2 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Một trong số này là VinFast Kinet - mẫu xe máy điện thể thao sẽ cạnh tranh nhóm xe tay ga đang có mặt trên thị trường như Honda Air Blade và Yamaha Freego.