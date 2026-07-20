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Xe Xe máy

Cận cảnh VinFast Kinet - xe máy điện thể thao cạnh tranh Air Blade

  • Thứ hai, 20/7/2026 14:45 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

VinFast Kinet là một trong 2 mẫu xe máy điện vừa được hãng cho ra mắt. Xe trang bị pin có thể hoán đổi, cung cấp linh hoạt các giải pháp sạc hoặc đổi pin cho khách hàng.

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VinFast vừa cho ra mắt 2 mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Một trong số này là VinFast Kinet - mẫu xe máy điện thể thao sẽ cạnh tranh nhóm xe tay ga đang có mặt trên thị trường như Honda Air Blade và Yamaha Freego.

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VinFast Kinet sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 2.021 x 713 x 1.135 mm. Khoảng cách giữa 2 bánh xe ở mức 1.360 mm, khoảng sáng gầm 160 mm. Mẫu xe máy điện thể thao có chiều cao yên tại vị trí người lái đạt 785 mm.
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"Dàn chân" của VinFast Kinet là bộ mâm 5 chấu đường kính 14 inch. Lốp trước có thông số 90/90-14, trong khi lốp sau là loại bản rộng với thông số 120/70-14. Xe sử dụng phanh đĩa phía trước, phanh tang trống phía sau.
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VinFast Kinet sở hữu nhiều đường nét cắt xẻ, mang lại vẻ ngoài thể thao và góc cạnh. Điểm nhấn của Kinet khi nhìn chính diện là cụm đèn chiếu sáng sở hữu tạo hình khá ấn tượng, sử dụng bóng LED Projector, được đặt thấp trên mặt nạ ngay dưới logo thương hiệu.
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VinFast Kinet được trang bị màn hình TFT hỗ trợ kết nối xe với điện thoại qua ứng dụng VinFast e-Scooter, khóa thông minh smartkey, móc treo đồ, các cổng sạc thiết bị di động cùng một hộc đựng đồ khá sâu lòng.
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Cùm công tắc với các phím chức năng khá cơ bản trên VinFast Kinet. Xe có 2 chế độ lái gồm Eco và Sport.
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VinFast trang bị cho Kinet một motor điện dạng Inhub với công suất tối đa 5,2 kW, cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong chưa đến 6 giây, tốc độ tối đa 90 km/h. Bên dưới yên xe là khoang pin, nằm cạnh cốp đồ dung tích 22 lít.
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Khi lắp đủ 2 pin LFP dung lượng 1,5 kWh, VinFast Kinet có thể chạy tối đa 145 km ở điều kiện tiêu chuẩn. Người dùng có thể hoán đổi pin cho Kinet tại các tủ đổi pin công cộng, hoặc chủ động tự sạc tại nhà, tại trạm với bộ sạc đi kèm. Xe có thể chạy khi chỉ gắn 1 pack pin.
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VinFast Kinet được dự báo sở hữu giá bán trên 40 triệu đồng. Mẫu xe điện thể thao này sẽ cạnh tranh với những dòng xe xăng như Honda Air Blade 125 (42,4-48 triệu đồng), Yamaha Freego (30,73-34,85 triệu đồng) hay dòng xe máy điện Dat Bike Quantum S (từ 34,9 triệu đồng).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Hình ảnh úp mở về mẫu xe máy điện mới vừa được VinFast đăng tải cho thấy một thiết kế góc cạnh, đậm chất thể thao, tương đồng với bản vẽ công nghiệp từng lộ diện trước đó.

Phúc Hậu

Ảnh: Phong Vân

VinFast Kinet Honda VinFast xe máy điện thể thao Air Blade Freego Dat Bike Quantum S v

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