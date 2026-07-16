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Xe Xe máy

So sánh nhanh Honda UC3 và Yadea Vora - đều trên 40 triệu, có gì khác?

  • Thứ năm, 16/7/2026 17:30 (GMT+7)
  • 9 phút trước

Đều là 2 mẫu xe máy điện mới thuộc phân khúc tầm trung tại Việt Nam, Honda UC3 và Yadea Vora khác nhau thế nào?

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Honda UC3 và Yadea Vora là 2 mẫu xe mới được thương hiệu giới thiệu tại Việt Nam. UC3 là đại diện mới của Honda trong nhóm xe máy điện, cũng là chiếc đầu tiên sử dụng pin cố định dưới sàn xe. Yadea Vora được thiết kế với một pin đặt cố định dưới sàn và một pin có thể lắp thêm trong cốp. Giá bán của pin phụ chưa được hãng công bố.

Honda
UC3
SO SÁNH
Yadea
Vora

Honda UC3

Yadea Vora
GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 7/2026
Giá bán kèm pin
56,5-57,9 triệu đồng
42,99 triệu đồng

KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Dài
1.932


1.920
Rộng
700


685
Cao
1.112


1.150
Độ cao yên
779


770
Khoảng sáng gầm
145


140
Dung tích cốp
26 lít


15 lít
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THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ
Điện
Điện
Công suất
6 kW


2,63 kW
Tốc độ tối đa
80 km/h


60 km/h
Pin
LFP
Lithium
Dung lượng
62,0 Ah

50,0 Ah
Phạm vi hoạt động
120 km
137 km

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TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình TFT
5 inch
6,7 inch

Kết nối ứng dụng điện thoại
Chìa khóa
Chìa khóa thông minh
Chìa khóa cơ
Đèn cảnh báo hazzard

Chế độ lùi
PIN PHỤ

Khả năng lắp pin phụ

Dung lượng pin phụ
30 Ah

Phạm vi hoạt động sau khi lắp pin phụ
120 km/lần sạc
217 km/lần sạc

Dung tích cốp sau khi lắp pin phụ
26 lít

3 lít
Nguồn: Honda, Yadea
ĐỒ HỌA: ZNEWS

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Đan Thanh

Honda Yadea xe máy điện UC3 Vora

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