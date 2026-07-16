So sánh nhanh Honda UC3 và Yadea Vora - đều trên 40 triệu, có gì khác?

Đều là 2 mẫu xe máy điện mới thuộc phân khúc tầm trung tại Việt Nam, Honda UC3 và Yadea Vora khác nhau thế nào?

Honda UC3 và Yadea Vora là 2 mẫu xe mới được thương hiệu giới thiệu tại Việt Nam. UC3 là đại diện mới của Honda trong nhóm xe máy điện, cũng là chiếc đầu tiên sử dụng pin cố định dưới sàn xe. Yadea Vora được thiết kế với một pin đặt cố định dưới sàn và một pin có thể lắp thêm trong cốp. Giá bán của pin phụ chưa được hãng công bố.

Honda UC3 SO SÁNH Yadea Vora

Honda UC3 Honda UC3

Yadea Vora Yadea Vora GIÁ BÁN

Cập nhật vào tháng 7/2026 Giá bán kèm pin 56,5-57,9 triệu đồng

42,99 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Dài 1.932



1.920 Rộng 700



685 Cao 1.112



1.150 Độ cao yên 779



770 Khoảng sáng gầm 145



140 Dung tích cốp 26 lít



15 lít THÔNG SỐ CƠ BẢN

Động cơ Điện Điện Công suất 6 kW



2,63 kW Tốc độ tối đa 80 km/h



60 km/h Pin LFP Lithium Dung lượng

62,0 Ah 50,0 Ah Phạm vi hoạt động 120 km

137 km TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình TFT 5 inch

6,7 inch Kết nối ứng dụng điện thoại ✓ ✓ Chìa khóa Chìa khóa thông minh Chìa khóa cơ Đèn cảnh báo hazzard ✕

Chế độ lùi ✓ ✓ PIN PHỤ

Khả năng lắp pin phụ ✕

Dung lượng pin phụ ✕

30 Ah Phạm vi hoạt động sau khi lắp pin phụ 120 km/lần sạc

217 km/lần sạc Dung tích cốp sau khi lắp pin phụ

26 lít 3 lít Nguồn: Honda, Yadea ĐỒ HỌA: ZNEWS