So sánh nhanh Honda UC3 và Yadea Vora - đều trên 40 triệu, có gì khác?

Honda UC3 và Yadea Vora là 2 mẫu xe mới được thương hiệu giới thiệu tại Việt Nam. UC3 là đại diện mới của Honda trong nhóm xe máy điện, cũng là chiếc đầu tiên sử dụng pin cố định dưới sàn xe. Yadea Vora được thiết kế với một pin đặt cố định dưới sàn và một pin có thể lắp thêm trong cốp. Giá bán của pin phụ chưa được hãng công bố.
Sách hay đọc trên xe
Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.