Xe hybrid Hàn - Trung - Nhật, ai sẽ nắm giữ thị trường nửa cuối năm?

Trước sức ép cạnh tranh từ các xe hybrid Nhật Bản đang chiếm giữ phần lớn thị phần, các hãng xe Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt đổ bộ hàng loạt chiến binh mới nhằm cạnh tranh.

Có thể nói nửa cuối năm 2026 là thời điểm thị trường xe năng lượng mới tại Việt Nam trở nên sôi động bậc nhất. Chỉ vừa bước qua tháng 7, các thông tin rò rỉ ra mắt xe mới đã xuất hiện ngập tràn truyền thông. Không chỉ là các mẫu hybrid từ Trung Quốc, những thương hiệu ôtô Hàn Quốc cũng không đứng ngoài cuộc đua năng lượng mới này.

Xe hybrid Hàn Quốc đổ bộ

Giữa tháng 7, TC Group bất ngờ trưng bày 2 mẫu xe hybrid mới tại Hà Nội, gồm Tucson Hybrid và Palisade Hybrid. Theo nhân viên tư vấn, 2 đại diện mới này dự kiến được ra mắt, giao đến tay khách hàng từ tháng 9 năm nay, sẵn sàng cạnh tranh trong cuộc đua doanh số quý cuối năm.

Đây có thể xem là một thông tin khá bất ngờ với người yêu thích xe Hàn Quốc. Trước đó, thông tin Hyundai dự kiến giới thiệu Palisade hybrid tại Việt Nam đã được rò rỉ khá lâu. Tuy nhiên với mẫu SUV cỡ C Tucson, chưa có thông tin nào được hé lộ về mẫu xe mới sẽ sớm xuất hiện và sở hữu hệ truyền động lai.

Tucson Hybrid tại Việt Nam dự kiến được trang bị hệ truyền động hybrid, kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp Smartstream G1.6 T-GDi và motor điện, cho tổng công suất 235 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm.

Hai mẫu xe Tucson Hybrid và Palisade Hybrid được trưng bày tại Hà Nội. Ảnh: TC Group.

Trong khi đó, Palisade có thể được lắp động cơ xăng Smartstream G2.5 T-Gdi và một motor điện, cho công suất khoảng 334 mã lực, mô-men xoắn 460 Nm, đi cùng hệ dẫn động HTRAC.

Hiện chưa rõ giá bán của 2 mẫu xe sẽ khoảng bao nhiêu. Hyundai Tucson đang được phân phối với tổng 5 phiên bản, giá dao động 769-989 triệu đồng. Trong khi Palisade có giá từ 1,469 tỷ đến 1,589 tỷ đồng cho 2 tùy chọn cấu hình ghế và 2 phiên bản.

Việc Hyundai chọn mở bán Tucson và Palisade hybrid ở thời điểm này là một bước đi khá dễ hiểu. Hiện tại, các hãng xe Hàn Quốc tại Việt Nam đều đang gặp khó khi đứng trước sức ép từ xe xăng Nhật Bản, xe điện nội địa Việt lẫn tân binh từ Trung Quốc.

Các cái tên thuần xăng từng vang bóng một thời như Kia Morning, Hyundai Grand i10 hay Kia Accent gần như không còn tìm lại được ánh hào quang. Trong khi Hyundai Santa Fe, mẫu SUV cỡ D từng có mức "bia kèm lạc" hàng trăm triệu đồng giờ cũng rơi vào trạng thái sụt giảm doanh số.

Kia cũng giới thiệu dải xe hybrid mới, sản phẩm có giá thấp nhất là New Sportage Hybrid. Ảnh: Phong Vân.

Để vực dậy doanh số và tìm kiếm thị phần mới, 2 ông lớn Hàn Quốc buộc phải thay đổi kế hoạch, chọn hybrid làm điểm tựa tại Việt Nam. Trước Hyundai, Kia cũng vừa giới thiệu loạt sản phẩm hybrid, ở các phân khúc trung-cao cấp khoảng một tỷ đồng, từ Sportage, Carnival đến Sorento.

Sự thành công của các mẫu hybrid Hàn Quốc cần thời gian trả lời, nhưng ta có quyền kỳ vọng với loạt sản phẩm hợp thời này, Kia hay Hyundai sẽ sớm tìm lại được sức hút như thời hoàng kim.

Hybrid Trung Quốc - từ phổ thông đến hạng sang

Như đã nói, không chỉ xe Hàn Quốc, các thương hiệu ôtô Trung Quốc cũng dần xoay trục sang nhóm hybrid khi chọn giới thiệu sản phẩm tại thị trường Việt trong năm nay. BYD liên tục mang Sealion 6, Seal 5 đến cạnh tranh, Geely cũng đã giới thiệu EX5 PHEV, Lynk & Co mang 08+ đến và Omoda & Jaecoo mở bán Omoda C5 SHS-H, Jaecoo J7 PHEV trong những tháng qua.

Gần nhất, Jaecoo vừa giới thiệu thêm Jaecoo J5 với 3 tùy chọn hệ truyền động khác nhau, bao gồm cả 2 phiên bản hybrid mang tên SHS-H. Đây có thể là mẫu xe chủ lực được thương hiệu ôtô Trung Quốc đặt mục tiêu doanh số ở lần ra mắt này. Jaecoo J5 sở hữu máy xăng 1.5L, kết hợp cùng motor điện cho công suất khoảng 221 mã lực, mô men xoắn 295 Nm.

Jaecoo J5 SHS-H là mẫu hybrid mới nhất được Omoda & Jaecoo giới thiệu tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Cách thiết lập khối động cơ và sức mạnh đầu ra của mẫu xe gần như tương đồng với C5 SHS-H. Vì vậy đây cũng sẽ là một mẫu xe có cơ hội thu hút khách hàng yêu thích trải nghiệm xe năng lượng mới, không ngại thương hiệu lạ và ưu tiên giá bán tốt.

Zeekr cũng đã hoàn thiện showroom đầu tiên tại TP.HCM sau thời gian dài rò rỉ thông tin xuất hiện. Trong số các mẫu xe được hé lộ, Zeekr 9X cũng xuất hiện. Đây là mẫu SUV cỡ lớn thuộc phân khúc xe sang, sở hữu hệ truyền động hybrid hướng đến nhóm khách hàng chịu chi, yêu thích trải nghiệm.

Hiện giá bán hay chi tiết động cơ của mẫu xe vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên với định vị thương hiệu cùng mức giá tại quê nhà vượt mốc 500.000 NDT, khi đến Việt Nam, Zeekr 9X chắc chắn sẽ không phải là một mẫu xe có giá bán thấp hơn mức một tỷ đồng.

Xe hybrid Nhật Bản vẫn là tâm điểm

Sự đa dạng, sôi động của thị trường hybrid trong giai đoạn này là có thật. Tuy nhiên nhìn vào các con số hay thống kê lượng xe bán ra thị trường từng được công bố bởi VAMA, những thương hiệu ôtô Nhật Bản vẫn đang là bên nắm phần lớn thị phần nhóm xe lai tại Việt Nam.

Tạm bỏ qua nhóm mild-hybrid với một vài đại diện như Suzuki XL7 Hybrid hay Suzuki Swift, Toyota Corolla Cross HEV vẫn đang là cái tên nắm giữ phần lớn thị phần trong nửa đầu năm nay với 2.583 xe được bán ra. Ở vị trí top 2 hay 3 cũng đều là những cái tên quen mặt như Toyota Innova Cross HEV hay Honda CR-V HEV.

Ngoài những gương mặt thuộc phân khúc phổ thông, hãng xe Nhật Bản cũng không bỏ qua nhóm xe trên một tỷ đồng khi Mazda vừa giới thiệu loạt cái tên mới, định vị "cao cấp". Mazda CX-60 và CX-90 là 2 sản phẩm đầu tiên, mở màn cho dải xe hybrid của hãng tại Việt Nam.

Cả CX-60 và CX-90 đều được Mazda mở bán, định vị ở nhóm xe hybrid cao cấp. Ảnh: Phúc Hậu.

Mazda CX-60 bán tại Việt Nam được trang bị động cơ 3.3L Turbo I6 e-Skyactiv kết hợp motor điện, cho công suất đầu ra tối đa 280 mã lực, mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Phiên bản CX-90 hybrid sử dụng thiết lập động cơ tương tự, tuy nhiên công suất đầu ra tối đa công bố ở mức 340 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm.

Mazda CX-90 2.5 PHEV sử dụng kết hợp động cơ xăng e-Skyactiv dung tích 2.5L với motor điện và gói pin lithium-ion dung lượng 17,8 kWh. Mẫu SUV cỡ E sở hữu công suất đầu ra tối đa 323 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm, có thể vận hành thuần điện tối đa 42 km.

Giá bán của 2 mẫu xe này không quá cạnh tranh nếu đặt cạnh các đối thủ "phổ thông" trên thị trường, nhưng lại chẳng hề là trở ngại nếu đứng cùng mâm với một số hãng xe châu Âu.

Có thể nói với sự bao phủ của Toyota, Honda, Mazda hay tính cả Suzuki với dải xe mild-hybrid, nhóm xe Nhật Bản vẫn đang làm chủ phân khúc ôtô lai tại Việt Nam, về các số lượng lẫn doanh số.

Tuy nhiên biết đâu trong giai đoạn nửa cuối năm nay, khi các hãng xe Hàn Quốc và Trung Quốc đồng loạt tung ra hàng loạt sản phẩm mới, cục diện thị trường có thể sẽ trở nên cân bằng hơn, cán cân có thể lại nghiêng về các tân binh lạ với giá bán dễ tiếp cận khách hàng.