Xe điện siêu nhỏ, ngắn hơn cả VF 2 chạy thử trên đường

Mẫu xe điện siêu nhỏ ngắn hơn cả VF 2 đang bán ở Việt Nam đang chuẩn bị bước vào giai đoạn sản xuất, chuẩn bị ra mắt chính thức.

Theo Carscoops, ForTwo từng là mẫu xe đại diện cho thương hiệu Smart, nhưng đã dần bị lãng quên khi thương hiệu tập trung vào crossover và sedan. Tuy nhiên gần đây, Smart bắt đầu quay trở lại với giá trị cội nguồn bằng mẫu xe điện #2.

Dự kiến ra mắt tại triển lãm ôtô Paris vào tháng 10 tới đây, mẫu xe đô thị 2 chỗ ngồi đã có dịp trình làng dưới dạng bản concept từ đầu năm. Phiên bản sản xuất chạy thử trên đường cho thấy những thiết kế bám khá sát mẫu xe ý tưởng, tuy nhiên có lưới tản nhiệt được tinh chỉnh kèm theo các hốc gió đặt dọc.

Smart #2 có gương chiếu hậu và ốp thân xe, tay nắm cửa có phần truyền thống hơn, bên cạnh một nắp cổng sạc kích thước lớn hơn so với mẫu concept trưng bày.

Đuôi xe đã được tiết chế lại, nay sở hữu cửa hậu kiểu mới cùng hốc gắn biển số. Phiên bản sản xuất cũng có một cánh gió và cản sau khá đơn giản.

Phiên bản tiền sản xuất của Smart #2 chạy thử trên đường.

Smart lưu ý rằng #2 vẫn đang trải qua quá trình “thử nghiệm và xác thực tiền sản xuất nghiêm ngặt” để đảm bảo mẫu xe mang lại sự linh hoạt trong đô thị, độ ổn định khi lái, từ đó tinh chỉnh độ ồn, rung và xóc, bên cạnh cải thiện độ an toàn.

Hãng xe cho biết nguyên mẫu Smart #2 đã phải trải qua hàng loạt thử thách giao thông đô thị thực tế. Đội ngũ kỹ sư cũng phải làm việc liên tục để tìm cách tối ưu mẫu xe.

Smart cũng đặc biệt chú ý đến lốp, khi đã cho thử nghiệm nhiều hợp chất lốp trên mặt đường nhựa gồ ghề, bê tông có rãnh và các đoạn đường thẳng tốc độ cao. Mục tiêu cuối cùng là chọn ra được loại lốp sở hữu sự cân bằng tối ưu giữa khả năng giảm ồn và lực cản lăn thấp để đạt phạm vi hoạt động tối đa.

Bản concept của mẫu xe điện siêu nhỏ từng ra mắt hồi đầu năm.

Hãng xe này từng tiết lộ Smart #2 sẽ sử dụng nền tảng Electric Compact Architecture được phát triển dành riêng cho ôtô điện.

Mẫu xe điện siêu nhỏ nhắm đến sử dụng pin 35,7 kWh để mang lại tầm hoạt động tối đa khoảng 300 km/lần sạc đầy. Khi kết nối trụ sạc nhanh DC, xe có thể nạp lại 10-80% dung lượng pin trong chưa đến 20 phút.

Smart #2 được xác nhận sẽ có chiều dài tổng thể 2.792 mm, đường kính quay đầu chỉ 6,95 mét. Mẫu xe điện này sẽ dài hơn khoảng 97 mm so với chiếc Smart ForTwo thế hệ thứ hai, nhưng chiều dài tổng thể lại kém VinFast VF 2 đang mở bán tại Việt Nam.