Xe điện mini Smart của Mercedes ra mắt, ngoại hình khác lạ

Mẫu xe điện siêu nhỏ hai chỗ ngồi của Mercedes - Smart vừa có màn chào sân chính thức tại Rome (Italy) với ngoại hình hoàn toàn khác bản tiền nhiệm.

Sau khi hé lộ những đường nét ngoại thất đầu tiên vào tháng 4, Smart (thương hiệu thuộc liên doanh giữa Mercedes-Benz và Geely) đã chính thức chọn Rome làm nơi ra mắt trọn vẹn mẫu Smart #2 Concept cho thị trường châu Âu. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm định hình lại phân khúc xe điện đô thị siêu nhỏ (micro-EV), đồng thời kế thừa di sản của dòng xe hai chỗ huyền thoại Smart Fortwo.

Smart #2 sở hữu chiều dài tổng thể chỉ 2.790 mm, tức ngắn hơn mẫu Fiat 500e gần 1.000 mm.

Hãng xe Đức áp dụng triết lý "đẩy bánh xe ra 4 góc" (wheels-at-the-corners) kết hợp phần đầu ngắn nhằm tối ưu không gian bên trong cabin. Ngoại thất gây ấn tượng bằng những mảng khối tối giản, cửa hông không viền thời thượng và kiểu phối màu hai tông tương phản.

Điểm thu hút nhất nằm ở không gian nội thất khi các kỹ sư loại bỏ hoàn toàn bục điều khiển trung tâm thường thấy giữa hai ghế. Thay vào đó, khoang lái sở hữu một băng ghế dài liên tục cho cả người lái và hành khách.

Cách sắp xếp này giúp giải phóng không gian để chân, tạo cảm giác thoáng đãng và cho phép người dùng dễ dàng bước ra từ cả hai bên cửa khi đỗ xe ở các vị trí chật hẹp trong đô thị.

Táp-lô xe được thiết kế uốn lượn theo hình chữ S, tích hợp các khe gió mô phỏng động cơ phản lực đặc trưng của Mercedes. Hệ thống an toàn của xe dựa trên cấu trúc khung Tridion Cell thế hệ mới, đáp ứng các tiêu chuẩn thử nghiệm va đập hiện đại.

Khác với các dòng xe cỡ lớn trước đó của liên doanh chia sẻ chung nền tảng với Geely, Smart #2 được phát triển trên cấu trúc khung gầm xe điện cỡ nhỏ chuyên dụng mang tên Electric Compact Architecture (ECA).

Cận cảnh mặt ca lăng khép kín của Smart. Ảnh: CNC.

Khung gầm này tích hợp khối pin công suất 35,7 kWh, mang lại phạm vi hoạt động mục tiêu gần 300 km cho một lần sạc đầy theo chu kỳ thử nghiệm WLTP. Con số này là một bước tiến lớn nếu so với mức 145 km của thế hệ tiền nhiệm Fortwo EQ.

Hệ thống điện áp cao trên xe tương thích tốt với hạ tầng sạc nhanh dòng điện một chiều (DC). Theo công bố, xe có khả năng nạp lại năng lượng từ 10% lên 80% trong vòng dưới 20 phút.

Ngoài ra, xe còn hỗ trợ tính năng sạc ngược cấp nguồn cho các thiết bị ngoại vi (V2L). Hiện tại, các thông số vận hành chi tiết vẫn đang trong quá trình đo lường để chờ cấp chứng nhận kiểm định (homologation) chính thức từ cơ quan quản lý châu Âu trước khi mở bán.

Sự xuất hiện của cấu trúc xe điện nhỏ gọn này diễn ra vào thời điểm thương hiệu cần tìm kiếm những động lực tăng trưởng mới. Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, lượng xe bàn giao của Smart tại thị trường Trung Quốc trong tháng 5 vừa qua đạt 2.122 chiếc. Dù ghi nhận mức tăng trưởng 24,6% so với tháng trước đó, con số này lại giảm 24,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chỉ duy trì mức thị phần khiêm tốn 0,1% tại thị trường tỷ dân.

Theo lộ trình được xác nhận, phiên bản thương mại hoàn chỉnh của mẫu xe điện hai chỗ này sẽ chính thức có màn ra mắt toàn cầu tại Triển lãm Ôtô Paris (Paris Motor Show) vào tháng 10 năm nay, trước khi chính thức mở bán vào đầu năm sau.

Mức giá của phiên bản thương mại chưa được tiết lộ, nhưng giới chuyên môn kỳ vọng xe sẽ giữ khoảng giá cạnh tranh tương đương với thế hệ tiền nhiệm.