Mùa World Cup, hãng xe chạy ưu đãi hàng trăm triệu đồng

Làn sóng ưu đãi lớn đón mùa giải World Cup của các hãng xe đang khiến giá lăn bánh của nhiều mẫu SUV, sedan giảm hàng trăm triệu đồng so với mức niêm yết.

Giải bóng đá lớn nhất thế giới World Cup 2026 đang diễn ra thu hút nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Cũng trong dịp này, nhiều hãng xe đã triển khai các chương trình ưu đãi lên tới hàng trăm triệu đồng.

BMW trợ giá đến 680 triệu đồng

BMW vừa tung loạt chương trình khuyến mại khách hàng, đặc biệt là mức hỗ trợ đến 680 triệu đồng đối với các mẫu xe nhập khẩu.

Trong đó, BMW X4 được áp dụng mức ưu đãi lên tới 680 triệu, BMW X6 lên tới 670 triệu đồng. BMW 4 Series Gran Coupé ghi nhận mức hỗ trợ lên tới 820 triệu, trong khi BMW Z4 được áp dụng ưu đãi lên tới 423 triệu đồng.

Ở phân khúc cao cấp, BMW 7 Series nhận khuyến mại đến 300 triệu đồng và BMW X7 được áp dụng mức hỗ trợ lên tới 450 triệu. Sau ưu đãi, giá của BMW X7 được giảm về mức 5,74 tỷ, trong khi BMW 7 Series có giá khoảng 4,8 tỷ đồng sau khuyến mại.

BMW Z4 được giảm đến 423 triệu đồng. Ảnh: BMW.

Ngoài ra, các dòng xe thuần điện của hãng cũng đang được hưởng giá bán ưu đãi trong mùa giữa năm. Cụ thể, BMW iX3 hiện có giá bán từ 2,315 tỷ, BMW i4 có giá khoảng 2,780 tỷ đồng . BMW i7 được áp dụng mức ưu đãi lên tới 470 triệu, đưa mức giá khởi điểm của chiếc sedan thuần điện về mốc 6,32 tỷ đồng .

Audi khuyến mại đến 200 triệu đồng

Trong tháng 6, gần như toàn bộ dải sản phẩm của Audi tại Việt Nam được hưởng ưu đãi giá.

Trong số này, Audi A5, Q2, Q3 và Q3 Sportback được giảm đến 200 triệu đồng. Khách hàng mua Q7 và Q8, Q6 e-tron bên cạnh được giảm tiền mặt còn được tặng 2 năm bảo hiểm vật chất cùng 2 năm bảo dưỡng chính hãng.

Với Audi A8 L và A7 Sportback, mức ưu đãi tiền mặt lên đến 100 triệu, đưa giá bán của 2 mẫu xe về mức lần lượt khoảng 5,499 tỷ và 2,99 tỷ đồng . Audi cũng vừa giới thiệu 2 mẫu xe là Q3 và Q5 với 2 biến thể SUV và Sportback tại Việt Nam.

Khách hàng mua Audi Q5 mới được hỗ trợ 200 triệu đồng tiền mặt. Ảnh: Đan Thanh.

Audi Q3 được bán với giá 2,099 tỷ cho bản SUV và 2,199 tỷ đồng cho tùy chọn Sportback. Chiếc Audi Q5 được bán với giá 2,849 tỷ đồng cho bản SUV. Tùy chọn Sportback có giá 2,949 tỷ đồng . Các khách hàng đặt mua Q3 và Q5 trong tháng đầu mở bán còn được hỗ trợ 200 triệu đồng.

Hyundai giảm đến 220 triệu đồng

Hyundai vừa triển khai chương trình ưu đãi cho các mẫu xe chào mừng mùa giải World Cup, giá trị khuyến mại đến 220 triệu đồng.

Trong đó, mức giảm cao nhất dành cho mẫu SUV cỡ D Santa Fe trị giá 220 triệu, bao gồm khuyến mại giảm giá từ hãng và Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim và giá trị của gói Gia hạn bảo hành lên 8 năm hoặc 120.000 km (tuỳ điều kiện nào tới trước).

Hyundai Santa Fe đang được giảm đến 220 triệu đồng. Ảnh: TC Group.

Hyundai Stargazer, mẫu MPV 7 chỗ phổ thông của hãng xe Hàn Quốc cũng được hưởng ưu đãi lên đến 107 triệu đồng trong tháng 6. Hiện, Stagazer đang được bán với giá dao động 489-615 triệu đồng. Sau khi áp dụng ưu đãi, giá của mẫu MPV này có thể giảm về mức 382-508 triệu đồng.