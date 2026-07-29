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Xe Ôtô

Toyota mất ngôi vị công ty giá trị nhất Nhật Bản vào tay SoftBank

  • Thứ tư, 29/7/2026 10:50 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Làn sóng trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi bản đồ vốn hóa tại châu Á khi SoftBank Group chính thức vượt Toyota để trở thành doanh nghiệp có giá trị lớn nhất Nhật Bản.

Sau nhiều tháng hưởng lợi từ cơn sốt AI trên thị trường toàn cầu, cổ phiếu SoftBank Group đã tăng mạnh, đưa vốn hóa của tập đoàn công nghệ Nhật Bản vượt qua Toyota lần đầu tiên kể từ tháng 3/2000, vốn là giai đoạn đỉnh cao của bong bóng dot-com.

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Vốn hóa của tập đoàn công nghệ Nhật Bản SoftBank Group vượt qua Toyota lần đầu tiên kể từ tháng 3/2000, vốn là giai đoạn đỉnh cao của bong bóng dot-com.

Trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, cổ phiếu SoftBank tăng tới 14%, thiết lập mức cao kỷ lục mới. Vốn hóa thị trường của tập đoàn đạt khoảng 48.000 tỷ Yen (301 tỷ USD), vượt mức khoảng 45.000 tỷ Yen của Toyota để trở thành doanh nghiệp niêm yết có giá trị lớn nhất trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo.

SoftBank không phải là trường hợp duy nhất hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo. Nhiều doanh nghiệp công nghệ như Kioxia Holdings và Tokyo Electron hiện đã lọt vào nhóm 10 công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất trên thị trường chứng khoán Tokyo.

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Đáng chú ý, cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings đã tăng hơn 3.500% trong vòng một năm qua. Một số nhà đầu tư thậm chí dự báo lợi nhuận hoạt động của Kioxia sẽ sớm vượt Toyota.

Đáng chú ý, cổ phiếu của hãng sản xuất chip nhớ Kioxia Holdings đã tăng hơn 3.500% trong vòng một năm qua. Một số nhà đầu tư thậm chí dự báo lợi nhuận hoạt động của Kioxia sẽ sớm vượt Toyota.

Khi bong bóng tài sản Nhật Bản đạt đỉnh năm 1989, NTT từng là công ty niêm yết có giá trị lớn nhất thế giới với vốn hóa vượt 22.000 tỷ Yen, nhờ vị thế độc quyền trong lĩnh vực viễn thông sau khi được tư nhân hóa vào năm 1985.

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Toyota vẫn là thương hiệu nằm trong top 10 những doanh nghiệp có vốn hóa cao nhất tại Nhật Bản. Tuy nhiên, vị thế đó đang bị đe dọa với các công ty công nghệ, đặc biệt liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Đến nay, chỉ còn Toyota và Hitachi là hai cái tên vẫn duy trì vị trí trong top 10 từ năm 1989. Những ngành từng là trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế Nhật Bản như thép, điện lực hay công nghiệp nặng đang dần nhường chỗ cho các doanh nghiệp công nghệ, đặc biệt là các công ty liên quan đến AI.

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