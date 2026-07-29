Hongqi nhảy vào cuộc đua sạc siêu nhanh cùng BYD

Công nghệ sạc siêu nhanh Ultra-Fast Charging hợp tác giữa Hongqi với Lishen Battery có thể sạc gần đầy dung lượng gói pin trong khoảng 8 phút.

Theo Car News China, tập đoàn FAW Group vừa thông báo cho biết thương hiệu Hongqi thông qua hợp tác với Lishen Battery đã hoàn thành các thử nghiệm sạc siêu nhanh trên một loại pin vừa phát triển.

Ở điều kiện nhiệt độ 25 độ C, pin nạp lại 10-70% dung lượng trong 3 phút 41 giây, sạc lại 10-97% dung lượng pin trong 8 phút 3 giây.

FAW Group cho biết loại pin Ultra-Fast Charging mới có hệ số sạc 12C, phá bỏ điểm nghẽn tốc độ sạc của các cell pin hiện hữu nhờ phần cực dương hỗ trợ sạc siêu nhanh hiệu suất cao.

Đội ngũ của FAW Group cũng đã ứng dụng một loại chất điện giải tự phát triển, có năng lượng khử dung môi thấp nhằm giảm rào cản di chuyển cho các ion lithium. Việc áp dụng các kỹ thuật phủ nguồn carbon tổng hợp và biến tính pha tạp thể tích cũng giúp giảm nội điện trở đi 15% so với cell pin cùng hệ thống, cho phép nâng cao hiệu suất truyền điện tích cũng như tốc độ phản hồi sạc.

Sự chênh lệch nhiệt độ trong gói pin được duy trì không quá 3 độ C trong suốt quá trình sạc siêu nhanh.

Để quản lý lượng nhiệt phát sinh từ các phiên sạc công suất cao, pin Ultra-Fast Charging của Hongqi và Lishen Battery sử dụng hệ thống làm mát bằng chất lỏng, duy trì nhiệt độ đồng đều. Hệ thống này đảm bảo sự chênh lệch nhiệt độ trên toàn khối pin được duy trì dưới 3 độ C trong suốt quá trình sạc nhanh.

Gói pin đi kèm hệ thống thích ứng sạc nhanh dựa trên các giới hạn an toàn, bao gồm tính năng theo dõi và giới hạn tốc độ tăng nhiệt của cell pin theo thời gian thực, từ đó điều chỉnh đường cong công suất đầu ra. Hệ thống cũng giúp ngăn ngừa tình trạng sạc quá mức hoặc vượt điện áp cho phép.

Loại pin Sạc 10-35% dung lượng Sạc 10-70% dung lượng Sạc 10-80% dung lượng Sạc đến gần đầy BYD Blade Battery 2.0 - 5 phút - 9 phút

(đến 97%) CATL Shenxing thế hệ thứ 3 1 phút - 3 phút 44 giây 6 phút 27 giây

(đến 98%) Geely Energee Golden Brick - 4 phút 22 giây 5 phút 32 giây 8 phút 42 giây

(đến 97%) Hongqi Ultra-Fast Charging - 3 phút 41 giây - 8 phút 3 giây

(đến 97%)

Ngành công nghiệp ôtô Trung Quốc đang chứng kiến một cuộc đua mới về tốc độ sạc xe điện.

BYD là cái tên đầu tiên với dòng pin Blade 2.0, sau đó đến CATL với pin Shenxing thế hệ thứ ba, Geely với pin Energee Golden Brick trên Lynk & Co 10 và mới nhất là hệ thống Ultra-Fast Charging của Hongqi.