Đắt hơn 40 triệu đồng, GAC GS3 Emzoom khác gì Geely Coolray 2026?

Phân khúc SUV cỡ B ngày càng có nhiều đại diện đến từ các thương hiệu Trung Quốc. GAC GS3 Emzoom là cái tên mới nhất tham gia phân khúc này, còn Geely Coolray cũng vừa nhận bản nâng cấp với các thay đổi đáng chú ý.
GAC GS3 Emzoom chỉ có một phiên bản kèm giá 639 triệu đồng là lựa chọn đắt hơn so với đối thủ đồng hương Geely Coolray Flagship - vốn có giá 599 triệu đồng ở bản facelift hiện tại.
Khoảng chênh lệch 40 triệu đồng sẽ tương đương với những khác biệt nào về trang bị, kích thước hay vận hành giữa 2 xe?
Sách hay đọc trên xe
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