Đắt hơn 40 triệu đồng, GAC GS3 Emzoom khác gì Geely Coolray 2026?

Hai mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom và Geely Coolray đều sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS.

Phân khúc SUV cỡ B ngày càng có nhiều đại diện đến từ các thương hiệu Trung Quốc. GAC GS3 Emzoom là cái tên mới nhất tham gia phân khúc này, còn Geely Coolray cũng vừa nhận bản nâng cấp với các thay đổi đáng chú ý.

GAC GS3 Emzoom chỉ có một phiên bản kèm giá 639 triệu đồng là lựa chọn đắt hơn so với đối thủ đồng hương Geely Coolray Flagship - vốn có giá 599 triệu đồng ở bản facelift hiện tại.

Khoảng chênh lệch 40 triệu đồng sẽ tương đương với những khác biệt nào về trang bị, kích thước hay vận hành giữa 2 xe?

GAC GS3 Emzoom Premium R SO SÁNH Geely Coolray Flagship

GAC GS3 Emzoom GAC GS3 Emzoom

Geely Coolray Geely Coolray GIÁ BÁN

Dòng mới 639 triệu đồng 599 triệu đồng KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm Chiều dài 4.446



4.380 Chiều rộng 1.850



1.810 Chiều cao 1.600



1.615 Chiều dài cơ sở 2.650



2.600 Đường kính mâm xe 18 inch 18 inch VẬN HÀNH

Loại động cơ Tăng áp Tăng áp Dung tích xy-lanh 1.5L 1.5L Công suất tối đa 174 HP 174 HP Mô-men xoắn cực đại 270 Nm

290 Nm Hộp số Ly hợp kép ướt 7 cấp Ly hợp kép ướt 7 cấp Chế độ lái Eco, Comfort, Sport, Sport+ Eco, Comfort, Sport, Adaptive TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình sau vô lăng LCD 7 inch

LED 8,8 inch Màn hình trung tâm Cảm ứng 10,25 inch

Cảm ứng 14,6 inch Điều hòa tự động ✓ ✓ Lọc không khí PM1.0 ✓ ✕ Đế sạc không dây ✓ ✓ Cửa sổ trời ✓ ✓ Camera toàn cảnh ✓ ✓ Hỗ trợ đỗ xe tự động ✓ ✕ Gói trợ lái ADAS ✓ ✓ Nguồn: GAC, Geely ĐỒ HỌA: ZNEWS