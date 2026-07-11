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Xe Ôtô

Đắt hơn 40 triệu đồng, GAC GS3 Emzoom khác gì Geely Coolray 2026?

  • Thứ bảy, 11/7/2026 08:29 (GMT+7)
  • 38 phút trước

Hai mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom và Geely Coolray đều sử dụng động cơ tăng áp 1.5L, trang bị gói công nghệ trợ lái nâng cao ADAS.

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Phân khúc SUV cỡ B ngày càng có nhiều đại diện đến từ các thương hiệu Trung Quốc. GAC GS3 Emzoom là cái tên mới nhất tham gia phân khúc này, còn Geely Coolray cũng vừa nhận bản nâng cấp với các thay đổi đáng chú ý.

GAC GS3 Emzoom chỉ có một phiên bản kèm giá 639 triệu đồng là lựa chọn đắt hơn so với đối thủ đồng hương Geely Coolray Flagship - vốn có giá 599 triệu đồng ở bản facelift hiện tại.

Khoảng chênh lệch 40 triệu đồng sẽ tương đương với những khác biệt nào về trang bị, kích thước hay vận hành giữa 2 xe?

GAC
GS3 Emzoom Premium R
SO SÁNH
Geely
Coolray Flagship

GAC GS3 Emzoom

Geely Coolray
GIÁ BÁN

Dòng mới
639 triệu đồng
599 triệu đồng
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KÍCH THƯỚC

đơn vị: mm
Chiều dài
4.446


4.380
Chiều rộng
1.850


1.810
Chiều cao
1.600


1.615
Chiều dài cơ sở
2.650


2.600
Đường kính mâm xe
18 inch
18 inch
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VẬN HÀNH

Loại động cơ
Tăng áp
Tăng áp
Dung tích xy-lanh
1.5L
1.5L
Công suất tối đa
174 HP
174 HP
Mô-men xoắn cực đại
270 Nm
290 Nm

Hộp số
Ly hợp kép ướt 7 cấp
Ly hợp kép ướt 7 cấp
Chế độ lái
Eco, Comfort, Sport, Sport+
Eco, Comfort, Sport, Adaptive
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TRANG BỊ NỔI BẬT

Màn hình sau vô lăng
LCD 7 inch
LED 8,8 inch

Màn hình trung tâm
Cảm ứng 10,25 inch
Cảm ứng 14,6 inch

Điều hòa tự động
Lọc không khí PM1.0
Đế sạc không dây
Cửa sổ trời
Camera toàn cảnh
Hỗ trợ đỗ xe tự động
Gói trợ lái ADAS
Nguồn: GAC, Geely
ĐỒ HỌA: ZNEWS

Sách hay đọc trên xe

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Phúc Hậu

Ảnh: Phúc Hậu, Đan Thanh, GAC, Geely

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