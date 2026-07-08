Xe điện bán chạy nhất Trung Quốc chuẩn bị đến châu Âu

Xe điện Geely Galaxy Xingyuan chuẩn bị ra mắt khách hàng châu Âu dưới tên gọi Geely E2. Hatchback điện này từng là xe bán chạy nhất toàn Trung Quốc trong năm 2025.

Theo Car News China, Geely Galaxy Xingyuan xe điện bán chạy nhất toàn thị trường Trung Quốc sẽ sớm có mặt tại các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu dưới tên gọi Geely E2. Tại Việt Nam, Geely Galaxy Xingyuan cũng đang được bán với tên gọi Geely EX2, hiện có giá 459-499 triệu đồng

Ở quê nhà, Geely Galaxy Xingyuan từng vượt qua nhiều cái tên khác để trở thành mẫu xe bán chạy nhất toàn thị trường trong năm 2025. Mẫu hatchback điện đô thị tiếp tục giữ vững danh hiệu trên trong giai đoạn 5 tháng đầu năm nay, với doanh số lũy kế đạt 160.800 xe theo dữ liệu của China EV DataTracker.

Tại thị trường Trung Quốc, Geely Galaxy Xingyuan có giá 64.800-94.800 NDT, tương đương 9.540- 13.950 USD .

Giới lãnh đạo Geely Auto châu Âu xác nhận Geely Galaxy Xingyuan sẽ cập bến lục địa già dưới tên gọi Geely E2, tuy nhiên không tiết lộ thêm thông tin nào về mẫu xe này.

Tại quê nhà cũng như nhiều thị trường quốc tế khác, Geely Galaxy Xingyuan/EX2 được xếp vào nhóm hatchback điện đô thị nhỏ gọn, các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 4.135 x 1.805 x 1.580 mm, chiều dài cơ sở 2.650 mm.

Phần đầu xe kín và bo tròn, cụm đèn pha hình giọt nước. Bộ mâm xe kích thước 16 inch, có cốp sau dung tích tiêu chuẩn 375 lít cùng hộc đựng đồ dưới nắp ca-pô dung tích 70 lít. Khoang lái Geely Galaxy Xingyuan/EX2 trang bị một màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 14,6 inch.

Mẫu xe điện đô thị được trang bị một motor mạnh 114 mã lực trên cầu sau, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 10,2 giây. Với gói pin 39,4 kWh, xe có thể hoạt động trên quãng đường tối đa khoảng 317 km theo chuẩn WLTP.

Trước khi có mặt tại các thị trường Liên minh châu Âu, Geely Galaxy Xingyuan sẽ trình làng khách hàng Anh với tên gọi Geely EX2 vào cuối tháng 8. Các nước thuộc Liên minh châu Âu sẽ được giới thiệu mẫu xe này dưới tên gọi Geely E2.