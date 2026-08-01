Tỷ phú Elon Musk phủ nhận hoàn toàn thông tin cho rằng Tesla đang lên kế hoạch tách hoạt động tại Trung Quốc nhằm mở đường cho một thương vụ sáp nhập với SpaceX.

Tesla và CEO Elon Musk đã lên tiếng bác bỏ thông tin do The Wall Street Journal đăng tải, cho rằng hãng xe điện Mỹ đang chuẩn bị phương án tách hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trước khả năng sáp nhập với công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Tesla: "Không có chuyện sáp nhập với SpaceX"

Theo The Wall Street Journal công bố ngày 30/7, các cố vấn của Tesla đã thảo luận nhiều kịch bản liên quan đến mảng kinh doanh tại Trung Quốc, bao gồm tách thành công ty độc lập, bán hoặc thậm chí đóng cửa hoạt động. Tuy nhiên, nguồn tin cho biết chưa rõ kế hoạch này có thể được triển khai trong thời gian bao lâu và các phương án vẫn có thể thay đổi.

Tesla và CEO Elon Musk đã lên tiếng bác bỏ thông tin tách hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc trước khả năng sáp nhập với công ty hàng không vũ trụ SpaceX.

Đáp lại thông tin trên, ông Elon Musk đã phủ nhận dứt khoát trên mạng xã hội X. "Điều này chưa từng được nhắc đến trong bất kỳ cuộc thảo luận nào. Tin giả một cách phi lý". Tesla và SpaceX cũng chưa đưa ra bình luận chính thức ngoài phát biểu của ông Musk. Dù vậy, cổ phiếu Tesla vẫn tăng khoảng 2% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa sau phát biểu của vị tỷ phú.

Khả năng sáp nhập giữa Tesla và SpaceX từ lâu đã là chủ đề được giới đầu tư và các nhà phân tích quan tâm. Những đồn đoán này càng gia tăng khi SpaceX triển khai đợt chào bán cổ phần lần đầu (IPO) với quy mô kỷ lục 75 tỷ USD .

Thách thức nào khi Tesla sáp nhập với SpaceX?

Đầu tháng 7/2026, ông Elon Musk cũng không loại trừ khả năng 2 công ty có thể hợp nhất trong tương lai. Ông cho rằng hoạt động giữa Tesla và SpaceX ngày càng có nhiều điểm giao thoa.

Đầu tháng 7/2026, ông Musk cũng không loại trừ khả năng 2 công ty có thể hợp nhất trong tương lai. Ông cho rằng hoạt động giữa Tesla và SpaceX ngày càng có nhiều điểm giao thoa.

Trong khi đó, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành SpaceX Gwynne Shotwell từng chia sẻ với CNBC hồi tháng 6/2026 rằng việc đưa 2 doanh nghiệp về chung một mái nhà "có thể giúp cuộc sống của ông Elon Musk dễ dàng hơn một chút" nhờ tinh giản công tác quản lý.

Tuy nhiên, các chuyên gia của JPMorgan nhận định rào cản lớn nhất không nằm ở khía cạnh kinh doanh mà là thủ tục pháp lý và phê duyệt của cơ quan quản lý, đặc biệt tại Trung Quốc.

Các chuyên gia nhận định rào cản lớn nhất không nằm ở khía cạnh kinh doanh mà là thủ tục pháp lý và phê duyệt của cơ quan quản lý, đặc biệt tại Trung Quốc.

Nếu Tesla và SpaceX hợp nhất, thương vụ sẽ đối mặt với nhiều trở ngại về địa chính trị bởi SpaceX là nhà thầu quốc phòng quan trọng của Mỹ, tham gia nhiều chương trình vệ tinh và an ninh quốc gia, trong khi Tesla đang sở hữu hoàn toàn các cơ sở sản xuất tại Trung Quốc.

Tesla có kế hoạch tách hoạt động kinh doanh giữa Mỹ và Trung Quốc?

Theo The Wall Street Journal, trong những năm gần đây ông Elon Musk đã yêu cầu ban lãnh đạo Tesla tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình "tách biệt bằng tia laser" giữa Mỹ và Trung Quốc. Mục tiêu là nếu căng thẳng địa chính trị giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới leo thang, hoạt động tại Mỹ của Tesla vẫn có thể duy trì độc lập.

Theo một số nguồn tin, trong những năm gần đây ông Elon Musk đã yêu cầu ban lãnh đạo Tesla tổ chức hoạt động kinh doanh theo mô hình "tách biệt bằng tia laser" giữa Mỹ và Trung Quốc.

Nguồn tin cũng cho biết các lãnh đạo Tesla từng thảo luận việc thành lập một đơn vị bán hàng riêng để phụ trách hoạt động xuất khẩu từ nhà máy Thượng Hải. Đồng thời, Tesla có thể xây dựng hệ thống văn phòng độc lập và hạn chế nhân viên tại Trung Quốc truy cập trực tiếp vào các đơn vị khác trong tập đoàn. Khác với nhiều hãng xe nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc, mảng kinh doanh của Tesla tại nước này không được tổ chức dưới hình thức liên doanh với đối tác địa phương.

Nhà máy Gigafactory Thượng Hải hiện là cơ sở sản xuất lớn nhất và có năng suất cao nhất của Tesla trên toàn cầu, đồng thời đóng vai trò trung tâm xuất khẩu sang châu Âu, Canada và nhiều thị trường châu Á - Thái Bình Dương. Không chỉ là trung tâm xuất khẩu, Trung Quốc hiện vẫn là thị trường lớn thứ hai của Tesla sau Mỹ.

Khác với nhiều hãng xe nước ngoài hoạt động tại Trung Quốc, mảng kinh doanh của Tesla tại nước này không được tổ chức dưới hình thức liên doanh với đối tác địa phương.

Hoạt động kinh doanh của Tesla tại Trung Quốc vẫn ghi nhận tăng trưởng tích cực. Trong tháng 6/2026, lượng xe Model 3 và Model Y sản xuất tại Trung Quốc được bàn giao tăng 24,4% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số bán hàng và xuất khẩu từ nhà máy Thượng Hải trong quý II/2026 tăng 32,8%.