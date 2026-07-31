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Xe Ôtô

Cận cảnh Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition phiên bản cuối cùng

  • Thứ sáu, 31/7/2026 07:31 (GMT+7)
  • 49 phút trước

Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên xe hiệu năng cao cỡ nhỏ, vốn sử dụng khối động cơ 4 xy-lanh công suất 421 mã lực.

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Nhằm đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên xe hiệu năng cao cỡ nhỏ, Mercedes-Benz đã giới thiệu phiên bản cuối cùng với chiếc Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition.
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Phiên bản đặc biệt của mẫu "hot hatch" này chỉ có 2 tùy chọn màu ngoại thất là đen Jet Black và xám nhám MANUFAKTUR Mountain Grey magno, kết hợp bộ tem "45 S" trên cửa và gói ngoại thất tối màu AMG Night Package.
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Trang bị tiêu chuẩn bao gồm bộ mâm forged kích thước 19 inch được sơn đen nhám kết hợp cùng chụp mâm với logo AMG vàng và cùm phanh sơn đen. Khách hàng có thể nâng cấp thêm gói khí động học AMG Aerodynamics.
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Nội thất của chiếc Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition gồm ghế thể thao AMG Performance được bọc chất liệu da nhân tạo Artico và vi sợi Microcut màu đen, kết hợp với các chi tiết viền vàng và logo "45 S" được thêu tại tựa đầu.
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Tựa tay trung tâm được trang trí thêm huy hiệu "45 S Final Edition", vô lăng AMG Performance bọc da Nappa và vi sợi Microcut với đường chỉ tương phản vàng, cũng như các chi tiết trang trí bằng nhôm với họa tiết AMG màu vàng.
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Ngoài ra, ốp bậc cửa màu đen được trang trí với logo AMG màu vàng phát sáng, kết hợp cùng thảm sàn AMG với chữ "45 S" và đường chỉ khâu trang trí có phối màu tương tự.
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Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ Final Edition được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L mang mã M139. Được chế tạo theo triết lý "One Man, One Engine", mỗi khối động cơ được lắp ráp thủ công bởi 1 kỹ sư của AMG.
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Cơ cấu này có công suất tối đa 421 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm, vốn là động cơ 4 xy-lanh tăng áp thương mại mạnh nhất thế giới. Đi kèm là hộp số ly hợp kép 8 cấp AMG SPEEDSHIFT DCT-8G và hệ dẫn động AMG Performance 4MATIC+.
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Mẫu hatchback này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 3,9 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa giới hạn ở 270 km/h. Chức năng AMG TORQUE CONTROL cho phép phân bổ lực kéo tại 2 bánh cầu sau giúp mang đến cảm giác lái tối ưu nhất.
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Tại Đức, Mercedes-AMG A 45 S 4MATIC+ có giá khởi điểm từ 73.929 Euro (84.700 USD). Trong đó, tùy chọn Final Edition và AMG Aerodynamics có giá lần lượt là 6.075 Euro (6.960 USD) và 1.964 Euro (2.250 USD).

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Thu Uyên

Ảnh: Mercedes-Benz

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