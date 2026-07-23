Lợi nhuận quý II/2026 của Tesla giảm dù doanh thu và doanh số tăng

Tesla ghi nhận doanh thu và lượng xe bàn giao tăng mạnh trong quý II, nhưng lợi nhuận vẫn giảm do chi phí đầu tư AI tăng cao.

Tesla vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu và lượng xe bàn giao tăng mạnh, nhưng lợi nhuận ròng vẫn sụt giảm do biên lợi nhuận thấp hơn và chi tiêu lớn cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI). CEO Elon Musk khẳng định hãng sẽ triển khai dịch vụ robotaxi một cách thận trọng, đặt yếu tố an toàn lên trên tốc độ mở rộng.

Doanh số và doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận Tesla giảm

Theo báo cáo tài chính công bố ngày 22/7, Tesla ghi nhận lợi nhuận ròng đạt 1,1 tỷ USD trong quý II/2026, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, doanh thu tăng 26% lên 28,2 tỷ USD , trong đó doanh thu từ mảng ôtô tăng 23%, đạt 20,5 tỷ USD .

Thương hiệu xe điện Mỹ vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với doanh thu và lượng xe giao tăng mạnh, nhưng lợi nhuận ròng vẫn sụt giảm do biên lợi nhuận thấp hơn và chi tiêu lớn cho các dự án trí tuệ nhân tạo (AI).

Trong quý II/2026, Tesla đã bàn giao 480.126 xe trên toàn cầu, tăng 25% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, kết quả lợi nhuận vẫn thấp hơn kỳ vọng của Phố Wall do biên lợi nhuận gộp suy giảm và chi phí đầu tư vốn tăng mạnh để phát triển các dự án AI.

Ông Elon Musk cho biết năm 2026 là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư. Trong cuộc họp công bố kết quả kinh doanh ngày 22/7, ông cho biết: "Đây là một năm có mức chi tiêu vốn rất lớn, nhưng tôi tin rằng tất cả những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc".

Ông Elon Musk cho biết năm 2026 là giai đoạn đẩy mạnh đầu tư: "Đây là một năm có mức chi tiêu vốn rất lớn, nhưng tôi tin rằng tất cả những khoản đầu tư này sẽ mang lại lợi nhuận đáng kinh ngạc".

Biên lợi nhuận gộp mảng ôtô chỉ đạt 16,3%, thấp hơn mức 18% mà giới phân tích dự báo. Sau khi báo cáo tài chính được công bố, cổ phiếu Tesla giảm khoảng 4% trong phiên giao dịch ngoài giờ.

Tesla "thận trọng" trong dịch vụ robotaxi

Tesla dự kiến chi hơn 25 tỷ USD trong năm nay, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh mới ứng dụng AI như dịch vụ robotaxi và robot hình người. Ông Musk cũng giải thích vì sao việc triển khai robotaxi chậm hơn kỳ vọng. Theo ông, hãng muốn tránh mọi tai nạn có thể dẫn đến sự can thiệp mạnh tay của các cơ quan quản lý.

Tesla sử dụng các mẫu Model Y đã được cải tiến để vận hành dịch vụ gọi xe tự lái. Vị tỷ phú Mỹ cho biết đang "thận trọng" để tránh gây những rắc rối về an toàn và pháp lý như các đối thủ Waymo hay Zoox.

"Chúng tôi có mục tiêu rất tham vọng với robotaxi, nhưng cần phải thận trọng để không gây ra bất kỳ vụ tai nạn hay tổn hại nào cho bất kỳ ai. Chỉ cần làm bị thương một người cũng sẽ trở thành tin tức trên toàn cầu và các cơ quan quản lý sẽ lập tức siết chặt hoạt động của chúng tôi", vị tỷ phú nói.

Vào tháng 7/2025, ông từng dự báo dịch vụ gọi xe tự lái của Tesla sẽ mở rộng nhanh chóng từ dự án thí điểm tại Austin để phục vụ một nửa dân số Mỹ trước cuối năm 2025. Tuy nhiên, chương trình robotaxi chỉ được mở rộng từng bước, với phạm vi hoạt động còn giới hạn.

Tesla đã bắt đầu sản xuất mẫu Cybercab chuyên dụng từ đầu năm nay. Hãng cho biết mẫu xe này hiện vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức gia nhập mạng lưới robotaxi.

Theo báo cáo mới nhất, dịch vụ robotaxi của Tesla hiện đã có mặt tại 6 thành phố gồm Austin, Dallas và Houston (bang Texas), cùng Miami, Orlando và Tampa (bang Florida). Hãng cũng đang chuẩn bị triển khai dịch vụ tại Phoenix (bang Arizona) và Las Vegas (bang Nevada).

Tesla sử dụng các mẫu Model Y đã được cải tiến để vận hành dịch vụ gọi xe tự lái. Hãng đã bắt đầu sản xuất mẫu Cybercab chuyên dụng từ đầu năm nay, vốn vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm trước khi chính thức gia nhập mạng lưới robotaxi.