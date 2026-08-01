CEO Ford: 'Xe Trung Quốc có mặt tại Mỹ trong 5 đến 10 năm tới'

CEO Jim Farley cho rằng Ford phải chuẩn bị cho kịch bản các hãng xe Trung Quốc gia nhập thị trường Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm tới.

CEO Ford Jim Farley đã chia sẻ với nhân viên trong một buổi đối thoại diễn ra hôm 31/7 rằng hãng đang chuẩn bị cho khả năng các hãng xe Trung Quốc sẽ thâm nhập thị trường Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm tới, bất chấp việc Washington hiện duy trì nhiều rào cản thương mại đối với xe sản xuất tại Trung Quốc.

CEO Ford cảnh báo xe Trung Quốc sẽ có mặt tại Mỹ

Ông Farley là một trong những lãnh đạo ngành công nghiệp ôtô Mỹ thường xuyên cảnh báo về sức cạnh tranh của các hãng xe Trung Quốc, đặc biệt là BYD. Ông cho biết Ford đang phát triển một thế hệ EV giá rẻ hoàn toàn mới với mục tiêu đạt được mức chi phí sản xuất và hiệu quả vận hành đủ sức cạnh tranh với các đối thủ Trung Quốc.

Giám đốc Điều hành Ford Jim Farley cảnh báo khả năng các hãng xe Trung Quốc sẽ thâm nhập thị trường Mỹ trong vòng 5 đến 10 năm tới, bất chấp việc Washington hiện duy trì nhiều rào cản thương mại.

CEO Jim Farley cùng các lãnh đạo cấp cao của Ford cho biết khả năng các hãng xe Trung Quốc tiến vào thị trường Mỹ sẽ cao hơn ở giai đoạn cuối của khoảng thời gian dự báo, tức gần mốc 10 năm.

Nhận định này được Ford đưa ra trong bối cảnh Thượng viện Mỹ đang thúc đẩy việc mở rộng các biện pháp cấm xe Trung Quốc tại thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới và cũng là một trong những thị trường có lợi nhuận hấp dẫn nhất.

Xe Trung Quốc tiến sát biên giới Mỹ

Trong những năm gần đây, các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần tại Mexico. Theo thỏa thuận thương mại giữa Canada và Trung Quốc, một số lượng giới hạn xe điện Trung Quốc cũng được phép bán tại Canada.

Các hãng xe Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng thị phần tại Mexico. Một số lượng giới hạn xe điện Trung Quốc cũng được phép bán tại Canada theo thỏa thuận thương mại giữa 2 nước này.

Nhiều chuyên gia nhận định Canada có đặc điểm tiêu dùng và thị trường khá tương đồng với Mỹ, nên đây có thể trở thành "phòng thử nghiệm" để các hãng xe Trung Quốc từng bước tiếp cận khách hàng Mỹ.

Các khảo sát cũng cho thấy người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm tới các mẫu xe điện giá phải chăng, trong khi lựa chọn ở phân khúc này vẫn còn khá hạn chế.

Mỹ tăng rào cản đối với xe Trung Quốc

Hiện nay, Mỹ gần như chặn xe điện Trung Quốc thông qua mức thuế nhập khẩu khoảng 100%. Ngoài ra, các quy định của Bộ Thương mại Mỹ cũng cấm phần mềm có nguồn gốc Trung Quốc trên xe từ đời xe 2027 và cấm phần cứng Trung Quốc từ đời xe 2030.

Các quy định của Bộ Thương mại Mỹ cũng cấm phần mềm có nguồn gốc Trung Quốc trên xe từ đời xe 2027 và cấm phần cứng Trung Quốc từ đời xe 2030, bên cạnh mức thuế nhập khẩu khoảng 100%.

Những quy định giới hạn được ban hành vào tháng 1/2025 dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden trên cơ sở lo ngại về an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu. Các quy định này vẫn được chính quyền Tổng thống Donald Trump duy trì.

Dù chưa phải đối đầu trực tiếp với các hãng xe Trung Quốc tại Mỹ, Ford đã chịu sức ép đáng kể ở các thị trường quốc tế, đặc biệt là châu Âu - nơi các thương hiệu Trung Quốc đang liên tục mở rộng thị phần. Để cải thiện doanh số tại thị trường này, Ford gần đây công bố thành lập liên doanh với hãng xe Trung Quốc Geely.

Để cải thiện doanh số tại thị trường châu Âu, Ford gần đây công bố thành lập liên doanh với hãng xe Trung Quốc Geely. Thỏa thuận đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ.

Thỏa thuận đã vấp phải sự chỉ trích từ một số nghị sĩ Mỹ. Tuy nhiên, Ford cho biết áp lực cạnh tranh từ các hãng xe Trung Quốc đang buộc mọi nhà sản xuất ôtô phải hoạt động tinh gọn và hiệu quả hơn. Theo hãng, đó cũng chính là mục tiêu của mối quan hệ hợp tác với Geely.