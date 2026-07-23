Xe Trung Quốc thách thức BMW và Mercedes-Benz tại Thái Lan

Các thương hiệu xe Trung Quốc như Zeekr, Denza và Hongqi đang từng bước mở rộng hiện diện tại Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp với BMW và Mercedes-Benz.

Thị trường xe điện hạng sang tại Thái Lan đang chứng kiến sự thay đổi đáng chú ý khi các thương hiệu Trung Quốc liên tục gia tăng sức ảnh hưởng. Thay vì chỉ tập trung vào phân khúc phổ thông, nhiều hãng xe đang hướng đến nhóm khách hàng cao cấp bằng chiến lược giá cạnh tranh và trang bị tiện nghi vượt trội.

Xe Trung Quốc khẳng định vị thế hạng sang tại Thái Lan

Một trong những cái tên nổi bật là Zeekr, thương hiệu xe điện cao cấp thuộc tập đoàn Geely. Tại một đại lý ở Bangkok, mẫu MPV thuần điện Zeekr 009 đã thu hút nhiều khách hàng nhờ khoang nội thất sang trọng với hàng ghế thứ hai tích hợp chức năng massage.

Mẫu MPV cỡ lớn thuần điện hạng sang Zeekr 009 đang được nhiều khách hàng tại Thái Lan quan tâm, đồng thời có mức giá "dễ chịu" hơn các đối thủ cùng phân khúc như Toyota Alphard. Ảnh: Phong Vân

Ra mắt tại Thái Lan trong năm 2024 với giá khoảng 3 triệu baht (khoảng 88.800 USD ), Zeekr 009 có mức giá thấp hơn đáng kể so với Toyota Alphard bản cao cấp, vốn được bán với giá khoảng 4,6 triệu baht (khoảng 136.000 USD ).

Trong năm 2025, đã có 1.904 chiếc Zeekr được đăng ký tại Thái Lan, giúp hãng mở rộng chỗ đứng tại một thị trường mà người mua xe sang vốn lâu nay ưu tiên các thương hiệu như Mercedes-Benz hay BMW.

Với nhiều trang bị tiện nghi cùng mức giá "hợp lý", các mẫu xe Trung Quốc đang dần thuyết phục được khách hàng. Điều này được thể hiện rõ khi doanh số của các thương hiệu này ngày càng tăng tại Thái Lan. Ảnh: Phong Vân

Xu hướng này cũng phản ánh trong kết quả kinh doanh của Millennium Group Corp. (Asia), doanh nghiệp Thái Lan phân phối nhiều thương hiệu cao cấp như BMW và Rolls-Royce. Trong quý I/2026, mảng bán lẻ ôtô của công ty đạt doanh thu 4,5 tỷ baht ( 133,1 triệu USD ), tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.

Theo CEO Sunhavut Thamchuanviriya, động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ việc tập trung vào xe điện hạng sang. Riêng thương hiệu Zeekr đã đóng góp 11% doanh số, tăng thêm 8% so với giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 9/2025.

Triển vọng nào cho các hãng xe sang Trung Quốc?

Các đại lý đang đẩy mạnh kinh doanh xe điện cao cấp trong bối cảnh phân khúc phổ thông chịu áp lực cạnh tranh gay gắt. Những đợt giảm giá mạnh từ các hãng xe Trung Quốc đã giúp doanh số xe điện mới tại Thái Lan trong giai đoạn tháng 1-5/2026 tăng 88%, đạt 82.707 xe. Tuy nhiên, biên lợi nhuận ở phân khúc đại chúng ngày càng thu hẹp, buộc các đại lý chuyển hướng sang các mẫu xe có giá trị cao hơn.

Các đại lý tại Thái Lan đang đẩy mạnh kinh doanh xe điện cao cấp trong bối cảnh phân khúc phổ thông chịu áp lực cạnh tranh gay gắt, với các thương hiệu như Zeekr (Geely), Hongqi (FAW) hay Denza (BYD)...

Bên cạnh Zeekr, nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng đang mở rộng hiện diện. Metro Group, một trong những tập đoàn phân phối ôtô lớn tại Thái Lan, vừa hợp tác với hãng xe quốc doanh FAW Group để nhận đặt trước mẫu SUV điện hạng sang Hongqi E-HS9. Thương hiệu Hongqi được thành lập từ năm 1958 và nổi tiếng là nhà sản xuất những mẫu xe phục vụ các lãnh đạo cấp cao.

Trong khi đó, mẫu MPV điện hạng sang Denza D9 của BYD, ra mắt thị trường Thái Lan từ tháng 11/2024, cũng ghi nhận kết quả tích cực với hơn 3.000 xe được đăng ký trong năm 2025.

Tuy nhiên, phân khúc hạng sang tại Thái Lan vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức lớn như việc siết chặt quy trình xét duyệt khoản vay mua xe, tình hình kinh tế và địa chính trị phức tạp... Ảnh: Phúc Hậu

Dù vậy, triển vọng của thị trường ôtô Thái Lan vẫn đối mặt với không ít thách thức. Các tổ chức tài chính đang siết chặt quy trình xét duyệt khoản vay mua xe, khiến nhu cầu tiêu dùng có nguy cơ suy giảm trong thời gian tới, bất chấp sức hút ngày càng lớn của các mẫu xe điện hạng sang đến từ phương Bắc.