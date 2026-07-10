Một ủy ban của Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu vào ngày 15/7 đối với dự luật lưỡng đảng nhằm siết chặt lệnh cấm xe Trung Quốc.

Ủy ban Thương mại của Thượng viện Mỹ sẽ tiến hành bỏ phiếu vào ngày 15/7 về dự luật lưỡng đảng nhằm tăng cường lệnh cấm các hãng xe Trung Quốc thâm nhập thị trường nước này.

Thượng viện Mỹ sẽ bỏ phiếu "chặn" xe Trung Quốc

Dự luật do Thượng nghị sĩ Cộng hòa Bernie Moreno (bang Ohio) và Thượng nghị sĩ Dân chủ Elissa Slotkin (bang Michigan) đề xuất vào tháng 4/2026. Mục tiêu là luật hóa quy định được chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden ban hành trước đó nhằm ngăn các hãng xe Trung Quốc bán xe du lịch tại Mỹ và thực hiện thêm nhiều biện pháp nhằm chặn sự hiện diện của Trung Quốc tại nước này.

Mặc dù không có một thương hiệu Trung Quốc nào mở đại lý chính thức tại Mỹ, thị trường ôtô lớn thứ hai thế giới vẫn xuất hiện những mẫu xe lắp ráp tại Trung Quốc trong quá khứ như Polestar 2, Polestar 3, Buick Envision, Lincoln Nautilus, Volvo S90...

Phiên bản tương tự của dự luật trên cũng đã được các nghị sĩ tại Hạ viện Mỹ trình lên. Theo nội dung dự luật, các phương tiện được thiết kế tại Trung Quốc sẽ bị cấm nếu được trang bị các hệ thống kết nối tiên tiến hoặc phần mềm trên xe có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Vào tháng 1/2025, chính quyền Biden đã ban hành bộ quy định quy mô lớn nhằm ngăn các hãng xe Trung Quốc bán xe tại Mỹ. Washington cho rằng những mẫu xe này có khả năng thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng Mỹ, từ đó gây ra các rủi ro đối với an ninh quốc gia.

Mỹ dựng "hàng rào" bảo vệ ngành công nghiệp ôtô

Động thái siết chặt chính sách diễn ra trong bối cảnh hãng xe điện Polestar cho biết buộc phải ngừng phân phối các sản xuất kể từ đời xe 2027 tại Mỹ theo yêu cầu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, khi Washington tiếp tục tăng cường các biện pháp kiểm soát đối với phương tiện có liên quan đến Trung Quốc.

Từng là một biến thể hiệu năng cao của Volvo, Polestar tách thành một thương hiệu độc lập kể từ năm 2017. Mặc dù "mang danh" là một hãng xe Thụy Điển, thương hiệu này nằm dưới sự kiểm soát của tập đoàn Geely (Trung Quốc).

Ngành công nghiệp ôtô Mỹ cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp hạn chế. Vào tháng 3/2026, các hiệp hội đại diện cho gần như toàn bộ các hãng xe lớn, bao gồm nhóm "Detroit Three" (Ford, GM, Stellantis), cùng Volkswagen, Hyundai, Toyota, các nhà sản xuất linh kiện, đại lý và nhiều tổ chức khác đã gửi kiến nghị tới chính phủ, kêu gọi ngăn các hãng xe Trung Quốc tiếp cận thị trường.

Các tổ chức này cho rằng họ có "những quan ngại nghiêm trọng" về nỗ lực của Trung Quốc nhằm thống trị ngành sản xuất ôtô toàn cầu và mở rộng hiện diện tại thị trường Mỹ. Theo họ, Trung Quốc là "mối đe dọa trực tiếp đối với năng lực cạnh tranh toàn cầu, an ninh quốc gia và nền tảng công nghiệp ôtô của Mỹ".

Trung Quốc kịch liệt phản đối chính sách của Mỹ

Xe Trung Quốc đã phải chịu mức thuế nhập khẩu rất cao tại Mỹ. Tuy nhiên, các cuộc khảo sát gần đây cho thấy người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến các sản phẩm Trung Quốc, trong khi xe điện giá rẻ của nước này cũng nhanh chóng giành thị phần đáng kể tại Mexico và nhiều quốc gia châu Âu.

Hàng loạt mẫu xe Trung Quốc đã đổ bộ thị trường Canada sau cái bắt tay giữa Thủ tướng Mark Carney và Chủ tịch Tập Cận Bình. Trước đó, các hãng xe này cũng "làm mưa làm gió" tại Mexico, thậm chí lên kế hoạch xây dựng nhà máy để có thể tiến vào thị trường Mỹ.

Vào tháng 1/2026, Tổng thống Donald Trump từng cho biết ông sẵn sàng xem xét việc các hãng xe Trung Quốc xây dựng nhà máy sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp giữa ông Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 5/2026, Washington vẫn chưa công bố bất kỳ thay đổi nào trong chính sách đối với xe Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington nhiều lần phản đối các biện pháp của Mỹ nhằm siết chặt kiểm soát đối với ôtô, cho rằng những động thái này mang tính phân biệt đối xử và gây cản trở thương mại.