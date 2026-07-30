CEO Aapico Thái Lan: Muốn tồn tại, phải hợp tác với xe Trung Quốc

CEO Aapico Hitech, nhà sản xuất phụ tùng ôtô lớn nhất Thái Lan, cho rằng các doanh nghiệp sẽ khó tồn tại nếu không hợp tác với các hãng xe Trung Quốc.

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của các hãng xe Trung Quốc đang buộc ngành công nghiệp ôtô toàn cầu phải tái cấu trúc. Theo ông Yeap Swee Chuan, CEO Aapico Hitech - nhà sản xuất phụ tùng ôtô lớn nhất Thái Lan, hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc là con đường gần như bắt buộc để các công ty trong ngành có thể tồn tại lâu dài.

Sếp Aapico Hitech: Hợp tác với các hãng xe Trung Quốc là bắt buộc

Trong cuộc phỏng vấn với Nikkei Asia, ông Yeap nhận định những biến động tại Thái Lan trong 3 năm qua, khi các thương hiệu Trung Quốc nhanh chóng giành thị phần từ các hãng xe Nhật Bản, chỉ là khởi đầu của một xu hướng đang lan rộng trên toàn cầu.

CEO Aapico Hitech Yeap Swee Chuan cho biết hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc là con đường gần như bắt buộc để các công ty trong ngành có thể tồn tại lâu dài trong ngành công nghiệp ôtô.

Theo vị CEO 78 tuổi, ngành công nghiệp ôtô Thái Lan không chỉ chịu áp lực từ xe điện Trung Quốc mà còn bị ảnh hưởng bởi bất ổn chính trị kéo dài, tăng trưởng kinh tế chậm và sự hỗ trợ hạn chế từ chính phủ. Ông Yeap dự báo sản lượng sẽ tiếp tục đi xuống do gánh nặng nợ hộ gia đình và sự thay đổi trong nhu cầu xuất khẩu.

Năm 2025, Thái Lan bán được 621.166 xe, trong đó có gần 122.000 xe điện, tăng 8,6% so với năm trước và là lần đầu tiên doanh số tăng trở lại sau 3 năm suy giảm. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa bằng một nửa mức đỉnh 1,43 triệu xe của năm 2012. Sản lượng ôtô cũng giảm từ 2,46 triệu chiếc vào năm 2013 xuống còn 1,45 triệu chiếc trong năm ngoái.

Lợi và hại khi hợp tác với các hãng xe Trung Quốc?

Dữ liệu của hãng nghiên cứu Mobility Global cho thấy thị phần toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng lên 25% trong năm 2025, gần ngang mức 26% của các hãng Nhật Bản. Trong khi đó, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) cho biết doanh số xe điện đã tăng thêm khoảng 3,5 triệu xe mỗi năm trong 5 năm liên tiếp và hiện chiếm khoảng 5% tổng số ôtô đang lưu hành trên thế giới.

Dữ liệu của hãng nghiên cứu Mobility Global cho thấy thị phần toàn cầu của các thương hiệu Trung Quốc đã tăng lên 25% trong năm 2025, gần ngang mức 26% của các hãng Nhật Bản.

Ông Yeap dự đoán trong tương lai, thị trường ôtô toàn cầu sẽ được chia gần như đồng đều giữa xe động cơ đốt trong, xe thuần điện và xe hybrid. Ông thậm chí tin rằng các thương hiệu Trung Quốc sẽ là bên chiến thắng trong cuộc cạnh tranh dài hạn nhờ phát triển với tư duy lấy EV làm trung tâm, thay vì phụ thuộc vào động cơ đốt trong như các hãng truyền thống.

Theo CEO Aapico Hitech, vốn đầu tư từ Trung Quốc vừa mang lại cơ hội vừa tạo ra thách thức. Nguồn vốn này giúp tạo việc làm và mở rộng chuỗi cung ứng, nhưng cũng khiến nhiều doanh nghiệp bản địa mất thị phần khi các hãng Trung Quốc ưu tiên sử dụng linh kiện từ các doanh nghiệp đồng hương.