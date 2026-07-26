Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xe Ôtô

Mitsubishi đầu tư 470 triệu USD vào Thái Lan để làm xe điện hóa

  • Chủ nhật, 26/7/2026 09:17 (GMT+7)
  • 7 phút trước

Mitsubishi sẽ đầu tư thêm 470 triệu USD vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm mở rộng sản xuất các dòng xe điện hóa, củng cố vai trò của nước này như một trung tâm xuất khẩu chiến lược.

Mitsubishi sẽ đầu tư thêm 16 tỷ baht (470 triệu USD) vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa, củng cố vai trò của quốc gia Đông Nam Á này trong chiến lược toàn cầu của hãng xe Nhật Bản.

Mitsubishi đầu tư 470 triệu USD vào Thái Lan để làm xe điện hóa

Kế hoạch đầu tư được Chủ tịch kiêm CEO Mitsubishi, ông Takao Kato, công bố trong chuyến thăm xã giao Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày thứ Sáu.

mitsubishi, thái lan, điện hóa, xe điện hóa, ev, trung quốc, nhật bản, takao kato, Anutin Charnvirakul, đầu tư ảnh 1

Chủ tịch kiêm CEO Mitsubishi Takao Kato công bố kế hoạch đầu tư thêm 16 tỷ baht (470 triệu USD) vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa.

Theo kế hoạch, Mitsubishi sẽ tập trung sản xuất và xuất khẩu các mẫu xe điện hóa tại Thái Lan, với trọng tâm là dòng SUV Pajero và các mẫu xe bán tải. Đây đều là những dòng sản phẩm có vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm toàn cầu của hãng.

Thái Lan hiện là một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu lớn nhất của Mitsubishi bên ngoài Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, hãng đã đầu tư hơn 500 tỷ yên vào quốc gia này và xuất khẩu hơn 5 triệu xe được sản xuất tại đây, chủ yếu phục vụ các thị trường Đông Nam Á.

Thái Lan tiếp tục giữ vị thế chiến lược của Mitsubishi

Khoản đầu tư mới cho thấy Mitsubishi tiếp tục đặt niềm tin vào Thái Lan như một cứ điểm chiến lược trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang chuyển dịch sang xe điện hóa.

mitsubishi, thái lan, điện hóa, xe điện hóa, ev, trung quốc, nhật bản, takao kato, Anutin Charnvirakul, đầu tư ảnh 2

Đã từ lâu, Thái Lan là vị trí chiến lược trong kế hoạch kinh doanh toàn cầu của Mitsubishi tại khu vực. Với khoản đầu tư trên, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng sẽ tạo nên sức ảnh hưởng trước sự vươn lên của nhiều thương hiệu Trung Quốc.

Về phía Thái Lan, xe điện đang là một trong những trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của chính phủ. Nước này đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất EV của khu vực thông qua hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư.

Chiến lược này đã lôi kéo nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Thái Lan. Các thương hiệu Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng thị phần tại thị trường này, trong khi các hãng xe Nhật Bản như Mitsubishi cũng tiếp tục tăng cường đầu tư để duy trì lợi thế từ mạng lưới sản xuất đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Xe Trung Quốc thách thức BMW và Mercedes-Benz tại Thái Lan

Các thương hiệu xe Trung Quốc như Zeekr, Denza và Hongqi đang từng bước mở rộng hiện diện tại Thái Lan, cạnh tranh trực tiếp với BMW và Mercedes-Benz.

18:20 23/7/2026

Sản lượng ôtô Thái Lan thấp nhất trong vòng 5 năm

Ngành công nghiệp ôtô Thái Lan ghi nhận tháng sản xuất yếu nhất trong vòng 5 năm khi xuất khẩu sụt giảm mạnh bởi gián đoạn logistics và chi phí năng lượng leo thang.

07:36 2/6/2026

Thấy gì sau triển lãm BIMS 2026 tại Thái Lan?

Bangkok International Motor Show 2026 ghi nhận kỷ lục 132.951 đơn đặt hàng, trong đó xe thuần điện bùng nổ mạnh mẽ, phản ánh sự dịch chuyển rõ nét của thị trường ôtô Thái Lan.

08:26 12/4/2026

Thu Uyên

mitsubishi thái lan điện hóa xe điện hóa ev trung quốc nhật bản takao kato Anutin Charnvirakul đầu tư mitsubishi thái lan điện hóa xe điện hóa ev trung quốc nhật bản takao kato Anutin Charnvirakul đầu tư

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý