Mitsubishi sẽ đầu tư thêm 470 triệu USD vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm mở rộng sản xuất các dòng xe điện hóa, củng cố vai trò của nước này như một trung tâm xuất khẩu chiến lược.

Mitsubishi sẽ đầu tư thêm 16 tỷ baht ( 470 triệu USD ) vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa, củng cố vai trò của quốc gia Đông Nam Á này trong chiến lược toàn cầu của hãng xe Nhật Bản.

Mitsubishi đầu tư 470 triệu USD vào Thái Lan để làm xe điện hóa

Kế hoạch đầu tư được Chủ tịch kiêm CEO Mitsubishi, ông Takao Kato, công bố trong chuyến thăm xã giao Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul vào ngày thứ Sáu.

Chủ tịch kiêm CEO Mitsubishi Takao Kato công bố kế hoạch đầu tư thêm 16 tỷ baht ( 470 triệu USD ) vào Thái Lan đến năm 2030 nhằm nâng cấp các cơ sở hiện có thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu các dòng xe điện hóa.

Theo kế hoạch, Mitsubishi sẽ tập trung sản xuất và xuất khẩu các mẫu xe điện hóa tại Thái Lan, với trọng tâm là dòng SUV Pajero và các mẫu xe bán tải. Đây đều là những dòng sản phẩm có vai trò quan trọng trong danh mục sản phẩm toàn cầu của hãng.

Thái Lan hiện là một trong những cơ sở sản xuất và xuất khẩu lớn nhất của Mitsubishi bên ngoài Nhật Bản. Trong nhiều năm qua, hãng đã đầu tư hơn 500 tỷ yên vào quốc gia này và xuất khẩu hơn 5 triệu xe được sản xuất tại đây, chủ yếu phục vụ các thị trường Đông Nam Á.

Thái Lan tiếp tục giữ vị thế chiến lược của Mitsubishi

Khoản đầu tư mới cho thấy Mitsubishi tiếp tục đặt niềm tin vào Thái Lan như một cứ điểm chiến lược trong bối cảnh ngành công nghiệp ôtô đang chuyển dịch sang xe điện hóa.

Đã từ lâu, Thái Lan là vị trí chiến lược trong kế hoạch kinh doanh toàn cầu của Mitsubishi tại khu vực. Với khoản đầu tư trên, hãng xe Nhật Bản kỳ vọng sẽ tạo nên sức ảnh hưởng trước sự vươn lên của nhiều thương hiệu Trung Quốc.

Về phía Thái Lan, xe điện đang là một trong những trụ cột trong chiến lược tăng trưởng dài hạn của chính phủ. Nước này đặt mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất EV của khu vực thông qua hàng loạt chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư.

Chiến lược này đã lôi kéo nhiều nhà sản xuất ôtô Trung Quốc xây dựng nhà máy tại Thái Lan. Các thương hiệu Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng thị phần tại thị trường này, trong khi các hãng xe Nhật Bản như Mitsubishi cũng tiếp tục tăng cường đầu tư để duy trì lợi thế từ mạng lưới sản xuất đã được xây dựng trong nhiều thập kỷ.