Mua Vespa Sprint bản giới hạn Justin Beiber, chủ xe 'lỗ nặng' khi bán

Dù chỉ vừa lăn bánh 135 km, mẫu xe tay ga Vespa Sprint bản Justin Beiber khi chào bán đã "rơi mất" gần 2.000 USD so với giá niêm yết.

Trong thế giới xe tay ga, các sản phẩm từ thương hiệu Italy - Vespa luôn giữ vị thế biểu tượng nhờ ngôn ngữ thiết kế thời trang. Năm 2022, hãng xe này đã hợp tác cùng ngôi sao nhạc pop Justin Bieber để cho ra mắt phiên bản đặc biệt dựa trên dòng Sprint Sport 150.

Khác với sắc đỏ rực rỡ đặc trưng thường thấy trên các dòng xe Vespa, phiên bản hợp tác cùng Justin Bieber khoác lên mình tông màu trắng tinh khôi chủ đạo. Điểm nhấn phá cách mang đậm dấu ấn cá nhân của nam ca sĩ nằm ở họa tiết ngọn lửa chìm trải dọc thân xe.

Một trong những chi tiết đắt giá nhất trên phiên bản này là bộ mành 12 inch sơn trắng đồng bộ, đi kèm bộ lốp viền trắng CST mang đậm phong cách cổ điển. Các chi tiết khác như ốp ống xả, lò xo giảm xóc hay viền gương cũng được phủ sắc trắng tinh tế.

Chiếc xe vừa qua tay chủ mới trên trang đấu giá Bring a Trailer với mức giá 4.800 USD sau khi chủ cũ chỉ di chuyển quãng đường vỏn vẹn 135 km. Đáng nói, mẫu xe khi mới ra mắt được định giá khoảng 6.549 USD , thậm chí tăng hơn nhiều do độ hiếm nếu mua "sang tay".

Vespa Sprint Justin Beiber từng được giới thiệu tại Việt Nam với giá từ 115,8 triệu đồng. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Tại Việt Nam, thời điểm vừa mở bán, mẫu xe có giá khoảng 115,8 triệu đồng với tùy chọn 125 cc. Vespa Sprint Justin Beiber bản 150 cc có giá 150 triệu đồng.

Là một mẫu xe hướng tới thời trang đô thị, hiệu năng vận hành không phải là ưu tiên hàng đầu của chiếc Vespa này. Xe sử dụng khối động cơ xilanh đơn dung tích 155 cc, sản sinh công suất 12,5 mã lực và mô-men xoắn cực đại 12 Nm. Khối động cơ này vừa đủ cho nhu cầu di chuyển nhẹ nhàng trong phố hoặc tại các khu đô thị nội khu.

Dù Vespa không công bố giới hạn số lượng sản xuất cho phiên bản này, mức giá 4.800 USD cho một chiếc xe lăn bánh 135 km vẫn được xem là mức hời đối với những người sưu tầm hay người hâm mộ của nam ca sĩ.